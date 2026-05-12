/Google Down : भारतात गुगल सर्च अचानक बंद! स्क्रीनवर दिसतोय हा मेसेज

Google Down : जगातील सर्वाधिक वापरले जाणारे गूगल सर्च इंजिन आज भारतात अचानक बंद पडलं. त्यामुळे अनेकांना प्रश्न पडला नेमकं चाललय तरी काय?
Google Down : भारतात नेमकं सुरु तरी काय आहे, असा प्रश्न भारतीयांना पडलाय. कारणही तसंच आहे, आज सकाळी अचानक गूगल सर्च इंजिन बंद पडलं. गूगल सर्च अचानक बंद पडल्याने हजारो वापरकर्ते संभ्रमात पडले. अनेकांनी तक्रार केली की गूगल सर्चमध्ये निकाल दिसत नाहीये. वापरकर्त्यांना त्यांच्या स्क्रीनवर "सर्व्हर एरर" असा मेसेज दिसत होता. तर त्यापूर्वी 2 मे 2026 ला दुपारी अचानक भारतीयांचे फोन अचानक एकत्र वाजायला लागले आणि त्यावर एक मेसेज आला. खरंतर हा एक सतर्कतेचा मेसेज होता, ज्यात भविष्यात कुठली समस्या आल्यास देशाला एकत्र अलर्ट करता येईल. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी देशवासीयांना आवाहन केलंय की, वर्क फ्रॉम होम करा, वाहन चालव नका आणि सार्वजनिक वाहनांचा वापर करा. मोदी असे अनेक आवाहन देशवासीयांना केले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानसारखा भारतात पण स्मार्ट लॉकडाऊन लागतो की काय असा प्रश्न विचारा जातोय. मोबाईलवर अलर्ट मेसेज, नंतर मोदींच्या आवाहनानंतर लॉकडाऊनची चर्चा आणि आता गुगल सर्च अचानक बंद, या घटनांमुळे भारतात चाललंय तरी काय?, काहीतरी मोठं घडणार आहे की काय असा प्रश्न जनतेला पडलाय.
गुगल सर्च अचानक बंद पडल्यानंतर सोशल मीडियावर #GoogleDown हा हॅशटॅग लगेचच ट्रेंड झाला. अनेक युर्जसने शोध परिणाम पाहता येत नसल्याचे स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर शेअर केले. आउटेज ट्रॅकिंग प्लॅटफॉर्म 'डाउनडिटेक्टर'ने गुगलचे सर्च इंजिन वापरता येत नसल्याबद्दल 3000 हून अधिक यूजर्सने तक्रारी केल्यात. ही समस्या साधारण सकाळी 10:30 च्या सुमारास घडली.