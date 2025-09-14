English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दसरा-दिवाळीआधीच घरी आणा कार, GST कमी झाल्यानंतर Wagon Rच्या 'या' कार होणार सगळ्यात स्वस्त

GST Reforms: जीएसटी कपातीनंतर कारच्या किंमतीत मोठी घसरण होणार असे सांगितले जात आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 14, 2025, 01:02 PM IST
GST Reforms: केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देत जीएसटीच्या दरात कपात केली आहे. जीएसटीत कपात करण्यात आल्यानंतर अनेक वस्तु स्वस्त झाल्या आहेत. यात कारवरील जीसएटीदेखील 28 टक्क्यांवरुन 18 टक्के करण्यात आला आहे. अशातच मारुती सुझुकीने दसरा-दिवाळीआधीच ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. 

मारुती सुझुकीची लोकप्रिय फॅमिली कार वॅगनारबाबत गुड न्यूज दिली आहे. कंपनीने जीएसटी रिफॉर्म्सनंतर वॅगनआरच्या सर्व व्हेरियंटच्या किंमती कमी केल्याची घोषणा केली आहे. मारुतीच्या या घोषणानंतर वॅगनारवर ग्राहकांना 64 हजार रुपयांपर्यंतची बचत करता येणार आहे. जीएसटी कपातीनंतर वॅगनारच्या वेगवेगळ्या व्हेरियंट किती स्वस्त खरेदी करु शकता हे जाणून घेऊयात. 

केंद्र सरकारने 3 सप्टेंबर 2025 रोजी नवीन जीएसटी स्लॅबला मंजुरी दिली होती. या कारवर लागणारा टॅक्स 28 टक्क्यांनी कमी करून 18 टक्के करण्यात आला आहे. हा नवीन नियम 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. कारण कार आधीपेक्षा स्वस्त होणार आहेत. 

वॅगनआरच्या कोणत्या प्रकारावर किती सूट? 

Tour H3 1L ISS MT- 50,000 सूट
Wagon  R LXI 1L ISS MT- 50,000 सूट
Wagon  R VXI 1L ISS MT- 54,000 सूट
Wagon  R VXI 1L ISS AT- 58,000 सूट
Tour H3 CNG 1L MT- 57,000 सूट
Wagon  R LXI CNG 1L MT- 58,000 सूट
Wagon  R VXI CNG 1L MT- 60,000 सूट
Wagon R ZXI 1.2L ISS MT- 56,000 सूट
Wagon  R ZXI+ 1.2L ISS MT- 60,000 सूट
Wagon  R ZXI 1.2L ISS AT- 60,000 सूट
Wagon  R ZXI+ 1.2L ISS AT- 64,000 रुपयांची सूट

Altoच्या किंमतीही कमी होणार?

मारुती सुझुकीचे चेअरमॅन आर.सी. भार्गव यांनी स्वतःच सांगितलं की, जीएसटी कपातीनंतर Wagon Rच्या किंमती स्वस्त होणार आहे. तर, लहान कारमधील ALTOची किंमत आता 40,000 ते 50,000 रुपयांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.  म्हणजेच ग्राहक आता कमी किंमतीत लोकप्रिय कार खरेदी करु शकणार आहेत. याचा फक्त ग्राहकांनाच नाही तर कंपन्यांचनाही फायदा होणार आहे. कंपन्यांच्या विक्रीत वाढ होणार आहे. 

अनेक लहान-मोठ्या वाहनांवर नवीन GST नियम

GST काउंन्सिलने लहान कारवरील टॅक्स कमी करुन 18 टक्के करण्यात आली आहे. यात 1200 CCपर्यंत इंजिन आणि 4 मीटरपर्यंत लांब असलेल्या कार येतात. त्याच वेळी, 1200 सीसी पेक्षा मोठे इंजिन असलेल्या आणि 4 मीटर पेक्षा जास्त लांबीच्या कारवर आता 40% जीएसटी आकारला जाईल. पूर्वी, जीएसटी व्यतिरिक्त, या वाहनांवर 22% उपकर देखील आकारला जात होता, ज्यामुळे एकूण कर 50% पर्यंत पोहोचला. आता तो 40% पर्यंत कमी केला जाईल.

