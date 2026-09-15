/iPhone 17 Pro वर भरघोस डिस्काउंट! फक्त हा 69,990 मध्ये कसा मिळवता येणार फोन? जाणून घ्या

प्रीमियम iPhone घेण्याचा विचार करत असाल, तर ही डील तुमच्यासाठी खास ठरू शकते. Tata समूहाची इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन Croma कडून iPhone 17 Pro वर आकर्षक ऑफर्स दिल्या जात आहेत. एक्सचेंज बोनस, कॅशबॅक, नो-कॉस्ट EMI आणि मोफत केस अशा अनेक फायद्यांमुळे या फोनची प्रभावी किंमत ₹69,990 पर्यंत येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पण ही किंमत नेमकी कशी मिळते आणि या ऑफरमध्ये कोणते फायदे मिळतात? जाणून घेऊया.
iPhone 17 Pro हा Apple च्या प्रीमियम फ्लॅगशिप लाइनअपमधील फोन आहे. त्याची किंमत सर्वसामान्यांच्या बजेटच्या तुलनेत मोठी असली, तरी Croma च्या ऑफर्समुळे हा फोन तुलनेने कमी किमतीत घेण्याची संधी मिळत आहे. या डीलमध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका एक्सचेंज ऑफरची आहे. तुमच्याकडे जुना स्मार्टफोन असल्यास तो एक्सचेंज करून त्याची किंमत नव्या iPhone 17 Pro च्या किमतीतून कमी करता येते. अर्थात, जुन्या फोनचा ब्रँड, मॉडेल, स्थिती आणि एक्सचेंजच्या वेळी मिळणारे मूल्य यावर अंतिम डिस्काउंट अवलंबून असेल. म्हणजेच, चांगल्या कंडिशनमधील प्रीमियम स्मार्टफोन एक्सचेंज केल्यास तुमचा प्रत्यक्ष खर्च आणखी कमी होऊ शकतो.
नवा iPhone घेतल्यानंतर त्यासाठी चांगला केस घेण्याचा अतिरिक्त खर्चही करावा लागतो. Croma च्या या ऑफरमध्ये मात्र ग्राहकांना ₹3,499 किमतीचा Hyphen केस कॉम्बो मोफत मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे फोन खरेदी केल्यानंतर लगेच केससाठी वेगळे पैसे खर्च करण्याची गरज राहत नाही. महागड्या स्मार्टफोनचे संरक्षण करण्यासाठी ही अॅड-ऑन ऑफर ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
iPhone सोबत AppleCare+ घेण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठीही या ऑफरमध्ये फायदा आहे. Croma कडून iPhone 17 Pro सोबत AppleCare+ घेतल्यास 10% डिस्काउंट दिला जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महागड्या फोनसाठी अतिरिक्त प्रोटेक्शन घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना त्यामुळे एकूण खर्चात काही बचत करता येऊ शकते.
एकरकमी मोठी रक्कम खर्च करण्याऐवजी EMI वर फोन घेण्याचा पर्याय निवडणाऱ्यांसाठीही ऑफर आहे. Croma कडून 6 महिन्यांची नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय पात्र EMI व्यवहारावर ₹4,000 पर्यंतचा कॅशबॅक मिळू शकतो. त्यामुळे एक्सचेंज बोनस आणि इतर ऑफर्ससोबत ही डील आणखी आकर्षक बनते.
इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ₹69,990 ही प्रभावी किंमत आहे; ती प्रत्येक ग्राहकाला थेट स्टोअर किंवा वेबसाइटवर बिलाची अंतिम किंमत असेलच असे नाही. एक्सचेंजमध्ये मिळणारी रक्कम, लागू कॅशबॅक, EMIची पात्रता आणि इतर ऑफर्स यानुसार तुमचा अंतिम खर्च बदलू शकतो. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी Croma वर आपल्या जुन्या फोनची एक्सचेंज व्हॅल्यू आणि लागू अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
तुम्ही आधीपासूनच iPhone 17 Pro घेण्याचा विचार करत असाल, तर Croma ची ही ऑफर नक्कीच तपासण्यासारखी आहे. विशेषतः तुमच्या जुन्या फोनला चांगली एक्सचेंज व्हॅल्यू मिळत असेल आणि तुम्ही EMI ऑफरसाठी पात्र ठरत असाल, तर एकूण खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. त्यात ₹3,499 चा मोफत केस कॉम्बो, AppleCare+ वर 10% सूट आणि ₹4,000 कॅशबॅक यांसारखे अतिरिक्त फायदे मिळत असल्याने ऑफर आणखी आकर्षक दिसते.
मात्र खरेदी करण्यापूर्वी स्टॉक, व्हेरिएंट, एक्सचेंज व्हॅल्यू, कॅशबॅकच्या अटी आणि ऑफरची वैधता नक्की तपासा. कारण या ऑफर्सच्या अटी आणि उपलब्धता बदलू शकते.