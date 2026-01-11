HF Deluxe की Passion Plus, रोजच्या वापरासाठी सर्वाधिक माइलेज देणारी बाईक कोणती?

Hero HF Deluxe आणि Passion Plus या भारतातील सर्वात लोकप्रिय कम्युटर बाइक्सपैकी एक आहेत. दोन्ही अशा लोकांसाठी डिझाइन केल्या आहेत ज्यांना ऑफिस, कॉलेज किंवा कामाच्या ठिकाणी दररोज जाण्यासाठी परवडणारी, टिकाऊ आणि जास्त मायलेज असलेली बाईक हवी आहे. कमी बजेट, सोपी देखभाल आणि विश्वासार्ह इंजिन ही दोन्ही बाईक्सची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. चला त्यांच्या प्रतिस्पर्धी आणि वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया.
किंमतीच्या बाबतीत, हिरो एचएफ डिलक्स अधिक परवडणारी आहे. त्याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹५५,९९२ पासून सुरू होते. हिरो पॅशन प्लसची एक्स-शोरूम किंमत ₹७६,६९१ पासून सुरू होते. याचा अर्थ पॅशन प्लस एचएफ डिलक्सपेक्षा सुमारे ₹२०,००० जास्त महाग आहे.
दोन्ही बाईक्स ९७.२ सीसी एअर-कूल्ड इंजिनद्वारे समर्थित आहेत जे ८.०२ पीएस पॉवर आणि ८.०५ एनएम टॉर्क निर्माण करते. दोन्ही ४-स्पीड गिअरबॉक्सने सुसज्ज आहेत आणि BS6-2.0 अनुरूप आहेत. या बाईक्स शहर आणि ग्रामीण दोन्ही रस्त्यांवर आरामात चालतात. एचएफ डिलक्स थोडा सोपा अनुभव देते, तर पॅशन प्लसचे इंजिन अधिक स्मूथ आणि अधिक परिष्कृत वाटते, विशेषतः लांब अंतरावर.
दोन्ही बाइक्स मायलेजच्या बाबतीत जवळजवळ समान आहेत. कंपनीच्या मते, दोन्ही ७० किमी प्रति लिटर पर्यंत मायलेज देतात. वास्तविक जगात ड्रायव्हिंग करताना, एचएफ डिलक्स शहरात सुमारे ६५ ते ७० किमी प्रति लिटर देते. पॅशन प्लसमध्ये आय३एस तंत्रज्ञान आहे, जे ट्रॅफिकमध्ये इंधन वाचविण्यास मदत करते. पॅशन प्लसची इंधन टाकी मोठी आहे, ज्यामुळे एकाच पूर्ण टँकवर जास्त अंतर चालविता येते.
हिरो एचएफ डिलक्स १०० सीसी सेगमेंटमध्ये एंट्री-लेव्हल बाइक्सशी थेट स्पर्धा करते. यामध्ये होंडा शाइन १००, बजाज प्लॅटिना १००, टीव्हीएस स्पोर्ट आणि टीव्हीएस रेडियन सारख्या बाइक्सचा समावेश आहे. या सर्व बाइक्स त्यांच्या चांगल्या मायलेज आणि परवडणाऱ्या किमतीसाठी ओळखल्या जातात आणि एचएफ डिलक्सशी थेट स्पर्धा करतात. दरम्यान, हिरो पॅशन प्लस १०० सीसी कम्युटर सेगमेंटमधील बाइक्सशी थेट स्पर्धा करते, ज्यामध्ये होंडा शाईन १००, टीव्हीएस रेडियन, बजाज प्लॅटिना १०० आणि हिरो स्प्लेंडर प्लस यांचा समावेश आहे.
हिरो एचएफ डिलक्सची रचना साधी आहे आणि त्यात आवश्यक वैशिष्ट्ये आहेत. दुसरीकडे, हिरो पॅशन प्लस थोडे अधिक प्रीमियम दिसते, चांगले ग्राफिक्स, अलॉय व्हील्स आणि अधिक आरामदायी. जर तुम्ही लूक आणि थोडे अधिक आराम शोधत असाल, तर पॅशन प्लस हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. जर तुम्ही बजेटमध्ये असाल आणि उच्च मायलेज असलेली परवडणारी बाईक हवी असेल, तर हिरो एचएफ डिलक्स तुमच्यासाठी योग्य आहे. परंतु जर तुम्हाला थोडी अधिक स्टाइल, अधिक आराम आणि सहज प्रवास हवा असेल आणि तुमचे बजेट वाढवू शकत असेल, तर हिरो पॅशन प्लस हा चांगला पर्याय आहे. दोन्ही बाइक्स दैनंदिन प्रवासासाठी विश्वासार्ह आहेत; निर्णय तुमच्या गरजांवर अवलंबून असतो.