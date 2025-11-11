जगाला तोंडात बोटं टाकायला लावणारा करिश्मा; आता फोटोपासून 'असा' बनेल VIDEO; एलॉन मस्कची सर्वात मोठी घोषणा!

Image to Video Converter: जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती एलन मस्कने रविवारी एक्स प्लॅटफॉर्मवर एक मजेशीर पोस्ट शेअर केली. जी काही क्षणांतच व्हायरल खूपच व्हायरल झाली. आता फोटोला व्हिडिओत रूपांतरित करणं अगदी सोपं झालंय, असं त्याने यावेळी सांगितल. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
फक्त फोटोवर थोडा जास्त वेळ दाबा म्हणजेच लाँग प्रेस करा आणि तो तात्काळ व्हिडिओत रुपांतरीत होईल, असे मस्कने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलंय. मस्कने याची माहिती देणारा एक छोटासा व्हिडिओही अपलोड केलाय. ज्याने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला. ही खास सुविधा त्यांच्या xAI कंपनीच्या ग्रोक (Grok) AI चॅटबॉटशी जोडलेली आहे. ज्यामुळे सामान्य लोकांना क्रिएटिव्ह कामं करणं सोपं होईल. मस्कच्या या निर्णयाने तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी चर्चेची ठिणगी पेटलीय. कारण आता कोणालाही महागड्या सॉफ्टवेअरची गरज भासणार नाहीय.
Long press on any image to turn it into a video!
Then customize the prompt to create whatever you can Imagine.
My prompt here was “add a boyfriend and they transition into muppets https://t.co/MkH4A4s1jl pic.twitter.com/nfNjT8ZK3m
— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2025
ही प्रक्रिया अतिशय साधी आहे. एखादी इमेज घ्या, त्यावर लाँग प्रेस करा, मग ती इमेज व्हिडिओत बदलेल. त्यानंतर तुम्ही स्वतःचा प्रॉम्प्ट (सूचना) देऊन व्हिडिओला पर्सनल टच देऊ शकता, मस्कने सांगितले. उदाहरणार्थ, मस्कने स्वतःचा प्रॉम्प्ट वापरून एक जोडप्याच्या फोटोसला मजेदार मॅपेट्स (पपेट्स) सारखं हलणारं व्हिडिओत रूपांतरित केलं. यात एनिमेशनची जोडही होते, ज्यामुळे स्थिर फोटो जिवंत वाटू लागतो. ही सुविधा ग्रोकच्या विस्तारत्या क्रिएटिव्ह साधनांमधील एक भाग आहे, ज्यात लेखन, इमेज तयार करणं आणि रिअल-टाइम डेटा वापरणं यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही AI-आधारित टूल सामान्य यूजर्ससाठी क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. कारण यातून काही सेकंदांतच व्यावसायिक दर्जाचा व्हिडिओ तयार होतो.
ग्रोक ही xAI ची लेटेस्ट AI निर्मिती आहे. जी एलन मस्कच्या दृष्टीकोनातून तयार झाली. या फीचरमुळे यूजर्स फोटो अपलोड करून त्यात हलचाल, संवाद किंवा कथा जोडू शकतात. मस्कच्या पोस्टनंतर अनेकांनी हे ट्राय करून स्वतःचे व्हिडिओ तयार केले आणि शेअर केले, ज्यामुळे #GrokVideo सारखे ट्रेंड सुरू झाले. ही सुविधा फक्त मजेसाठी नाही, तर शिक्षण, मार्केटिंग किंवा सोशल मीडिया कंटेंटसाठीही उपयुक्त ठरेल. मस्कने हा व्हिडिओ ग्रोक वापरूनच तयार केला असल्याचं सांगितलं, ज्याने AI च्या सर्जनशीलतेवर विश्वास वाढवला. "हे फीचर AI ला लोकांच्या हातात आणणारं आहे, ज्यामुळे क्रिएटीव्हीटी प्रत्येकासाठी उपलब्ध होईल, असे एका तंत्र तज्ज्ञाने म्हटलंय.
AI ने नुकतेच ग्रोक 4 ची सेवा जगभरातील सर्व यूजर्ससाठी मोफत जाहीर केली आहे. याचा अर्थ, कोणालाही पैसे न देता हे AI वापरता येईल. हे एक्स प्लॅटफॉर्मवरून, तसेच आयओएस आणि अँड्रॉइड अॅपद्वारे उपलब्ध आहे. भारतातही हे सहज डाउनलोड करता येईल, ज्यामुळे लाखो भारतीय वापरकर्त्यांना फायदा होईल. मस्कच्या कंपनीने यापूर्वीही ग्रोकला विकिपीडियासारख्या प्लॅटफॉर्मला टक्कर देणाऱ्या 'ग्रोकिपेडिया' सारख्या योजना जाहीर केल्या होत्या, पण हे नवीन फीचर त्यातलं सर्वांत मजेदार आहे.
मस्कचा हा खुलासा AI क्षेत्रात नव्या युगाची सुरुवात आहे. यापुढे फोटो एडिटिंग अॅप्सची गरज कमी होईल कारण ग्रोक सारख्या टूल्सने सर्व काही एका ठिकाणी मिळेल. सुरुवातीला साधे प्रॉम्प्ट्स वापरा, जसे "फोटोला हसणारं बनवा", आणि हळूहळू जटिल आयडिया ट्राय करा. मात्र, कॉपीराइट नियमांचं पालन करा आणि पर्सनल फोटोंसाठीच वापरा. एकूणच हे फीचर तंत्रज्ञानाला अधिक खेळकर आणि प्रवेशयोग्य बनवतंय. ज्यामुळे सामान्य माणूसही डिजिटल क्रिएटर बनेल. मस्कच्या या स्टेपमुळे xAI ची लोकप्रियता आणखी वाढताना दिसतेय.
उत्तर: एलन मस्कने ग्रोक AI च्या मदतीने फोटोला व्हिडिओत बदलण्याची सोपी सुविधा जाहीर केली आहे. फोटोवर लाँग प्रेस केल्याने तो हलणारा व्हिडिओ होतो आणि स्वतःचा प्रॉम्प्ट देऊन त्यात बदल करता येतो.
उत्तर: ग्रोक ४ ही सुविधा एक्स प्लॅटफॉर्म, आयओएस आणि अँड्रॉइड अॅपवर मोफत उपलब्ध आहे. भारतातील वापरकर्तेही सहज डाउनलोड करून फोटो अपलोड करून व्हिडिओ तयार करू शकतात.
उत्तर: फोटोवर जास्त वेळ दाबा (लाँग प्रेस), नंतर प्रॉम्प्ट द्या जसे "हसणारा बनवा". हे शिक्षण, मार्केटिंग आणि सोशल मीडिया कंटेंटसाठी उपयुक्त आहे, कारण काही सेकंदांत व्यावसायिक दर्जाचा व्हिडिओ मिळतो.