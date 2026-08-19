/1.47 लाख रुपये किमतीचा iPhone 17 Pro Max फक्त 77,800 रुपयांमध्ये! जाणून घ्या कशी मिळवता येईल ऑफर

जर तुम्ही आयफोन खरेदी करण्याच्या इराद्यात असाल तर मग तुमच्यासाठी गुड न्यूज आहे. जर तुम्ही या सणासुदीच्या काळात ऑफर्ससह ॲपलचा नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन, आयफोन 17 प्रो मॅक्स, खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, पण बजेटच्या अडचणींमुळे तुम्ही तुमचा प्लान कॅन्सल करत असाल तर मग तो प्लान कॅन्सल करु नका. आयफोन खरेदीदारांसाठी एक जबरदस्त ऑफर तुमच्यासाठी आणली आहे, पण ही ऑफर तुम्हाला कधी आणि कशी मिळवता येईल यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे.
प्रीमियम फीचर्स, 3,000 निट्सची ब्राइटनेस आणि ट्रिपल 48MP कॅमेरा सेटअप असलेला हा प्रीमियम ॲपल फोन तुमच्या खिशाला फारसा जड जाणार नाही. कारण फ्लिपकार्टने तुमच्यासाठी जबरदस्त ऑफर आणली आहे, 1,47,900 पासून सुरू होणारा हा ॲपल स्मार्टफोन सध्या फ्लिपकार्टवर बंपर ऑफर आहेत. एक्सचेंज बोनस आणि बँक ऑफर्सचा लाभ घेऊन, तुम्ही तो निम्म्याहून कमी किमतीत, म्हणजेच 1,47,900 रुपयांचा मोबाईल 77,800 मध्ये तुम्ही खरेदी करु शकतात. पण तुम्हाला या डीलचा फायदा कसा होणार आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्स फक्त 77800 मध्ये कसा खरेदी करू शकता यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
आयफोन 17 प्रो मॅक्स, 256GB, फ्लिपकार्टवर त्याची किंमत 1,47,900 च्या विक्री किमतीत ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहेत. जर तुम्ही हा मोबाईल प्लिपकार्टवर खरेदी करायचा असल्यास फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक क्रेडिट कार्ड वापरुन तुम्हाला या मोबाईलवर 7000 रुपयांची सवलत मिळू शकते. त्याचबरोबर या डीलवरील सर्वात मोठी सवलत एक्सचेंज ऑफरद्वारे उपलब्ध आहे. जर तुमच्याकडे जुना आयफोन 16 प्रो मॅक्स असेल तर मग तुम्ही ही डिल मिळवू शकता. त्यानंतर तुम्हाला हा मोबाईल आयफोन 17 प्रो मॅक्स जवळपास निम्म्या किमतीत मिळू शकतो. तुम्ही दुसरा जुना फोन देखील एक्सचेंज करू शकता, परंतु प्रत्येक फोनसाठी एक्सचेंज व्हॅल्यू वेगवेगळी असते, त्यामुळे त्याची किमत बदलू शकते.
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सर्वप्रथम, फ्लिपकार्ट ॲप किंवा वेबसाइटवर जाऊन आयफोन 17 प्रो मॅक्स (256GB) व्हेरिएंट निवडा. ऑर्डर देताना, 'बाय विथ एक्सचेंज' हा पर्याय निवडा. तुमच्या जुन्या आयफोन 16 प्रो मॅक्सचा तपशील टाकून विनिमय मूल्य तपासा. पेमेंट करताना, फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक क्रेडिट कार्डचा पर्याय निवडा, जेणेकरून 7000 रुपयांची बँक सवलत लागू होईल.
एक्सचेंज मूल्य जुन्या स्मार्टफोनच्या मॉडेल आणि स्थितीवर अवलंबून असते. सूचीनुसार, आयफोन 16 प्रो मॅक्ससाठी कमाल 63,100 चे एक्सचेंज मूल्य मिळू शकते. तथापि, स्रोतामध्ये आयफोन 16 साठी 35,600 च्या कमाल एक्सचेंज मूल्याचाही उल्लेख आहे. त्यामुळे, बँक सवलत आणि कमाल एक्सचेंज मूल्य या दोन्हीचा समावेश केल्यासच 77,800 ही प्रभावी किंमत शक्य आहे. एक्सचेंज ऑफर नसलेल्या ग्राहकांसाठी, 98,300 ही सर्वात कमी प्रभावी किंमत मानली जाऊ शकते.