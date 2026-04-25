iPhone 17 घेण्यासाठी अमेरिकन्सचा किती दिवसांचा पगार जातो? लोनवर फोन घेणाऱ्या भारतीयांना माहिती असायला हवं!

iPhone Price In USA: जागतिक बाजारपेठेत आयफोनची (iPhone) क्रेझ नेहमीच टोकाची असते. भारतात आयफोन खरेदी करणे म्हणजे अनेकांसाठी आयुष्यभराची कमाई किंवा मोठा आर्थिक भार असतो. मात्र, अमेरिकेतील चित्र याच्या अगदी उलट आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या एका अहवालानुसार, अमेरिकन नागरिकांना नवीन आयफोन खरेदी करण्यासाठी महिनाभराचा पगारही खर्च करावा लागत नाही. आयफोन खरेदी करण्याच्या क्षमतेबाबतच्या या 'शॉकिंग' आकडेवारीने भारतीयांना थक्क केले आहे.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या 'आयफोन अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स' (iPhone Affordability Index) नुसार, अमेरिकेतील एक सरासरी नागरिक आपल्या अवघ्या 4 दिवसांच्या म्हणजे साधारण 32 तासांच्या कामाच्या पगारात आयफोन 17 प्रो (iPhone 17 Pro) सारखा महागडा फोन सहज खरेदी करू शकतो. अमेरिकेतील सरासरी तासाचे वेतन आणि आयफोनची तिथली किंमत यांचा विचार करता हे गणित अत्यंत सोपे आहे.
या इंडेक्समध्ये भारताची स्थिती पाहिल्यास आपल्याला आश्चर्याचा धक्का बसतो. अमेरिकन नागरिक जिथे 4 दिवसात आयफोन घेतात, तिथे एका सरासरी भारतीयाला नवीन आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्यासाठी सुमारे 160 दिवस म्हणजेच 5 महिन्यांहून अधिक काळ काम करावे लागते. भारतामध्ये उत्पन्नाची कमी पातळी आणि आयफोनवर असणारे उच्च कर (Taxes) यामुळे हा फरक खूप मोठा आहे.
आयफोन सर्वात स्वस्त पडणाऱ्या देशांच्या यादीत अमेरिका तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत लक्झेंबर्ग आणि स्वित्झर्लंड हे देश पहिल्या क्रमांकावर आहेत. तिथे राहणारे लोक केवळ 3 दिवसांच्या पगारात आयफोन खरेदी करू शकतात. या देशांमधील लोकांची क्रयशक्ती (Purchasing Power) जगातील इतर देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.
जगातील सर्वात महाग आयफोन हा तुर्कीमध्ये मिळतो. तिथे असणारा प्रचंड 'फोन टॅक्स' आणि तिथल्या चलनाची घसरलेली किंमत यामुळे सामान्यांना आयफोन खरेदी करण्यासाठी जवळपास 89 ते 100 दिवस काम करावे लागते. तरीही भारताची 160 दिवसांची आकडेवारी ही जगातील सर्वात जास्त कामाचे दिवस दर्शवणारी ठरली आहे.
अमेरिकेत आयफोन स्वस्त पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ते ॲपलचे 'होम मार्केट' आहे. तिथे आयफोनवर आयात शुल्क (Import Duty) लागत नाही. याव्यतिरिक्त, अमेरिकन लोकांचे सरासरी उत्पन्न भारताच्या तुलनेत कित्येक पटीने जास्त आहे. तसेच तिथे असलेल्या 'कॅरियर डील्स' आणि 'फायनान्सिंग' पर्यायांमुळे आयफोन खरेदी करणे ही तिथे एक सामान्य गोष्ट मानली जाते.
हा अहवाल आयफोन 17 प्रो (256 जीबी) या मॉडेलच्या किमतीवर आधारित आहे. अमेरिकेत याची किंमत अंदाजे $1099 (सुमारे 91500 रुपये) आहे, तर भारतात करांमुळे हीच किंमत 130000 रुपयांच्या वर जाते. उत्पन्न कमी आणि किंमत जास्त यामुळे भारतीयांसाठी आयफोन अजूनही एक 'स्टेटस सिम्बॉल' आणि महागडी वस्तू आहे.
हे आकडे केवळ एका फोनच्या खरेदीबद्दल नसून, यातून जगातील विविध देशांमधील आर्थिक विषमतेचे दर्शन घडते. विकसित देशांमध्ये तंत्रज्ञान हे दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे. तर विकसनशील देशांमध्ये ते अजूनही चैनीची वस्तू मानली जाते.