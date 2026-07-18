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प्रीपेड मीटरचा बॅलन्स कसा तपासाल? अवघ्या काही मिनिटांत होईल काम, फक्त या स्टेप्स करा फॉलो

यूपीपीसीएलने ॲप, एसएमएस आणि व्हॉट्सॲपद्वारे पोस्टपेड मीटरची बिले पाठवली आहेत, परंतु अनेक लोकांना त्यांच्या जुन्या शिल्लक रकमेबद्दल माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे या लेखामध्ये तुमच्या स्मार्ट मीटरवर अजूनही प्रीपेड बॅलन्स शिल्लक असेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 18, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:26 PM IST
प्रीपेड मीटरचा बॅलन्स कसा तपासाल? अवघ्या काही मिनिटांत होईल काम, फक्त या स्टेप्स करा फॉलो
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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