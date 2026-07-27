/iPhone 16 Plus खरेदीची सुवर्णसंधी! मिळतोय जबरदस्त डिस्काउंट, बँक ऑफरमुळे होणार मोठी बचत

आयफोन वापरकर्त्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, प्रत्येकाला जर अॅपल कंपनी ऑफर देत असेल तर त्याबद्दल लगेच उत्सुकता लागते. प्रत्येकालाच उत्तम डील मिळवायला आवडते, विशेषतः जेव्हा आयफोनचा विषय येतो. जर तुम्ही अपग्रेड करण्याचा विचार करत असाल आणि आयफोन 16 प्लस तुमच्या विशलिस्टमध्ये असेल, तर ही एक उत्तम संधी असू शकते. सध्या, आयफोन 16 प्लस फ्लिपकार्टवर त्याच्या लॉन्च किमतीपेक्षा 12,000 रुपयांपेक्षा जास्त सवलतीत उपलब्ध आहे. इतकेच नाही, तर बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंज बोनसचा वापर करून त्याची किंमत आणखी कमी करता येते. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, ही ऑफर एक चांगला पर्याय आहे का? त्यामुळे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
ॲपल आयफोन 16 प्लस भारतात 89,900 च्या सुरुवातीच्या किमतीत लॉन्च करण्यात आला होता. तथापि, हा स्मार्टफोन सध्या फक्त 77,900 रुपयामध्ये विकला जात आहे, जी त्याच्या अधिकृत लॉन्च किमतीपेक्षा 12,000 रुपयांची थेट सवलत आहे. मात्र, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की त्याची सध्याची एमआरपी 79900 आहे, म्हणजेच 2000 ची सवलत मिळत आहे. याव्यतिरिक्त, फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक किंवा फ्लिपकार्ट एसबीआय बँक क्रेडिट कार्डवर 3,895 पर्यंतची अतिरिक्त सूट उपलब्ध आहे. या ऑफरनंतर, प्रभावी किंमत 74,055 पर्यंत कमी होऊ शकते.
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जर तुम्हाला ही किंमत एकत्र भरायची नसल्यास लोनवर मोबाईल घ्यायचा असल्यास तर फ्लिपकार्ट या फोनवर 12 महिन्यांचा नो-कॉस्ट ईएमआयचा पर्याय देखील देत आहे. ईएमआय दरमहा 6,492 पासून सुरू होतात. स्मार्टफोन एक्सचेंज करण्याचा देखील पर्याय आहे, ब्रँड, मॉडेल आणि स्थितीनुसार, तुम्हाला 60,750 पर्यंत एक्सचेंज व्हॅल्यू मिळू शकते. यामुळे फोनची किंमत आणखी कमी होऊ शकते. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी, दरमहा फक्त 6,492 पासून सुरू होणारे नो-कॉस्ट ईएमआयचे पर्याय देखील देत आहे. तुम्ही अतिरिक्त सवलतीसाठी तुमचे जुने डिव्हाइस एक्सचेंज देखील करू शकता. तुमच्या डिव्हाइसचा ब्रँड, मॉडेल आणि कार्यक्षमतेच्या स्थितीनुसार, तुम्हाला चांगली एक्सचेंज किंमत मिळू शकते.
आयफोन 16 प्लस 6.7-इंचाच्या स्क्रीनसह येतो, जो चित्रपट पाहण्यासाठी आणि गेम्स खेळण्यासाठी उत्तम आहे. त्याच्या स्क्रीनच्या आकाराव्यतिरिक्त, या फोनमध्ये A18 प्रोसेसर आहे, जो तुम्हाला तुमची दैनंदिन कामे सुरळीतपणे आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय हाताळण्यास मदत करेल. कॅमेरा सेटअपच्या बाबतीत, आयफोन 16 प्लसमध्ये 48MP चा मुख्य कॅमेरा आणि 12MP चा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. तसेच, यात समोरच्या बाजूला 12MP चा सेल्फी कॅमेरा देखील आहे. या फोनमध्ये IP68 प्रोटेक्शन आणि ॲल्युमिनियम फ्रेम आहे.