/iPhone 17 Pro वर बंपर ऑफर! आता मिळणार फक्त 56,990 रुपयांत, जाणून घ्या जबरदस्त डील

आयफोन 18 प्रो सिरीज सुरु झाल्यानंतर मागील काही दिवसांपासून या मोबाईलची चर्चा पाहायला मिळत आहे. अनेक नवे रंग आयफोन 18 सिरीजचे आले आहेत, त्याचबरोबर अनेक नवे फिचर्स देखील आले आहेत. आता नव्या फिचर्ससह आयफोनच्या किंमती देखील वाढल्या आहेत त्यामुळे त्या किंमती अनेकांना न परवडणाऱ्या आहेत. आता आयफोन 17 प्रो तुम्हाला बंपर ऑफरमध्ये मिळू शकते पण तो तुम्हाला त्याचा फायदा कसा मिळणार त्यांची माहिती सविस्तर वाचा.
गेल्या वर्षीच्या आयफोन 17 प्रो वर एक मोठी सवलत उपलब्ध आहे. रिलायन्स डिजिटल २५६ जीबी आयफोन १७ प्रो अनेक ऑफर्ससह खूपच कमी किमतीत देत आहे. येथे फोनची किंमत ५६,९९० आहे. तथापि, या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी, तुम्हाला एक्सचेंज, एक्सचेंज बोनस आणि बँक कॅशबॅक यांसारख्या काही अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. रिलायन्स डिजिटलवर आयफोन 17 प्रो 256GB ची किंमत 1,34,900 आहे. स्टोअरमध्ये 9,910 ची सूट दिली जात आहे, ज्यामुळे फोनची किंमत 1,24,990 रुपये पर्यंत कमी होते. याव्यतिरिक्त, 55,000 रुपये पर्यंतची एक्सचेंज सूट, 10,000 चा अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस आणि 3,000 रुपयेचा बँक कॅशबॅक उपलब्ध आहे. या सर्व ऑफर्सनंतर, फोनची प्रभावी किंमत 56,990 रुपये आहे.
ऑफरचा लाभ कसा घ्यायचा?
आयफोन 17 प्रो वर ऑफर कशी मिळवायची हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, जर तुम्ही रिलायन्स डिजिटलच्या ऑफरमध्ये दाखवलेले ५५,००० रुपयांचे एक्सचेंज मूल्य हे आयफोन १५ प्रो एक्सचेंज करण्यावर आधारित आहे. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक ग्राहकाला ५५,००० रुपयांचे एक्सचेंज मूल्य मिळेल. अंतिम किंमत जुन्या फोनचे मॉडेल, त्याची स्थिती आणि एक्सचेंजच्या वेळी मिळालेल्या मूल्यावर अवलंबून बदलू शकते. जर तुमच्याकडे असलेल्या मोबाईलची किंमत कमी असल्यास किंवा तुम्ही कोणत्याही ऑफरसाठी पात्र नसाल तर मग तुमच्या अंतिम किंमतीमध्ये वाढ होऊ शकते.
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रिलायन्स डिजिटल आयफोन 17 प्रो मॅक्स 256GB वर अशीच एक ऑफर देत आहे. त्याची एमआरपी ₹1,49,900 आहे. स्टोअरमध्ये ₹9,910 ची सूट उपलब्ध असल्याने, किंमत ₹1,39,990 पर्यंत कमी होते. ₹55,000 पर्यंतचे एक्सचेंज मूल्य, ₹10,000 चा एक्सचेंज बोनस आणि ₹3,000 चा बँक कॅशबॅक लागू केल्यानंतर, त्याची प्रभावी किंमत ₹71,990 होते. आयफोन 17 प्रो मॅक्सची ₹71,990 ही किंमतसुद्धा प्रत्येक ग्राहकासाठी निश्चित नाही. एक्सचेंज व्हॅल्यू जुन्या डिव्हाइसच्या मॉडेल आणि स्थितीवर अवलंबून असेल.