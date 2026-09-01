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जबरदस्त मेमरी, भली मोठी स्क्रीन, सरसकट सर्व मॉडेल्समध्ये कॅमेरात...; iPhone 18 असा असणार? भारतात रुपयांना मिळणार?

भारतीय बाजारपेठेमध्येही आयफोन वापरणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याने नव्या आयफोनबद्दल भारतीयांमध्येही विशेष उत्सुकता आहे. हा फोन कसा असू शकतो पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 01, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:57 PM IST
जबरदस्त मेमरी, भली मोठी स्क्रीन, सरसकट सर्व मॉडेल्समध्ये कॅमेरात...; iPhone 18 असा असणार? भारतात रुपयांना मिळणार?
Image Credit: समोर आले संभाव्य फिचर्स अन् किंमत (फोटो एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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