iPhone 17 Pro Max मध्ये असणार हे दमदार फीचर्स, जे त्याला बनवणार King Of Smartphones?

लवकरच iPhone 17 Pro Max लाँच होणार असून याबाबत मोबाईल वापरकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकतता आहे. तेव्हा iPhone 17 Pro Max मध्ये कोणते फीचर्स असू शकतात याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Sep 9, 2025, 04:11 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

iPhone 17 Pro Max Top 5 Features : यंदाच्या वर्षी Apple सर्वात मोठा टेक इव्हेंट करण्याची आशा आहे. iPhone 17 Pro Max बाबत मोबाईल यूजर्स आणि तज्ज्ञांमध्ये सुद्धा उत्सुकतता असून याचं नवीन डिझाईन, पॉवरफुल हार्डवेअर आणि स्मार्ट फीचर्स iPhone 16 Pro Max पेक्षा अनेक पाऊल पुढे घेऊन जातात. चला तर मग जाणून घेऊया त्याचे 5 सर्वात मोठे अपग्रेड जे त्याला "स्मार्टफोनचा राजा" बनवू शकतात.

आयताकृती कॅमेरा : 

iPhone 17 Pro Max मध्ये आता एक आयताकृती कॅमेरा असेल जो जो एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत पसरलेला असेल. यात ४८ मेगापिक्सेल टेलिफोटो लेन्स असेल, जो मागील १२ मेगापिक्सेल लेन्सपेक्षा अपग्रेड आहे. फ्रंट कॅमेरा देखील आता 24 MP चा असेल. याशिवाय, एकाच वेळी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि 8K व्हिडिओ सपोर्ट अपेक्षित आहे.

A19 Pro प्रोसेसर : 

iPhone 17 Pro Max च्या आतमध्ये नवा A19 Pro प्रोसेसर काम करेल जो 3nm फेब्रिकेशन प्रोसेसवर निर्मित आहे. या चिपसेटमुळे डिव्हाइसची कार्यक्षमता आणि ऊर्जा कार्यक्षमता दोन्ही सुधारेल. या प्रोसेसरमुळे ऍप्स आणि गेम चालवताना वेग आणि स्मूथनेस वाढवेल.

12GB RAM : 

iPhone 17 Pro Max मध्ये 12GB RAM मिळण्याची शक्यता आहे. जो मागच्या मॉडेलपेक्षा 8GB RAM पेक्षा जास्त आहे. या अपग्रेडमुळे ऍप्स स्विचिंग जलद होईल, मल्टीटास्किंग सोपे होईल आणि एआय-फीचर्स ऑप्टिमाइझ करण्यात मदत होईल.

हेही वाचा : उपराष्ट्रपतींचा महिन्याचा पगार पाहून बसेल धक्का; अनेक CEO पेक्षाही जास्त! मोफत बंगला अन्...

 

मोठी बॅटरी आणि स्मार्ट चार्जिंग : 

iPhone 17 Pro Max मध्ये बॅटरीची क्षमता 5,000mAh पेक्षा जास्त असू शकते. तसेच, अपग्रेडेड मॅगसेफ चार्जरसह 25W पर्यंत वायरलेस फास्ट चार्जिंग शक्य होईल. ज्यामुळे बॅटरी आणि चार्जिंगचा अनुभव यूजर्ससाठी चांगला ठरेल. 

स्क्रॅच-रेसिस्टेंट आणि अँटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले : 

iPhone 17 Pro Max मध्ये स्क्रॅच-रेसिस्टेंट आणि अँटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले मिळेल. सोबतच यात मॅट फिनिशचा पर्याय सुद्धा असेल. जसे iMac, MacBook Pro आणि iPad Pro मध्ये आढळते. हे केवळ प्रीमियम लूकच देणार नाही तर वापरकर्त्यासाठी एक चांगला व्हिजुअल एक्सपीरिअन्स सुद्धा देतील. 

आयफोनचा लाँच सोहळा हा जागतिक कार्यक्रम भारतीय वेळेनुसार रात्री 10: 30 वाजता लाईव्ह स्ट्रीम केला जाईल, आयफोन 17 च्या भारतातील प्री-ऑर्डर 12 सप्टेंबरपासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे आणि विक्री 19 सप्टेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.

FAQ  : 

iPhone 17 Pro Max मध्ये कॅमेरा कसा असेल?

iPhone 17 Pro Max मध्ये आयताकृती कॅमेरा असेल जो एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत पसरलेला असेल. यात 48 मेगापिक्सेल टेलिफोटो लेन्स असेल, जो मागील 12 मेगापिक्सेल लेन्सपेक्षा अपग्रेड आहे.

iPhone 17 Pro Max मध्ये कोणता प्रोसेसर वापरला जाईल?

iPhone 17 Pro Max मध्ये नवा A19 Pro प्रोसेसर वापरला जाईल, जो 3nm फेब्रिकेशन प्रोसेसवर निर्मित आहे.

iPhone 17 Pro Max मध्ये वायरलेस चार्जिंगची गती किती असेल?

iPhone 17 Pro Max मध्ये अपग्रेडेड मॅगसेफ चार्जरसह 25W पर्यंत वायरलेस फास्ट चार्जिंग शक्य होईल.

