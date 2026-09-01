/जबरदस्त मेमरी, भली मोठी स्क्रीन, सरसकट सर्व मॉडेल्समध्ये कॅमेरात...; iPhone 18 असा असणार? भारतात रुपयांना मिळणार?

आयफोनप्रेमींमध्ये सध्या अॅपलच्या आगामी iPhone 18 सिरीजबद्दल फार उत्सुकता आहे. कंपनीने अद्याप आयफोनची घोषणा करण्यासंदर्भातील तारीख आणि वेळ वगळता प्रत्यक्ष फोनसंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. असं असलं तरी लीक झालेल्या माहितीमध्ये या फोनबद्दलची उत्सुकता अधिक वाढवली आहे. या वर्षी आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्ससोबतच कंपनीचा पहिला 'फोल्डेबल' आयफोनदेखील लाँच होण्याची शक्यता आहे. पुढील आठवड्यामध्ये लाँच होणाऱ्या आयफोन 18, आयफोन 18 ई आणि पुढच्या पिढीतील आयफोन एअर लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. हा फोन कसा असू शकतो त्याची किंमती कितीपर्यंत असेल पाहूयात...
लूक आणि डिझाइनचा विचार करता, मागील मॉडेल्सच्या तुलनेत आयफोन 18 मध्ये पूर्णपणे नवीन डिझाइन आणण्याऐवजी, अॅपल सध्याच्या डिझाइनमध्येच सुधारणा करण्यावर भर देण्याची शक्यता अधिक आहे. लीक झालेल्या बातम्या आणि दाव्यांनुसार आयफोन 18 सिरीजमधील फोन हे आकाराने मोठे असतील. या सिरीजमधील फोनच्या स्क्रीनचे संभाव्य आकार खालीलप्रमाणे असू शकतात:
आयफोन 18: 6.3-इंच स्क्रीन
आयफोन 18 प्रो: 6.3-इंच स्क्रीन
आयफोन 18 प्रो मॅक्स: 6.9-इंच स्क्रीन
आयफोनच्या या नव्या सिरीजच्या हार्डवेअरमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे. वेगवेगळ्या दाव्यांनुसार, अॅपल आयफोन 18 सिरीजच्या सर्व मॉडेल्समध्ये 12 जीबी रॅम इतकी मेमरी देऊ शकते. जर खरोखर असं झालं तर बेस मॉडेलसाठी ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी अपडेट ठरु शकते. आगामी आयफोनमध्ये A20 आणि A20 प्रो चिपसेट्सचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
'आयफोन 18 प्रो'चा कॅमेरा फोनच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांपैकी एक ठरू शकतं. लीक झालेल्या माहितीनुसार, 'आयफोन 18 प्रो'मध्ये 'व्हेरिएबल ॲपर्चर' कॅमेरा असू शकतो. हा कॅमेरा वेगवेगळ्या लाइट कंडिशनदरम्यान लेन्सवर किती प्रकाश प्रवेश करणार यावर कंट्रोल ठेऊ शकतो. या सुधारणेमुळे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करताना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
आयफोनमधील नव्या वैशिष्ट्यांव्यतिरिक्त रंगांचे पर्यायही नेहमीच आकर्षणाचा आणि चर्चेचा विषय ठरतात. यंदाची सिरीज ही पूर्णपणे वेगळ्या रंगाची असेल असं सांगितलं जात आहे. अॅपल आयफोन 18 प्रो चेरी रेड, लाइट ब्लू, डार्क ग्रे आणि सिल्व्हर रंगात उपलब्ध होऊ शकतो.
भारतातील 'आयफोन 18 प्रो'च्या किंमतीबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. असं असलं तरी, सध्याची स्थिती पाहता, 'आयफोन 18 प्रो'ची किंमत ही मागील मॉडेल्सच्या तुलनेत थोडी अधिक असू शकते. 'आयफोन 18 प्रो'ची किंमत 'आयफोन 17 प्रो मॅक्स'पेक्षा जास्त असण्याची शक्यताच अधिक आहे. सध्या भारतीय बाजारपेठेत 'आयफोन 17 प्रो मॅक्स' 1.6 लाख रुपयांच्या किंमतीला लाँच झालेला.