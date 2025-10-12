English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
iPhone 16 Plus ची धाडकन आपटली; इतका बंपर डिस्काऊंट कधीच नव्हता; दिवाळीत बायकोला करा गिफ्ट!

iPhone 16 Plus price India:  रिलायन्स डिजिटलने आयफोन 16 प्लसवर मोठी सवलत जाहीर केलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 12, 2025, 10:34 AM IST
iPhone 16 Plus ची धाडकन आपटली; इतका बंपर डिस्काऊंट कधीच नव्हता; दिवाळीत बायकोला करा गिफ्ट!
आयफोन 16

iPhone 16 Plus price India: आपल्याकडे आयफोन असावा अशी अनेकांची इच्छा असते. पण जास्त किंमतीमुळे आयफोनचा मोह टाळला जातो. पण आता तसं करण्याची गरज नाही. कारण आयफोनची किंमत इतकी कमी झालीय की तुम्ही येत्या दिवाळीत तुमच्या पती किंवा पत्नी गिफ्ट देण्याचा विचार करु शकता. दिवाळीच्या सणासमीप रिलायन्स डिजिटलने आयफोन 16 प्लसवर मोठी सवलत जाहीर केलीय. जी आतापर्यंतची सर्वात मोठी सूट मानली जातेय. या फोनची खास वैशिष्ट्य आणि किंमतीबद्दल जाणून घेऊया. 

डिस्प्ले आणि डिझाइन

आयफोन 16 प्लस 6.7 इंचाच्या सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्लेसह येतो, जो अप्रतिम व्हिज्युअल अनुभव देतो. प्रीमियम अॅल्युमिनियम फ्रेम आणि IP68 रेटिंगमुळे हा फोन टिकाऊ आणि आकर्षक आहे.

शक्तिशाली कामगिरी

Apple A18 चिपसेटद्वारे संचालित, हा फोन जलद आणि अखंड कामगिरी प्रदान करतो. Apple Intelligence वैशिष्ट्यांसह, वापरकर्त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अनुभव मिळतो.

उत्कृष्ट कॅमेरा

यात 48-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि 12-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे, तसेच 12-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा सेल्फीसाठी उत्तम आहे. Apple ची AI आणि इमेज प्रोसेसिंग तंत्रज्ञानामुळे फोटो आणि व्हिडिओ गुणवत्ता अप्रतिम आहे.

बॅटरी

हा फोन 27 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅकला सपोर्ट करतो, ज्यामुळे दीर्घ बॅटरी आयुष्याची गरज असलेल्यांसाठी तो योग्य पर्याय आहे.

मर्यादित ऑफर

ही सवलत रिलायन्स डिजिटलच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे, परंतु ती लवकरच संपणार आहे. त्यामुळे, दिवाळीच्या खरेदीसाठी हा फोन घेण्याचा विचार करणाऱ्यांनी त्वरित निर्णय घ्यावा.ही ऑफर आयफोन 16 प्लसच्या प्रीमियम डिझाइन आणि उत्कृष्ट वैशिष्ट्यांसह सणासुदीच्या काळात खरेदीचा उत्साह वाढवणारी आहे. रिलायन्स डिजिटलच्या वेबसाइटला भेट द्या आणि ही संधी साधा!

किंमत किती?

या फ्लॅगशिप फोनची मूळ किंमत 79 हजार 900 होती, जी आता केवळ 67 हजार 990 इतकी आहे. यामुळे ग्राहकांना तब्बल 11 हजार 910 ची बचत होणार आहे. ही मर्यादित कालावधीची ऑफर असल्याने, आयफोनप्रेमींसाठी ही खरेदीची उत्तम संधी आहे.

FAQ

प्रश्न: आयफोन १६ प्लसवर सध्या किती सवलत मिळत आहे आणि ती कोठे उपलब्ध आहे?

उत्तर: आयफोन १६ प्लसवर ₹११,९१० ची सवलत मिळत आहे, ज्यामुळे त्याची किंमत ₹७९,९०० वरून ₹६७,९९० इतकी झाली आहे. ही ऑफर रिलायन्स डिजिटलच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे, परंतु ती मर्यादित कालावधीसाठी आहे.

प्रश्न: आयफोन १६ प्लसची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?

उत्तर: आयफोन १६ प्लसमध्ये ६.७-इंचाचा सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले, Apple A18 चिपसेट, ४८-मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा, १२-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड आणि सेल्फी कॅमेरा, IP68 रेटिंगसह प्रीमियम अॅल्युमिनियम फ्रेम आणि 27 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅक सपोर्ट करणारी बॅटरी आहे. तसेच, यात Apple Intelligence वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

प्रश्न: ही सवलत ऑफर कधीपर्यंत उपलब्ध आहे आणि खरेदी का करावी?

उत्तर: ही सवलत मर्यादित कालावधीसाठी आहे आणि लवकरच संपुष्टात येऊ शकते. आयफोन १६ प्लसच्या प्रीमियम डिझाइन, उत्कृष्ट कामगिरी आणि कॅमेरा गुणवत्तेमुळे, तसेच दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात इतक्या मोठ्या सवलतीमुळे ही खरेदीची उत्तम संधी आहे. रिलायन्स डिजिटलच्या वेबसाइटवर त्वरित खरेदी करणे शहाणपणाचे आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

