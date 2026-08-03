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5G पेक्षा 5.5G किती वेगवान? इंटरनेटचा स्पीड किती वाढणार? समजून घ्या सोप्या भाषेत

मागील काही वर्षांमध्ये देशभरामध्ये 5G नेटवर्कचा झपाट्याने झाला आहे. आता दूरसंचार उद्योग आता पुढील मोठ्या अपग्रेडचे लक्ष असणार आहे.  हा लेख 5.5G म्हणजे काय, ते जुन्या 5G पेक्षा कसे वेगळे आहे आणि तुम्ही ते तुमच्या फोनवर कसे वापरू शकता याबद्दल तुम्हाला सविस्तर सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 03, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:55 PM IST
5G पेक्षा 5.5G किती वेगवान? इंटरनेटचा स्पीड किती वाढणार? समजून घ्या सोप्या भाषेत
Image Credit: मोबाईलमध्ये 5.5G कधी येणार? मग नेमकं काय आहे हे नवीन तंत्रज्ञान? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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