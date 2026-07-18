/प्रीपेड मीटरचा बॅलन्स कसा तपासाल? अवघ्या काही मिनिटांत होईल काम, फक्त या स्टेप्स करा फॉलो

वीज विभागाने प्रीपेड मीटरचे पोस्टपेडमध्ये रूपांतर करण्याची घोषणा केली होती, उत्तर प्रेदशमधील स्मार्ट वीज मीटर प्रणाली प्रीपेडवरुन पोस्टपेड प्रणालीमध्ये बददल्यानंतर आता अनेकांना अनेक प्रॅाब्लेम्स आहेत. प्रीपेड मीटरमधील शिल्लक रक्कम कुठे जाते तिचा कसा वापर केला जातो यासंदर्भात अनेकांना माहिती नाही. जून 2026 मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये स्मार्ट वीज मीटर पोस्टपेड प्रणाली करण्यात आली. यूपीपीसीएलने ॲप, एसएमएस आणि व्हॉट्सॲपद्वारे पोस्टपेड मीटरची बिले पाठवली आहेत, परंतु अनेक लोकांना त्यांच्या जुन्या शिल्लक रकमेबद्दल माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे या लेखामध्ये तुमच्या स्मार्ट मीटरवर अजूनही प्रीपेड बॅलन्स शिल्लक असेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही.
UPPCL ने तुमच्या शिल्लक बॅलन्सचा तपशील तपासण्यासाठी अनेक पद्धती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. जर तुमच्या फोनमध्ये UPPCL ॲप असेल तर सर्वात आधी वीज कनेक्शनद्वारे त्यात लॉग इन करा. होम स्क्रीनवर बिलाचा तपशील आणि तुमच्या प्रीपेड मीटरमधील शिल्लक रक्कम लगेचच तुम्हाला दिसेल. तुमची असलेली शिल्लक रक्कम ही तुमच्या पुढील वीज बिलामध्ये अॅड केली जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, तुमच्या मागील शिल्लक रकमेइतकी रक्कम बिलातून कापली जाईल. त्यामुळे, बिल मिळाल्यानंतर ते काळजीपूर्वक तपासा.
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UPPCL ॲपवरुन तुम्हाला समजत नसेल किंवा ॲप वापरायचे नसेल, तर तुम्ही तुमच्या शिल्लक रकमेची माहिती मिळवण्यासाठी 1912 या हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल करू शकता. कॉल दरम्यान, ग्राहक सेवा अधिकारी तुमचा ग्राहक आयडी विचारतील. त्यानंतर कंपनी तुम्हाला तुमच्या प्रीपेड मीटरवर शिल्लक असलेली रक्कम सांगतील आणि ती तुमच्या पुढच्या बिलामध्ये कशी समायोजित केली जाईल, याबद्दल माहिती देतील. तुम्हाला तुमच्या शेवटच्या रिचार्जचा तपशीलही विचारला जाऊ शकतो. हा तपशील UPPCL ॲपच्या 'रिचार्ज हिस्ट्री' विभागात सहजपणे मिळू शकतो.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर यांनी आज स्पष्ट सांगितले की, प्रीपेड इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर्स सर्व ग्राहकांसाठी अनिवार्य नाहीत त्यामुळे जर ग्राहकांनी प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स वापरण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचा फायदा केवळ ग्राहकांनाच नाही, तर राज्यांना आणि वीज कंपन्यांनाही होणार आहे असे सांगण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की, अनेक राज्यांनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स बसवले आहेत. प्रीपेड इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर्स कोणत्याही ग्राहकांवर सक्तीने लादले जात नाहीत, कारण ते ऐच्छिक आहे असे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर यांनी सांगितले.