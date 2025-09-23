ऑनलाइन खरेदी केलेला स्मार्टफोन बनावट तर नाही ना? 'हा' एक मेसेज उलगडेल सत्य

How to identify fake smartphone: सध्या सणांचे दिवस आले असून, यानिमित्ताने ई-कॉमर्स वेबसाईटवर मोठा डिस्काऊंट दिला जात आहे. फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉनकडून बंपर सेल सुरु असून, अनेकजण स्मार्टफोन खरेदी करण्याला पसंती देतात. दरम्यान विश्वासार्ह वेबसाईट वगळता इतर ठिकाणी मिळणारे स्मार्टफोन खरे आहेत की बनावट याबाबात ठामपणे सांगणं कठीण असतं.
पण तुम्ही खरेदी केलेला स्मार्टफोन खरा आहे की बनावट याची ओळख पटवणं सोपं आहे. यासाठी काही सोप्या ट्रिक आहेत. याच्या माध्मयातून तुम्ही स्मार्टफोन खरा आहे की बनावट हे दोन मिनिटात ओळखणं शक्य होईल.
*#06# डायल करून फोनचा IMEI नंबर मिळवा आणि IMEI चेक वेबसाइटवर तो पडताळून पहा. खऱ्या फोनचा IMEI नंबर उत्पादकाच्या डेटाबेसमध्ये नोंदवला जातो. फोन आणि त्याच्या बॉक्सवरील सिरीयल नंबर आणि IMEI नंबर जुळला पाहिजे. जर हे नंबर जुळत नसतील तर तो बनावट असू शकतो.
बनावट फोनमध्ये ऑपरेटिंग सिस्टम धीम्या किंवा योग्य प्रकारे काम करत नसतात. फोनमधील प्री-इंस्टॉल केलेल्या अॅप्सची यादी तपासा; जर काही संशयास्पद वाटले तर ते बनावट असू शकते. ब्रँडच्या अधिकृत वेबसाइटवर फोनचे मॉडेल आणि फिचर्स तपासा. बनावट फोनमध्ये मूळ फिचर्स नसू शकतात किंवा चुकीचे स्पेसिफिकेशन असू शकतात.
प्रथम, तुमच्या मोबाईल फोनवर दूरसंचार विभागाची वेबसाइट, ceri.gov.in उघडा
नंतर CEIR सर्व्हिसवर जा आणि IMEI सर्व्हिसवर क्लिक करा.
तुमचा मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर, तुम्हाला एक OTP मिळेल.
आता तुमचा IMEI नंबर टाका.
एक मेसेज करुन जाणून घ्या
प्रथम "KYM" असा मेसेज 14422 वर पाठवा, नंतर स्पेस द्या आणि 15-अंकी IMEI नंबर टाका.
जर उत्तरात "IMEI IS VALID" असं म्हटलं असेल, तर फोन खरा आहे. अॅप वापरून तपासा.
प्ले स्टोअरवरून Know Your Mobile अॅप इंस्टॉल करा.
आता 15 -अंकी IMEI नंबर टाका.
जर फोनची माहिती दिसत नसेल तर फोन बनावट आहे.