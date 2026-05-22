/रिचार्ज संपल्यानंतरही Jio नंबर किती काळ Active राहतो, TRAI नियम काय सांगतात?

रिलायन्स जिओ ही कंपनी आता भारतामध्ये सर्वात मोठी टेलीकॅाम कंपनी बनली आहे. कंपनीचे जवळजवळ 51 कोटी युजर्स झाले आहेत. पण तुम्हाला माहिती आहे का जेव्हा आपला रिचार्ज संपतो तेव्हा जिओ सिम किती दिवस सुरु राहते.
रिलायन्स जिओने त्यांच्या रिचार्जच्या किंमती कमी ठेवल्यामुळे त्याचबरोबर रिचार्ज प्लॅन्स हे कमी असल्यामुळे अनेक युजर्स हे रिलायन्स जिओच्या दिशेने वाढले आहेत. काही सिम कार्ड हे रिचार्ज संपल्यानंतर दोन ते तीन दिवसांमध्ये सिम बंद करतात त्यामुळे युजर्स हे अनेकवेळा आपल्या सिमला दुसऱ्या सिममध्ये कनव्हर्ट करतात. रिलायन्स जिओ ही कंपनी आता भारतामध्ये सर्वात मोठी टेलीकॅाम कंपनी बनली आहे. कंपनीचे जवळजवळ 51 कोटी युजर्स झाले आहेत. परवडणाऱ्या रिचार्ज प्लॅन्स आणि उत्कृष्ट ऑफर्समुळे जिओच्या व्यतिरिक्त लाखो युजर्स त्याच्या आकर्षिले जात आहेत. जिओने अनेक वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये रिचार्ज प्लॅन्स त्यांच्या यूजर्सला उपलब्ध करुन दिले आहेत.
अनेक लोक त्यांच्या मोबाईलमध्ये दोन सिम वापरतात, पण त्यांना अनेकदा दोन्ही सिममध्ये रिचार्ज करणे अवघड होते. असे अनेकदा होते जेव्हा एखाद्या व्यक्तीकडे दोन सिम असतात आणि त्याने बऱ्याचदा एकाच सिममध्ये रिचार्ज केलेला असतो. दुसऱ्या सिममध्ये दीर्घ काळासाठी रिचार्ज न करता ठेवतात. पण जेव्हा तुमच्याकडे दोन सिम असतात तेव्हा तुम्हाला नक्कीच प्रश्न पडत असेल की रिचार्जशिवाय जिओ सिम किती काळ चालू राहते?
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) नियमांनुसार, जर आपण एखाद्या सिममध्ये दीर्घकाळ रिचार्ज केला नाही तर ते सिम हे मर्यादीत वेळेसाठी चालू राहणार आहे. हा नियम फक्त जिओसाठीच नाही तर व्हीआय, एअरटेल आणि बीएसएनएल सारख्या सर्व सिमला हा नियम लागू करण्यात आला आहे. जिओचे सिम तुम्ही वापरत असाल तर मग तुम्हाला त्याचा फायदा होऊ शकतो. जर तुमचा जिओचा रिचार्ज संपला आणि तुम्ही नवीन प्लॅन घेतल नाही तर तुमचे सिम लगेच बंद होणार नाही. तुमचा प्लॅन संपल्यानंतर अंदाजे 90 दिवस तुमचे सिम चालू राहिल. पण तुमचे या काळामध्ये इनकमिंग कॉल्स आणि एसएमएस किती काळ मिळतील यावर कोणतीही निश्चित मर्यादा नाही.
जिओचे वापरकर्ते अनेक दिवस या सुविधेचा आनंद घेतात, तर काहींची ही सुविधा लवकरच बंद होऊ शकते. जर तुम्ही 90 दिवस सिमचा रिचार्ज केला नाही तर मग तुमचे सिम कंपनी बंद देखील करु शकते, त्यानंतर ते सिम दुसऱ्या ग्राहकाला देण्यात येते.