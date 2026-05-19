/Honda भारतात लाँच करणार सर्वात स्वस्त SUV; मध्यमवर्गीयांना परवडणारी कार, किंमत 10 लाखांपेक्षा कमी, जाणून घ्या डिटेल्स

Honda Cheapest SUV: नव्या SUV मध्ये कंपनी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजिन देण्याची शक्यता आहे, जे मॅन्यूअल आणि ऑटोमॅटिक गेअरबॉक्ससह येऊ शकतं. कंपनी भविष्यात यामध्ये हायब्रीड तंत्रज्ञानही आणू शकते.
Honda Cheapest SUV: भारतीय बाजारपेठेत SUV ची मागणी सातत्याने वाढत आहे. हेच लक्षात घेत जापानी कंपनी होंडाने भारतीय मार्केट लक्षात घेत एक मोठी योजना आखली आहे. कंपनीकडून अधिकृतपणे यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार 2028 च्या अखेरपर्यंत भारतीय बाजारात एक नवी कॉम्पॅक्ट SUV लाँच केली जाणार आहे. ही SUV 4 मीटर छोटी असेल. तसंच ही SUV जुनी WR-V ची जागा घेऊ शकते. कंपनी या कारच्या माध्यमातून Maruti Suzuki Brezza, Tata Nexon, Hyundai Venue आणि Kia Sonet सारख्या प्रसिद्ध ब्रँड्सना स्पर्धा देण्याच्या प्रयत्नात आहे.
Honda ने 2023 मध्ये आपली WR-V ला बंद केलं होतं. यानंतर कंपनीकडे 4 मीटर SUV सेगमेंटमध्ये कोणतंही मॉडेल उरलेलं नाही. होंडाचं म्हणणं आहे की, यावेळी ते भारतातील ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेता नवी SUV तयार करणार आहेत. म्हणजेचं कारचं डिझाइन, फिचर्स, किंमत आणि तंत्रज्ञान भारतीय मार्केटच्या गरजा लक्षात घेत असेल.
रिपोर्ट्सनुसार, नव्या SUV मध्ये कंपनी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजिन देऊ शकते, जे मॅन्यूअल आणि CVT ऑटोमॅटिक गेअरबॉक्ससह येऊ शकतं. होंडा भविष्यात हायब्रीड तंत्रज्ञानही आणू शकते, जेणेकरुन मायलेज, कमी प्रदूषण यासंदर्भात फायदा होईल. कंपनीने अद्याप इंजिन आणि फिचर्सची संपूर्ण माहिती दिलेली नाही. या नव्या SUV ची किंमत 10 लाखांपेक्षा कमी असू शकते.
होंडाची नवी SUV कंपनीच्या मोठ्या धोरणाचा भाग असल्याचं मानलं जात आहे. कंपनी 2030 पर्यंत भारतात अनेक मॉडल्स लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत, ज्यामध्ये SUV चं प्रमाण जास्त असेल. होंडाला वाटत आहे की, भारतीय बाजारात आता SUV ला सर्वाधिक पसंती मिळत आहे आणि जर कंपनीने मार्केटमध्ये आपली पकड भक्कम करायची असेल तर या सेगमेंटवर जास्त लक्ष द्यावं लागेल.
ऑटो एक्स्पर्ट्सनुसार, होंडासाठी हा लाँच फार महत्त्वाचा असणार आहे. कारण मागील काही वर्षात कंपनी भारतीय बाजारात पिछाडीवर आहे. अशातच चांगले फिचर्स, उत्तम मायलेज आणि भरवशाचं इंजिनसह नवी SUV आणली तर बाजारात मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो.