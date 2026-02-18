AI मुळे नोकऱ्या कमी होतील की वाढतील? Infosys ने दिले स्पष्ट संकेत, 'भविष्यात...'

Infosys Investor AI Day: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसमुळे नोकऱ्या कमी होतील की वाढतील, हा प्रश्न सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे. याच पार्श्वभूमीवर IT क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी Infosys पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. कंपनीच्या Investor AI Day कार्यक्रमात भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि रोजगार याबाबत महत्त्वाचे संकेत देण्यात आले. AI चा वेग आधीपेक्षा खूप जास्त असल्यामुळे उद्योग, व्यवसाय आणि रोजगार या तिन्ही क्षेत्रांवर त्याचा मोठा परिणाम दिसणार आहे. Infosys चे चेअरमन नंदन नीलेकणि यांनी काय सांगितले पहा...
Infosys Investor AI Day मध्ये मोठ्या घोषणा
मंगळवारी झालेल्या या कार्यक्रमामुळे कंपनी गुंतवणूकदारांच्या विशेष लक्षात आली. कारण Infosys ने अमेरिकेतील प्रगत AI कंपनी Anthropic AI सोबत भागीदारी जाहीर केली. या बातमीचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारातही दिसून आला आणि Infosys Share Price मध्ये वाढ नोंदवली गेली. कंपनीने सांगितले की AI हे पुढील काळात व्यवसाय वाढीचे मुख्य साधन बनणार आहे.
नंदन नीलेकणि यांचे मत
कार्यक्रमात बोलताना नंदन नीलेकणि म्हणाले की प्रत्येक तांत्रिक क्रांतीमुळे सुरुवातीला भीती निर्माण होते. मात्र शेवटी त्या बदलातून अधिक संधी तयार होतात. AI काही पारंपरिक कामे कमी करेल, पण त्याच वेळी मोठ्या प्रमाणात नवीन करिअर मार्गही उघडेल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी बदल स्वीकारून कौशल्य वाढवणे आवश्यक आहे.
IT क्षेत्रात AI मुळे होणारे बदल
कंपनीच्या सादरीकरणात सांगण्यात आले की जगभरातील अनेक कंपन्या त्यांच्या IT बजेटपैकी 60 ते 80% खर्च जुनी लेगेसी सिस्टीम चालवण्यात करतात. ही व्यवस्था महाग आणि संथ आहे. AI च्या मदतीने ही प्रणाली वेगाने आधुनिक करता येते. त्यामुळे खर्च कमी होईल, कामाचा वेग वाढेल आणि उत्पादकता सुधारेल. Infosys च्या Q3 निकालात AI सेवा 5.5% महसूल देत असल्याचेही समोर आले आहे.
नोकऱ्यांवर होणारा परिणाम
AI मुळे ऑटोमेशन वाढत असल्याने coding, testing आणि support सारखी पुनरावृत्तीची कामे मशीन करू लागली आहेत. अंदाजानुसार सुमारे 9.2 कोटी पारंपरिक IT नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो. Front-end developers, QA testers, IT support specialists आणि blockchain developers हे रोल विशेष प्रभावित होतील.
नवीन रोजगार संधी वाढणार
तथापि दुसरीकडे AI मुळे मोठ्या प्रमाणात नवीन नोकऱ्या तयार होणार आहेत. अंदाजे 17 कोटी नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील. Data annotator, AI engineer, AI forensic analyst, Forward deployed engineer आणि AI leads यांसारख्या भूमिका वाढतील. या क्षेत्रात अधिक कौशल्य आणि जास्त पगाराच्या संधी असतील. त्यामुळे IT उद्योग कमी होत नाही, तर नव्या स्वरूपात विकसित होत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.