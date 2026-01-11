English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • टेक
  • HF Deluxe की Passion Plus, रोजच्या वापरासाठी सर्वाधिक माइलेज देणारी बाईक कोणती?

HF Deluxe की Passion Plus, रोजच्या वापरासाठी सर्वाधिक माइलेज देणारी बाईक कोणती?

Passion Plus vs HF Deluxe:  या दोन बाईकमध्ये कोणती बाईक घ्यायची असा गोंधळ झाला असेल तर ही बातमी तुम्हाला नक्की मदत करेल. खरेदीचा विचार करत असाल तर संपूर्ण बातमी वाचा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 11, 2026, 09:51 PM IST
HF Deluxe की Passion Plus, रोजच्या वापरासाठी सर्वाधिक माइलेज देणारी बाईक कोणती?

Hero HF Deluxe आणि Passion Plus या भारतातील सर्वात लोकप्रिय कम्युटर बाइक्सपैकी एक आहेत. दोन्ही अशा लोकांसाठी डिझाइन केल्या आहेत ज्यांना ऑफिस, कॉलेज किंवा कामाच्या ठिकाणी दररोज जाण्यासाठी परवडणारी, टिकाऊ आणि जास्त मायलेज असलेली बाईक हवी आहे. कमी बजेट, सोपी देखभाल आणि विश्वासार्ह इंजिन ही दोन्ही बाईक्सची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. चला त्यांच्या प्रतिस्पर्धी आणि वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया.

Add Zee News as a Preferred Source

किंमतीच्या बाबतीत, हिरो एचएफ डिलक्स अधिक परवडणारी आहे. त्याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹५५,९९२ पासून सुरू होते. हिरो पॅशन प्लसची एक्स-शोरूम किंमत ₹७६,६९१ पासून सुरू होते. याचा अर्थ पॅशन प्लस एचएफ डिलक्सपेक्षा सुमारे ₹२०,००० जास्त महाग आहे.

दोन्ही बाईक्स ९७.२ सीसी एअर-कूल्ड इंजिनद्वारे समर्थित आहेत जे ८.०२ पीएस पॉवर आणि ८.०५ एनएम टॉर्क निर्माण करते. दोन्ही ४-स्पीड गिअरबॉक्सने सुसज्ज आहेत आणि BS6-2.0 अनुरूप आहेत. या बाईक्स शहर आणि ग्रामीण दोन्ही रस्त्यांवर आरामात चालतात. एचएफ डिलक्स थोडा सोपा अनुभव देते, तर पॅशन प्लसचे इंजिन अधिक स्मूथ आणि अधिक परिष्कृत वाटते, विशेषतः लांब अंतरावर.

दोन्ही बाइक्स किती मायलेज देतात?

दोन्ही बाइक्स मायलेजच्या बाबतीत जवळजवळ समान आहेत. कंपनीच्या मते, दोन्ही ७० किमी प्रति लिटर पर्यंत मायलेज देतात. वास्तविक जगात ड्रायव्हिंग करताना, एचएफ डिलक्स शहरात सुमारे ६५ ते ७० किमी प्रति लिटर देते. पॅशन प्लसमध्ये आय३एस तंत्रज्ञान आहे, जे ट्रॅफिकमध्ये इंधन वाचविण्यास मदत करते. पॅशन प्लसची इंधन टाकी मोठी आहे, ज्यामुळे एकाच पूर्ण टँकवर जास्त अंतर चालविता येते.

कोणत्या बाइक्सशी स्पर्धा करते?

हिरो एचएफ डिलक्स १०० सीसी सेगमेंटमध्ये एंट्री-लेव्हल बाइक्सशी थेट स्पर्धा करते. यामध्ये होंडा शाइन १००, बजाज प्लॅटिना १००, टीव्हीएस स्पोर्ट आणि टीव्हीएस रेडियन सारख्या बाइक्सचा समावेश आहे. या सर्व बाइक्स त्यांच्या चांगल्या मायलेज आणि परवडणाऱ्या किमतीसाठी ओळखल्या जातात आणि एचएफ डिलक्सशी थेट स्पर्धा करतात. दरम्यान, हिरो पॅशन प्लस १०० सीसी कम्युटर सेगमेंटमधील बाइक्सशी थेट स्पर्धा करते, ज्यामध्ये होंडा शाईन १००, टीव्हीएस रेडियन, बजाज प्लॅटिना १०० आणि हिरो स्प्लेंडर प्लस यांचा समावेश आहे.

वैशिष्ट्ये आणि लूक

हिरो एचएफ डिलक्सची रचना साधी आहे आणि त्यात आवश्यक वैशिष्ट्ये आहेत. दुसरीकडे, हिरो पॅशन प्लस थोडे अधिक प्रीमियम दिसते, चांगले ग्राफिक्स, अलॉय व्हील्स आणि अधिक आरामदायी. जर तुम्ही लूक आणि थोडे अधिक आराम शोधत असाल, तर पॅशन प्लस हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. जर तुम्ही बजेटमध्ये असाल आणि उच्च मायलेज असलेली परवडणारी बाईक हवी असेल, तर हिरो एचएफ डिलक्स तुमच्यासाठी योग्य आहे. परंतु जर तुम्हाला थोडी अधिक स्टाइल, अधिक आराम आणि सहज प्रवास हवा असेल आणि तुमचे बजेट वाढवू शकत असेल, तर हिरो पॅशन प्लस हा चांगला पर्याय आहे. दोन्ही बाइक्स दैनंदिन प्रवासासाठी विश्वासार्ह आहेत; निर्णय तुमच्या गरजांवर अवलंबून असतो.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Hero HF Deluxe vs Passion PlusHero HF DELUXEHero Passion Plusauto newsBest commuter bike India

इतर बातम्या

'मी भाजपच्या ढोंगावर लाथ मारतोय'; शिवाजी पार्कच्...

मुंबई बातम्या