iPhone 16 Plus ची धाडकन आपटली; इतका बंपर डिस्काऊंट कधीच नव्हता; दिवाळीत बायकोला करा गिफ्ट!

iPhone 16 Plus price India: आपल्याकडे आयफोन असावा अशी अनेकांची इच्छा असते. पण जास्त किंमतीमुळे आयफोनचा मोह टाळला जातो. पण आता तसं करण्याची गरज नाही. कारण आयफोनची किंमत इतकी कमी झालीय की तुम्ही येत्या दिवाळीत तुमच्या पती किंवा पत्नी गिफ्ट देण्याचा विचार करु शकता. दिवाळीच्या सणासमीप रिलायन्स डिजिटलने आयफोन 16 प्लसवर मोठी सवलत जाहीर केलीय. जी आतापर्यंतची सर्वात मोठी सूट मानली जातेय. या फोनची खास वैशिष्ट्य आणि किंमतीबद्दल जाणून घेऊया.
आयफोन 16 प्लस 6.7 इंचाच्या सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्लेसह येतो, जो अप्रतिम व्हिज्युअल अनुभव देतो. प्रीमियम अॅल्युमिनियम फ्रेम आणि IP68 रेटिंगमुळे हा फोन टिकाऊ आणि आकर्षक आहे.
Apple A18 चिपसेटद्वारे संचालित, हा फोन जलद आणि अखंड कामगिरी प्रदान करतो. Apple Intelligence वैशिष्ट्यांसह, वापरकर्त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अनुभव मिळतो.
यात 48-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि 12-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे, तसेच 12-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा सेल्फीसाठी उत्तम आहे. Apple ची AI आणि इमेज प्रोसेसिंग तंत्रज्ञानामुळे फोटो आणि व्हिडिओ गुणवत्ता अप्रतिम आहे.
हा फोन 27 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅकला सपोर्ट करतो, ज्यामुळे दीर्घ बॅटरी आयुष्याची गरज असलेल्यांसाठी तो योग्य पर्याय आहे.
ही सवलत रिलायन्स डिजिटलच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे, परंतु ती लवकरच संपणार आहे. त्यामुळे, दिवाळीच्या खरेदीसाठी हा फोन घेण्याचा विचार करणाऱ्यांनी त्वरित निर्णय घ्यावा.ही ऑफर आयफोन 16 प्लसच्या प्रीमियम डिझाइन आणि उत्कृष्ट वैशिष्ट्यांसह सणासुदीच्या काळात खरेदीचा उत्साह वाढवणारी आहे. रिलायन्स डिजिटलच्या वेबसाइटला भेट द्या आणि ही संधी साधा!
या फ्लॅगशिप फोनची मूळ किंमत 79 हजार 900 होती, जी आता केवळ 67 हजार 990 इतकी आहे. यामुळे ग्राहकांना तब्बल 11 हजार 910 ची बचत होणार आहे. ही मर्यादित कालावधीची ऑफर असल्याने, आयफोनप्रेमींसाठी ही खरेदीची उत्तम संधी आहे.
