iPhone 17 खरेदीसाठी तुफान राडा! मुंबईत Apple स्टोअरबाहेर हाणामारी; पुण्यातही गर्दी, पाहा Video

iPhone 17 Series Launch Fight Outside Apple Store India: भारतामध्ये आजपासून आयफोन 17 विक्रीसाठी उपलब्ध होत आहे. याच महिन्याच्या सुरुवातीला लॉन्च झालेला आयफोन 17 पहिल्याच दिवशी घेण्यासाठी मुंबई आणि पुण्यामध्ये ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुल म्हणजेच ब्रांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स आणि पुण्यातील कोपा मॉलमध्ये आयफोन चाहत्यांनी सूर्योदयाच्या आधापासूनच रांगा लागल्या आहेत. या रागांमध्ये शेकडोच्या संख्येनं आयफोन चाहते उभे असून कधी आपल्याला आयफोन घेण्याची संधी मिळेल याची वाट पाहत अनेक तास ताटकळत उभे आहेत. याचदरम्यान मुंबईतील बीकेसीमधील स्टोअरबाहेर गर्दीमध्ये अचानक हाणामारी सुरु झाली. सुरक्षारक्षकांनी वेळीच हस्तक्षेप करुन गर्दी पांगवल्याने अनर्थ टळला.
मुंबईतील बीकेसी जिओ सेंटरमधील अॅपल स्टोअरबाहेर पहाटेपासूनच आयफोन चाहत्यांची गर्दी दिसून येत आहे. जसजसा दिवस चढत गेला तशी ही गर्दी वाढत गेली. सकाळी पावणे आठच्या सुमारास या ठिकाणी एवढी गर्दी झाली की गर्दीच्या ठिकाणी काही लोकांमध्ये हाणामारी झाली. दोन्हीकडून एकमेकांना हाणामारी करण्यास सुरुवात झाल्यानंतर गोंधळ उडाला आणि त्यामुळे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. आयफोन 17 च्या प्री-बुकिंगची आतुरतेने वाट पाहत असताना लोक मोठी गर्दी जमली होती.
VIDEO | iPhone 17 series launch: A scuffle broke out among a few people amid the rush outside the Apple Store at BKC Jio Centre, Mumbai, prompting security personnel to intervene.
दिल्लीमध्येही अॅपल स्टोरअबाहेर लांबच लांब रांग लागल्याचं दिसत आहे. या ठिकाणी आयफोन घेणाऱ्या एका तरुणाने पीटीआयशी बोलताना, "मी सकाळपासूनच रांगेत होतो. मला हा भगव्या रंगाचा आयफोन हवाच होता. मला वाटतं हा भगव्या रंगाचा आयफोन फारच लोकप्रिय होईल. मी मुस्लिम आहे पण मला हा रंग फार आवडतो," असं सांगितलं.
पुण्यातील कोपा मॉलमध्ये आयफोन 17 घेण्यासाठी पुणेकरांची गर्दी केल्याचं सकाळपासून पाहायला मिळालं. पुण्यात कोपा मॉलमध्ये पुण्यातलं पाहिलं अॅपल स्टोअर मागील महिन्यातच सुरु झालं आहे. हे स्टोअर सुरु झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पुणेकरांना थेट अॅपल स्टोअरमधून आयफोन खरेदी करण्याची संधी मिळाली असल्याने या स्टोअरमध्ये पुणेकरांनी मोठी गर्दी केली आहे.
आयफोन 17 ही अॅपलची सर्वात लेटेस्ट सीरीज आहे. ही सिरीज 9 सप्टेंबर 2025 रोजी लॉन्च झाली आहे. भारतात प्री-ऑर्डर 12 सप्टेंबरपासून सुरू झाले आणि विक्री 19 सप्टेंबर 2025 पासून म्हणजेच आजपासून विक्री सुरू झाली आहे. किंमत स्टोरेज व्हेरिएंटनुसार बदलते, आणि सर्व मॉडेल्स आता 256GB बेस स्टोरेजसह येतात (128GB बंद झाला आहे).
वरील किंमती अधिकृत आहेत (MRP), आणि त्यावर ट्रेड-इन, EMI, बँक ऑफर्स किंवा एक्सचेंज डिस्काउंट मिळू शकतात.
1. आयफोन 17 ची विक्री भारतात कधी सुरू झाली?
आयफोन 17 सीरीजची विक्री भारतात आज, 19 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू झाली आहे. ही सीरीज 9 सप्टेंबर 2025 रोजी लॉन्च झाली होती आणि प्री-ऑर्डर 12 सप्टेंबरपासून उपलब्ध होते. भारतासह 63 हून अधिक देशांमध्ये ही विक्री सुरू झाली आहे.
2. आयफोन 17 च्या लॉन्चनिमित्त मुंबई आणि पुण्यात काय स्थिती आहे?
मुंबईतील ब्रांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) आणि पुण्यातील कोपा मॉल येथे सूर्योदयाच्या आधीपासूनच शेकडो आयफोन चाहत्यांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. ग्राहक तासन् तास ताटकळत उभे आहेत आणि पहिल्याच दिवशी विक्रीसाठी उत्साही गर्दी दिसून येत आहे.
3. बीकेसी येथे हाणामारी का आणि कशी झाली?
मुंबईतील बीकेसी जिओ सेंटरमधील अॅपल स्टोअरबाहेर सकाळी पावणे आठच्या सुमारास गर्दी वाढल्याने काही लोकांमध्ये हाणामारी झाली. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर हल्ला झाल्याने गोंधळ उडाला. सुरक्षारक्षकांनी वेळीच हस्तक्षेप करून गर्दी पांगवली आणि अनर्थ टळला.
4. हाणामारीनंतर काय कारवाई झाली?
हाणामारीनंतर सुरक्षारक्षकांनी गर्दीवर नियंत्रण मिळवले आणि रांगा व्यवस्थित केल्या. यामुळे पुढील विक्री सुरळीत झाली. ही घटना लॉन्चच्या उत्साहामुळे घडली असली तरी, ग्राहकांच्या उत्साहावर परिणाम झाला नाही.