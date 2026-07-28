/वंदे भारत ट्रेनच्या लोको पायलटला किती मिळतो पगार? कशी होते निवड? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

वंदे भारत एक्स्प्रेस ही भारतीय रेल्वेची अत्याधुनिक सेमी-हायस्पीड ट्रेन आहे. त्यामुळे ही ट्रेन चालवण्यासाठी थेट भरती केली जात नाही. सर्वप्रथम उमेदवाराला भारतीय रेल्वेमध्ये असिस्टंट लोको पायलट (ALP) किंवा संबंधित पदावर निवड होणे आवश्यक असते. त्यासाठी रेल्वे भरती मंडळाच्या (RRB) परीक्षेत यश मिळवावे लागते. दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर संबंधित ट्रेडमधील ITI किंवा डिप्लोमा अथवा अभियांत्रिकी पदवी ही पात्रता आवश्यक असते. निवड झाल्यानंतर उमेदवाराला विविध टप्प्यांमधून अनुभव मिळवत लोको पायलट पदापर्यंत पोहोचावे लागते.
वंदे भारत ट्रेन चालवण्याची जबाबदारी केवळ अनुभवी लोको पायलटलाच दिली जाते. अनेक वर्षे मेल, एक्स्प्रेस किंवा इतर महत्त्वाच्या गाड्या चालविण्याचा अनुभव, उत्कृष्ट सेवा नोंद, सुरक्षित ड्रायव्हिंगचा इतिहास आणि शिस्तबद्ध कामगिरी या बाबींच्या आधारे लोको पायलटची निवड केली जाते. त्यानंतर संबंधित चालकाला वंदे भारतसाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे नव्याने भरती झालेला कर्मचारी थेट वंदे भारतचा चालक बनू शकत नाही.
वंदे भारत ट्रेनमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल कंट्रोल सिस्टीम, स्वयंचलित सुरक्षा यंत्रणा आणि उच्च वेग क्षमता असल्याने चालकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणामध्ये ट्रेनच्या तांत्रिक प्रणाली, आपत्कालीन परिस्थिती हाताळणे, ब्रेकिंग सिस्टीम, सिग्नलिंग आणि सुरक्षित संचालन यांचा सखोल अभ्यास केला जातो. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच चालकाला वंदे भारत एक्स्प्रेस चालवण्याची परवानगी दिली जाते.
वंदे भारत ट्रेन चालवणाऱ्या लोको पायलटचा पगार हा त्यांच्या पद, अनुभव, सेवा कालावधी आणि मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांवर अवलंबून असतो. भारतीय रेल्वेतील वरिष्ठ लोको पायलटला मूलभूत वेतनासह महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता, रात्रीच्या ड्युटीचा भत्ता आणि इतर सुविधांसह मासिक उत्पन्न साधारणपणे ₹1 लाख किंवा त्याहून अधिक असू शकते. स्थान, अनुभव आणि भत्त्यांनुसार प्रत्यक्ष वेतनात फरक पडू शकतो.
वंदे भारतसारखी सेमी-हायस्पीड ट्रेन चालवणे हे अत्यंत जबाबदारीचे काम मानले जाते. प्रवाशांच्या सुरक्षेची पूर्ण जबाबदारी लोको पायलटवर असते. प्रत्येक सिग्नल, वेगमर्यादा, ट्रॅकची स्थिती आणि हवामान यांचा सतत विचार करून ट्रेन चालवावी लागते. त्यामुळे मानसिक एकाग्रता, तांत्रिक ज्ञान आणि त्वरित निर्णयक्षमता या गुणांना या पदावर विशेष महत्त्व आहे.
भारतीय रेल्वे ही देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी नियोक्त्यांपैकी एक आहे. रेल्वे भरती मंडळाकडून वेळोवेळी Assistant Loco Pilot आणि इतर तांत्रिक पदांसाठी भरती जाहीर केली जाते. योग्य शैक्षणिक पात्रता, सातत्यपूर्ण तयारी आणि अनुभवाच्या जोरावर भविष्यात वंदे भारतसारख्या प्रतिष्ठित ट्रेनचा लोको पायलट होण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येऊ शकते. रेल्वेतील हे पद आकर्षक वेतन, नोकरीची स्थिरता आणि प्रतिष्ठेमुळे तरुणांमध्ये विशेष लोकप्रिय मानले जाते.