/iPhone 18 Pro लाँच होण्यापूर्वी iPhone 17 Pro प्रो वर मिळणार बंपर ऑफर! 11,000 रुपयांपेक्षा जास्त मिळणार सवलत

आयफोन 18 प्रो सिरीज 9 सप्टेंबर रोजी लॉन्च होणार आहे. त्यामुळे आयफोनच्या जुन्या मोबाईलवर ऑनलाईन फोनवर बंपर ऑफर मिळणार आहे. आता जर तुम्हाला आयफोन खरेदी करायचा असल्यास तुमच्यासाठी ही बातमी उपयोगात पडू शकते. ग्राहकांना आयफोन 17 वर मोठी सूट मिळणार आहे, आयफोन डिव्हाइस सध्या विजया सेल्समध्ये 11,000 रुपयांपेक्षा जास्त सवलतीमध्ये ग्राहकांना मिळणार आहे. कंपनीने हा मोबाईल 1,34,900 ला लॉन्च केले होते, पण आता ऑफर्समुळे ते 1,24,000 पेक्षा कमी किमतीत विकले जात आहे. त्यामुळे, जर तुम्ही ते खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर त्याच्या किमतीतील ऑफर्स कशी मिळवता येईल यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
आयफोन 17 वर ग्राहकांना बंपर ऑफर मिळणार आहे, ची किंमत फक्त 129,590 झाली आहे. इतकेच नाही, तर निवडक बँक कार्ड वापरणाऱ्या ग्राहकांना 6,000 पर्यंतची सूट मिळू शकते, ज्यामुळे किंमत 123,600 होईल. तुम्हाला या ऑफरमध्ये एक्सचेंज ऑफर देखील असणार आहे, याव्यतिरिक्त, तुम्ही तुमचे जुने डिव्हाइस मोठ्या सवलतीत आणि सर्वोत्तम इनव्हॉइस किमतीवर एक्सचेंज करू शकता. विजया सेल्स या डिव्हाइसवर 6 महिन्यांसाठी 20,931 पासून सुरू होणारे नो-कॉस्ट ईएमआय पर्याय देखील देत आहे. तथापि, या रकमेवर प्रोसेसिंग फी आणि इतर छुपे शुल्क लागू होऊ शकतात.
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जर तुम्ही प्रो आयफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ॲपलच्या आगामी आयफोन 18 प्रो च्या लॉन्चची वाट पाहणे उत्तम ठरेल. पुढच्या पिढीच्या आयफोन 18 प्रो मध्ये अनेक अपग्रेड्स असतील, ज्यात नवीन A20 प्रो चिप, व्हेरिएबल-ॲपर्चर प्रायमरी कॅमेरा, एक लहान डायनॅमिक आयलँड आणि ॲपलचा C2 मॉडेम यांचा समावेश आहे. तथापि, ही वैशिष्ट्ये केवळ अहवालांवर आधारित आहेत.
शिवाय, नवीन मॉडेल आल्यानंतर, विक्रेते सध्याच्या मॉडेल्सवर सूट देऊ शकतात, ज्यामुळे ते अधिक फायदेशीर ठरू शकतात. तथापि, जर तुम्हाला लगेच नवीन डिव्हाइसची गरज असेल, तर आयफोन १७ प्रो अजूनही मोठ्या सवलतीत उपलब्ध आहे.