/5G पेक्षा 5.5G किती वेगवान? इंटरनेटचा स्पीड किती वाढणार? समजून घ्या सोप्या भाषेत

आपण जेव्हा नेटवर्क वापरतो त्यावेळी अनेक 5G नेटवर्कचा बद्दल अनेकदा बोलत असतो. मागील काही वर्षांमध्ये देशभरामध्ये 5G नेटवर्कचा झपाट्याने झाला आहे. आता दूरसंचार उद्योग आता पुढील मोठ्या अपग्रेडचे लक्ष असणार आहे. होय आता दूरसंचार उद्योगचे 5.5G याला 5G-ॲडव्हान्स्ड असेही म्हटले जात आहे. हे नेटवर्क सध्याच्या 5G तंत्रज्ञानापेक्षा जास्त पावरफुल असणार आहे त्याचबरोबर स्मार्ट आवृती देखील असणार असे मानले जात आहे. हे 5G आणि भविष्यातील 6G नेटवर्कमधील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. हा लेख 5.5G म्हणजे काय, ते जुन्या 5G पेक्षा कसे वेगळे आहे आणि तुम्ही ते तुमच्या फोनवर कसे वापरू शकता याबद्दल तुम्हाला सविस्तर सांगणार आहोत.
तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 6G नेटवर्क भारतामध्ये येण्याआधी नेटवर्कची क्षमता आणि कार्यक्षमता सुधारण्यात तंत्रज्ञान महत्वाची भूमिका बजावू शकते असे सांगितले आहे. एअरटेल आणि जिओ यांसारख्या टेलिकॅाम कंपन्या या या नवीन तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. आता तुम्हाला सर्वप्रथम 5.5G किंवा 5G-ॲडव्हान्स्ड म्हणजे काय आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 5.5G हे एक स्वतंत्र मोबाईल नेटवर्क नाही हे स्पष्ट आहे 5G ची सुधारित आवृत्ती असणार आहे. यामध्ये वापरकर्त्यांना नेटवर्कचा वेग आणि क्षमता त्याचबरोबर स्थिरता यामध्ये नवीन सॉफ्टवेअर, प्रगत अँटेना तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर यासंदर्भात विचार केला जातो. या नेटवर्कच वापरकर्त्यांना चांगला अनुभव मिळणार आहे.
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ज्याप्रमाणे एक सामान्य फोन प्रो किंवा प्लस मॉडेलमध्ये येतो, ज्यात नाव तेच राहते, पण कार्यक्षमता आणि वैशिष्ट्ये वाढवलेली असतात; तसेच 5.5G च्या बाबतीतही आहे. 6G नेटवर्क येण्यासाठी अजून काही काळ लागेल, आणि त्याआधी 5.5G हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. त्याच्या बॅकएंडमध्ये नवीन सॉफ्टवेअर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि प्रगत अँटेना वापरले जातात, ज्यामुळे नेटवर्क लक्षणीयरीत्या अधिक मजबूत बनते. यामुळे नेटवर्क ट्रॅफिकचे उत्तम व्यवस्थापन करणे शक्य होईल, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना गरजेनुसार अधिक स्थिर वेग मिळेल. तसेच, हे तंत्रज्ञान मोठ्या संख्येने IoT उपकरणांना कार्यक्षमतेने जोडण्यास सक्षम करेल.
भविष्यात तुम्हाला 5.5G नेटवर्क वापरायचे असल्यास, तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये या तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करणारा नवीनतम प्रोसेसर असणे आवश्यक आहे. सध्या, स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 आणि त्यानंतरचे चिपसेट्स, तसेच मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9300 सिरीज आणि त्याहून नवीन प्रोसेसर्स 5.5G-रेडी मानले जातात. जेव्हा तुमच्या परिसरात 5.5G नेटवर्क उपलब्ध होईल, तेव्हा हे वैशिष्ट्य आपोआप सक्रिय होऊ शकते. म्हणून, जर तुम्हाला ते तुमच्या फोनवर वापरायचे असेल, तर तुमच्या फोनची 'पसंतीचे नेटवर्क प्रकार' (Preferred Network Type) सेटिंग '5G (ऑटो)' (5G (Auto)) वर सेट करा, जेणेकरून नेटवर्क उपलब्ध होताच तुमचे डिव्हाइस या नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊ शकेल