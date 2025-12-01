भारतीय आयटी कंपन्यांना पुन्हा मोठा धक्का! H-1B व्हिसा मिळण्याचे प्रमाण 70 टक्क्यानी कमी झाले, टाटाची ही कंपनी टॉप 5 मध्ये

Indians to get jobs in America very few H-1B visas approved : भारतातील टॉप सात आयटी कंपन्यांना यावर्षी फक्त 4,573 नवीन H-1B बी व्हिसा अर्ज मिळाले, जे 2015 च्या तुलनेत 70 टक्के कमी आहे. मागील वर्षाशी तुलना केली असता हे प्रमाणा 37 टक्के पेक्षा कमी आहे. नॅशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसीच्या अहवालानुसार, नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी टॉप पाचमध्ये टीसीएस ही एकमेव भारतीय कंपनी उरली आहे. विद्यमान कर्मचाऱ्यांसाठी व्हिसा नूतनीकरणासाठी टीसीएसचा क्रमांक देखील पहिल्या पाचमध्ये आहे, परंतु तिचा नकार दर देखील गेल्या वर्षीच्या 4 टक्के वरून 7 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. हे इतर कंपन्यांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.
अमेरिकेत भारतीय आयटी व्यावसायिकांसाठी नवीन व्हिसा मिळवणे पूर्वीपेक्षा अधिक कठीण झाले आहे. या वर्षी, अमेरिकेतील विद्यमान कर्मचाऱ्यांसाठी H-1B व्हिसा नूतनीकरणासाठी नकार दर फक्त 1,9 टक्के होता. तथापि, भारतीय कंपन्यांमध्ये, फक्त TCS नेच मजबूत राहून 5,293 विद्यमान व्हिसा नूतनीकरण केले. TCS ला नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी फक्त ८४६ H-1B व्हिसा मिळाले, जे गेल्या वर्षीच्या 1,452 आणि 2023 च्या 1,174 पेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे, जरी त्यांचा नकार दर फक्त 2 टक्के होता. एकूणच, भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी अमेरिकेत नवीन कर्मचारी पाठवणे खूप कठीण झाले आहे.
बहुतेक एच-१बी अर्ज विद्यमान कर्मचाऱ्यांसाठी व्हिसा मुदतवाढीसाठी आहेत आणि नाकारण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होत आहे. इन्फोसिस, विप्रो आणि एलटीआय माइंडट्री सारख्या मोठ्या कंपन्यांचे अर्ज फक्त 1 ते 2 टक्के नाकारले गेले आहेत. तथापि, या वर्षी नवीन नोकरदारांकडून मोठ्या प्रमाणात अर्ज नाकारले जात आहेत. मोठ्या कंपन्यांमध्ये, टीसीएसचे फक्त 2 टक्के अर्ज नाकारले गेले आहेत, तर एचसीएल अमेरिकेत 6 टक्के एलटीआय माइंडट्रीमध्ये 5 टक्के आणि कॅपजेमिनीमध्ये 4 टक्के अर्ज नाकारले गेले आहेत.
बीटीजी अद्वय लॉ फर्मच्या भागीदार मानसी सिंग म्हणतात की कंपन्या आता नवीन लोकांना आणण्यावर कमी लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि अमेरिकेत आधीच ग्रीन कार्डसाठी लांब रांगेत असलेल्यांना ठेवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. याचा अर्थ असा की एच-१बी आता नवीन कौशल्ये आणण्याचा कमी आणि जुन्या कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्याचे साधन आहे.
या अहवालानुसार, इमिग्रेशन प्लॅटफॉर्म बियॉन्ड बॉर्डर्सने अहवाल दिला आहे की गेल्या चार वर्षांपासून, कामगार प्रमाणन टप्प्यावर "सॉफ्टवेअर अभियंता" श्रेणीतील मंजुरी कमी होत आहेत, म्हणजेच भारतीय अर्ज मूलभूत व्हिसा पूर्व तपासणी प्रक्रियेत अडकले आहेत. कंपनीच्या कायदेशीर प्रमुख, कामिला फासान्हा म्हणतात की नाकारल्या जाणाऱ्या अर्जांची संख्या जास्त असण्याची शक्यता अमेरिकेच्या कठोर आणि अधिक लांब H-1B कार्यक्रमामुळे आहे, विशेषतः सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान नोकऱ्यांसाठी.
अद्याप कोणतेही निश्चित पुरावे नसले तरी, असे दिसते की संपूर्ण प्रणाली भारतीय आयटी व्यावसायिकांविरुद्ध पक्षपाती झाली आहे. भारतीयांसाठी H-1B व्हिसा महत्त्वाचा आहे, कारण अमेरिकेत राहणाऱ्या सर्व भारतीय-अमेरिकन लोकांपैकी एक चतुर्थांश H-1B व्हिसा धारक आणि त्यांचे कुटुंबीय आहेत. पूर्वी, हा व्हिसा भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा होता, TCS, इन्फोसिस आणि विप्रो सारख्या कंपन्या त्यांच्या कनिष्ठ आणि मध्यम-स्तरीय अभियंत्यांना अमेरिकन क्लायंटसाठी काम करण्यासाठी पाठवण्यासाठी याचा वापर करत होत्या. आजही, Amazon आणि Microsoft सारख्या अमेरिकन कंपन्या नवीन भारतीय प्रतिभा आकर्षित करण्यासाठी या H-1B मार्गाचा वापर करतात. हा व्हिसा भारतीय अभियंत्यांना अमेरिकेत जाण्यासाठी सर्वात मोठा प्रवेशद्वार आहे.