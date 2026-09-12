/iPhone 18 Pro आणि Pro Max ची आजपासून प्री-बुकिंग; वेळ, ऑफर्स आणि सर्व माहिती एका क्लिकवर!

iPhone 18 Pro pre-booking in India: ॲपलचे नवीन आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्स खरेदी करण्यासाठी वाट पाहणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. कंपनी 12 सप्टेंबर रोजी भारतात दोन्ही नवीन आयफोन मॉडेल्ससाठी प्री-ऑर्डर सुरू करणार आहे. नवीन प्रो मॉडेल्स १८ सप्टेंबरपासून ग्राहकांसाठी उपलब्ध होतील. या आठवड्याच्या सुरुवातीला ऍपलच्या पहिल्या फोल्डेबल फोन, आयफोन ड्युओसोबत हे फोन सादर करण्यात आले होते. सध्या, केवळ प्रो मॉडेल्स प्री-बुकिंगसाठी उपलब्ध आहेत, तर आयफोन ड्युओ खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना ऑक्टोबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. नवीन आयफोन्स 2 टीबी पर्यंत स्टोरेज, बँक कॅशबॅक आणि नो-कॉस्ट ईएमआय यांसारख्या पर्यायांसह उपलब्ध असतील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, जर ग्राहकांनी नो-कॉस्ट ईएमआयसारखे पर्याय निवडले नाहीत, तर त्यांना प्री-ऑर्डर करताना फोनची संपूर्ण रक्कम भरावी लागेल.
भारतात आयफोन 18 प्रो ची किंमत 164,900 पासून सुरू होते, तर आयफोन 18 प्रो मॅक्स ची किंमत 179,900 पासून सुरू होते. दोन्ही मॉडेल्स 256GB, 512GB, 1TB आणि 2TB स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहेत. याचा अर्थ, ज्या ग्राहकांना अधिक स्टोरेजची आवश्यकता आहे, त्यांच्यासाठी 2TB पर्यंतचा पर्याय उपलब्ध आहे. रंगांच्या बाबतीत, नवीन आयफोन्स ब्लॅक, सिल्व्हर, ग्लेशियर आणि बरगंडी रंगांमध्ये उपलब्ध असतील. ग्राहक त्यांच्या गरजेनुसार योग्य मॉडेल, स्टोरेज आणि रंग निवडून प्री-ऑर्डर करू शकतात. भारतात आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्ससाठी प्री-ऑर्डर आज, 12 सप्टेंबर रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 5:30 वाजता सुरू होतील. ऍपलने पुष्टी केली आहे की दोन्ही फोन 18 सप्टेंबरपासून ग्राहकांसाठी उपलब्ध होतील.
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ऍपल नवीन आयफोन मॉडेल्सवर बँक ऑफर्स, ईएमआय पर्याय आणि एक्सचेंज पर्याय देखील देत आहे. उपलब्ध ऑफर्समध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
अमेरिकन एक्सप्रेस, ॲक्सिस बँक आणि आयसीआयसीआय बँक कार्डांवर त्वरित कॅशबॅक.
आयफोन 18 प्रो साठी 6 महिन्यांचा नो कॉस्ट ईएमआय दरमहा 26,316 रुपयांपासून सुरू होईल.
आयफोन 18 प्रो मॅक्ससाठी नो कॉस्ट ईएमआय दरमहा 28,817 रुपयांपासून सुरू होईल.
ईएमआयमध्ये इन्स्टंट कॅशबॅकचाही समावेश आहे.
आयफोन 13 किंवा त्यानंतरच्या मॉडेल्सच्या एक्सचेंजवर 21,000 रुपयांपासून ते 81,500 रुपयांपर्यंतचे क्रेडिट मिळू शकते.
आयफोन 18 प्रो ची किंमत
256GB: 1,64,900 रुपये
512GB: 1,89,900 रुपये
1TB: 2,39,900 रुपये
2TB: 3,14,900 रुपये
आयफोन 18 प्रो मॅक्सची किंमत
256GB: 1,79,900 रुपये
512GB: 2,04,900 रुपये
1TB: 2,54,900 रुपये
2TB: 3,29,900 रुपये