GST Reforms: भारतातील सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी,आता छोट्या कार-बाईक तुमच्या बजेटमध्ये; सरकारची योजना...

GST Reforms: केंद्र सरकारने जीएसटी धोरणात सुधारणा प्रस्तावित केल्या असून, यामुळे लहान कार आणि मोटारसायकल खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या सुधारणांमुळे लहान वाहनांवरील कर कमी होऊन ती परवडणारी होऊ शकतात, तर लक्झरी वाहनांवरील कर वाढण्याची शक्यता आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सध्या 1200 सीसीपर्यंतच्या इंजिन क्षमता आणि 4 मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या लहान कार (हॅचबॅक, सेडान, मिनी-एसयूव्ही) यांवर 28% जीएसटी आणि 1% (पेट्रोल) किंवा 3% (डिझेल) उपकर लागतो. नव्या प्रस्तावानुसार, हा कर 18% पर्यंत कमी होऊ शकतो. यामुळे लहान कार स्वस्त होऊन मध्यमवर्गीय ग्राहकांना फायदा होईल. सरकारचा हा निर्णय लहान कारांना लक्झरी वस्तूंपासून वेगळे करण्याच्या दृष्टिकोनातून घेतला गेला आहे.
1200 सीसी (पेट्रोल) किंवा 1500 सीसी (डिझेल) पेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असलेल्या मध्यम आकाराच्या कारांवर सध्या 28% जीएसटी आणि 15% उपकर, म्हणजेच एकूण 43% कर लागतो. नव्या सुधारणांनुसार, हा कर 40% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे मध्यम आकाराच्या कार खरेदीदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल.
1500 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता आणि 4 मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या लक्झरी कार आणि एसयूव्हीवर सध्या 28% जीएसटी आणि 20-22% उपकर लागतो. नव्या प्रस्तावात 28% स्लॅब काढून टाकला जाऊ शकतो, आणि या वाहनांवर 40% पेक्षा जास्त कर आकारला जाऊ शकतो. यामुळे लक्झरी वाहनांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
350 सीसीपर्यंतच्या मोटारसायकलांवर सध्या 28% जीएसटी लागतो, जो नव्या सुधारणांनुसार 18% पर्यंत कमी होऊ शकतो. यामुळे प्रवेश-स्तरीय बाइक स्वस्त होऊ शकतात. मात्र, 350 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असलेल्या बाइकवर सध्या 28% जीएसटी आणि 3% उपकर (एकूण 31%) लागतो, जो 40% पर्यंत वाढू शकतो.
उद्योग सूत्रांनुसार, जीएसटी 28% वरून 18% पर्यंत कमी झाल्यास कार उत्पादक 1200 सीसीपेक्षा लहान इंजिनच्या कार लाँच करण्यावर भर देतील. या सुधारणांवर चर्चा सुरू झाली असून, उत्पादकांना नव्या कर रचनेसाठी सहा महिन्यांनंतर तयारी करावी लागेल. यामुळे लहान वाहनांचे बाजारपेठेतील प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
उत्तर: प्रस्तावित जीएसटी सुधारणांनुसार, 1200 सीसीपर्यंतच्या इंजिन क्षमता आणि 4 मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या लहान कारांवरील सध्याचा 28% जीएसटी आणि 1-3% उपकर (पेट्रोल/डिझेल) एकूण 29-31% कर 18% पर्यंत कमी होऊ शकतो. यामुळे हॅचबॅक, सेडान आणि मिनी-एसयूव्ही स्वस्त होऊन मध्यमवर्गीय ग्राहकांना फायदा होईल. तसेच, 350 सीसीपर्यंतच्या मोटारसायकलांवरील 28% जीएसटी 18% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे प्रवेश-स्तरीय बाइक परवडणाऱ्या होतील.
उत्तर: नव्या जीएसटी सुधारणांनुसार, 1500 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता आणि 4 मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या लक्झरी कार आणि एसयूव्हींवरील सध्याचा 28% जीएसटी आणि 20-22% उपकर (एकूण 48-50%) काढून टाकला जाऊन 40% पेक्षा जास्त कर आकारला जाऊ शकतो. यामुळे लक्झरी वाहनांच्या किमती वाढतील. तसेच, 350 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असलेल्या मोटारसायकलांवरील सध्याचा 31% कर (28% जीएसटी + 3% उपकर) 40% पर्यंत वाढू शकतो, ज्यामुळे या बाइक महाग होतील.
उत्तर: जीएसटी 28% वरून 18% पर्यंत कमी झाल्यास, ऑटोमोबाईल उत्पादक 1200 सीसीपेक्षा कमी इंजिन क्षमता असलेल्या लहान कार आणि 350 सीसीपर्यंतच्या मोटारसायकल लाँच करण्यावर भर देतील. यामुळे लहान वाहनांचे बाजारपेठेतील प्रमाण वाढेल आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांमध्ये मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, उत्पादकांना नव्या कर रचनेसाठी सहा महिन्यांनंतर तयारी करावी लागेल, ज्यामुळे उत्पादन आणि विक्री धोरणांमध्ये बदल होऊ शकतात.