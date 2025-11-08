iPhone 17 मिळतोय सर्वात स्वस्त, कशी मिळेल सुपर डील्स? जाणून घ्या!

Iphone 17 super Deals: आयफोन 17 लाँच होऊन दोन महिने झाले तरी त्याची क्रेझ कायम आहे. बेसिक 256 जीबी मॉडेलची अधिकृत किंमत 82 हजार 900 रुपये आहे. पण तुम्ही स्टोअरमध्ये जाऊन स्मार्ट डील्स घेतल्यास त्याची किंमत अर्ध्याहून कमी करू शकता! आम्ही युनिकॉर्न आणि क्रोमा स्टोअर्सना भेट देऊन कॅशबॅक, एक्सचेंज आणि क्रेडिट कार्ड ऑफर्सची तपासणी केली. आयफोनमध्ये 33,900 रुपये तुम्ही वाचवू शकता, कसे ते जाणून घ्या.
युनिकॉर्नमध्ये आयफोन 17 (256 जीबी) ची किंमत 82 हजार 900 रुपये आहे. पण IDFC, SBI किंवा ICICI क्रेडिट कार्डने पेमेंट केल्यास थेट 6000 रुपयांचा कॅशबॅक मिळतो. म्हणजे किंमत 76 हजार 900 रुपये राहते. ही ऑफर लिमिटेड काळासाठी आहेत, त्यामुळे लगेच फायदा घ्या.
जर तुमच्याकडे iPhone 15 (256 जीबी) चांगल्या कंडिशनमध्ये असेल तर युनिकॉर्नमध्ये त्यासाठी 35000 रुपयांचा एक्सचेंज व्हॅल्यू मिळतो. हे डिस्काउंट 76900 वरून 41900 पर्यंत किंमत खाली आणतो. आणि त्यातही 6000 चा एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस जोडला तर अंतिम किंमत फक्त 35900 होते! नवीनतम मॉडेल असल्यास बोनस आणखी वाढू शकतो.
क्रोमातही आयफोन 17 ची किंमत 82900 आहे, पण IDFC, SBI किंवा ICICI कार्डधारकांना 7000 रुपयांचा मोठा कॅशबॅक मिळतो. यामुळे किंमत 75900 होते. स्टोअरला भेट दिल्यावर कळले की ही ऑफर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही उपलब्ध आहेत. पण यासाठी तुम्हाला कार्ड व्हेरिफिकेशन आवश्यक आहे.
iPhone 15 एक्सचेंज केल्यास क्रोमात 35000 रुपयांचा क्रेडिट मिळतो, ज्यामुळे किंमत 40 हजार 900 होते. यावर 6000 चा बोनस जोडला तर अंतिम रक्कम 33 हजार 900 होतेॉ. युनिकॉर्नपेक्षा 2000 स्वस्त मिळेल. फोनची कंडिशन चांगली असल्यास व्हॅल्यू जास्त मिळू शकते, असे स्टोअर कर्मचारी सांगतात.
दोन्ही स्टोअर्समध्ये Bajaj Finance किंवा ICICI EMI उपलब्ध आहे. 12 महिन्यांच्या नो-कॉस्ट EMI वर आयफोन 17 साठी मासिक हप्ता फक्त 6908 रुपये आहे. ही ऑफर्स 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत आहेत. त्यामुळे आता आयफोन खरेदीवर 50% पर्यंत बचत होईल.
उत्तर: क्रोमा स्टोअरमध्ये सर्वात स्वस्त डील मिळते – फक्त ३३,९०० रुपये!
कसं? लाँच किंमत: ८२,९००
ICICI/SBI/IDFC कार्डवर: ७,००० कॅशबॅक → ७५,९००
iPhone १५ एक्सचेंज: ३५,००० → ४०,९००
एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस: ६,००० → अंतिम ३३,९०० रुपये!
युनिकॉर्नमध्येही ३५,९०० ला मिळतो, पण क्रोमात २,००० स्वस्त!
उत्तर: क्रेडिट कार्ड: फक्त ICICI, SBI किंवा IDFC (डेबिट कार्ड चालत नाही)
जुन्या फोन: iPhone १५ (२५६ जीबी) किंवा त्यापेक्षा नवीन मॉडेल, चांगल्या कंडिशनमध्ये
स्क्रीन-बॅटरी ८०% पेक्षा जास्त असली की जास्त व्हॅल्यू मिळते
जर iPhone १४ असेल तरही २८-३० हजार मिळतात → अंतिम किंमत ३८-४० हजारांच्या आत!
उत्तर: दोन्ही स्टोअर्समध्ये १२ महिने नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध! अंतिम किंमत ३३,९०० (क्रोमा) → मासिक हप्ता फक्त २,८२५ रुपये
३५,९०० (युनिकॉर्न) → मासिक २,९९२ रुपये
Bajaj Finance किंवा ICICI EMI कार्ड घ्या, एकही पैसा व्याज नाही!
ऑफर ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वैध → आजच स्टोअरला भेट द्या!