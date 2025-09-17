English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मला 'त्या' जागेवर तीळ आहे हे Gemini ला कसं कळलं?' ट्रेंड्रिंग टूल वापरुन तरुणी धक्क्यातून सावरेना, तुम्ही पण फॉलो करताय?

Google Gemini: गुगल जेमिनीचा एक ट्रेंड सध्या व्हायरल झाला आहे. मात्र हा ट्रेंड किती सुरक्षित आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 17, 2025, 05:57 PM IST
'मला 'त्या' जागेवर तीळ आहे हे Gemini ला कसं कळलं?' ट्रेंड्रिंग टूल वापरुन तरुणी धक्क्यातून सावरेना, तुम्ही पण फॉलो करताय?
How Does It Know About My Mole Shocking Video Google Gemini Saree Trend Spooks Woman With Creepy Result

Google Gemini: गुगलवर सध्या जेमिनीचा ट्रेंड नेटकऱ्यांमध्ये फॉलो केला जातोय. थ्रीडी मॉडेल इमेजेसपासून ते रेट्रो साड्यापर्यंत फोटो बनवत आहेत. मात्र जेमिनीचा हा ट्रेंड किती सुरक्षित आहे? यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एका तरुणीने तिचा धक्कादायक अनुभव शेअर केला आहे. तिचा हा व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

जेमिनीचा हा AI ट्रेंड सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. सगळेजण साडीतील फोटो अपलोड करताना दिसताहेत. मात्र कोट्यवधी लोक वापरत असलेले हे टूल सुरक्षित नसल्याचा दावादेखील करण्यात येत आहे. एका इन्स्टाग्राम युझरने तिच्यासोबत झालेल्या एक प्रसंग शेअर केला आहे. त्यामुळं अनेकांच्या मनात आता शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत. 

झलक भवानी नावाच्या तरुणीने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. गुगल जेमिनीच्या नॅनो बनानानं दिसत नसलेल्या तीळ फोटोत कसा दाखवला? याबद्दल झलकने प्रश्न उपस्थित केला आहे. तिने तिच्यासोबत घडलेला प्रसंग सांगितला आहे. तिने म्हटलं आहे की, इन्स्टाग्रामवर एक ट्रेंड व्हायरल होतोय. मी पण एक फोटो तयार केला आणि त्यात मला काहीतरी भीतीदायक आढळून आलं. तुम्ही जेमिनीवर तुमचा फोटो अपलोड करता आणि जेमिनी तो तुम्हाला साडीमध्ये कन्व्हर्ट करुन देतो. काल रात्री मी देखील हा ट्रेंड फॉलो केला, असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असलेला फोटो मी जेमिनीमध्ये अपलोड केला होता. त्या फोटोत मी हिरव्या रंगाचा पूर्ण बाह्य असलेला सूट परिधान केला होता. इमेजसोबत मी प्रॉम्प लिहिला होता आणि जेमिनीनं मला हा फोटो दिला. मला हा फोटो खूपच आकर्षक वाटला. पण नंतर मला लक्षात आलं की. माझ्या उजव्या हाताच्या दंडावर एक तीळ आहे. तो देखील या फोटोत दिसत होता. पण मी जो फोटो जेमिनीला दिला होता त्यात हा तीळ दिसतच नाहीये. त्यामुळं माझ्या हातावर तीळ आहे ही Geminiला कसं कळलं?, असा सवाल तिने केला आहे. 

झलकच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट केली आहे. एका युजरनेदेखील कमेंटमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले आहे. जेमिनी हे गुगलचं प्रोडक्ट आहे. गुगलला तुमच्या गुगल अकाउंटचा पासवर्ड आहे. त्यावर तुमचा फोटोदेखील असणं आवश्यक आहे. या आधारावरच जेमिनीने हा फोटो बनवला आहे, असं स्पष्टीकरण एखा युजरने दिलं आहे. 

FAQ

1. गुगल जेमिनीचा सध्याचा ट्रेंड काय आहे?

गुगल जेमिनीच्या नॅनो बनाना (Nano Banana) AI टूलद्वारे सेल्फी किंवा फोटोंना रेट्रो बॉलीवूड स्टाइलमध्ये साडी घातलेल्या इमेजेसमध्ये रूपांतरित करण्याचा ट्रेंड सध्या इन्स्टाग्रामवर व्हायरल आहे. यात 3डी मॉडेल्सपासून ते व्हिंटेज साडी लुक्सपर्यंत विविध स्टाइल्स तयार केल्या जातात.

2. हा ट्रेंड कसा चालवावा?

यूजर्स त्यांचा फोटो जेमिनी AI मध्ये अपलोड करतात आणि एक साधा प्रॉम्प्ट लिहितात, जसे "व्हिंटेज साडी लुक" किंवा "बॉलीवूड स्टाइल साडी". AI टूल तो फोटो रेट्रो साडी इमेजमध्ये कन्व्हर्ट करून देते, ज्यात गोल्डन आवर लाइटिंग आणि सिनेमॅटिक बॅकड्रॉप असतो.

3.  हा ट्रेंड सुरक्षित आहे का?

नाही, पूर्णपणे सुरक्षित नाही. गुगल जेमिनीच्या टर्म्स अँड कंडिशन्सनुसार, अपलोड केलेले फोटो AI ट्रेनिंगसाठी वापरले जाऊ शकतात, ज्यामुळे प्रायव्हसी, आयडेंटिटी थेफ्ट आणि सायबर फ्रॉडचे रिस्क वाढते. सायबर एक्स्पर्ट्स आणि जालंधर रूरल पोलिस यांनी चेतावणी दिली आहे की फेशिअल डेटा अपलोड करताना सावध राहा.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Google Gemininano banana trendSaree TrendGemini AIGemini AI trend

इतर बातम्या