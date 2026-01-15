1 रुपयात मिळतोय iPhone..., तुम्ही म्हणाल दुकानदाराला वेड लागलंय का? पण कारण ऐकून व्हाल आश्चर्यचकीत!

iPhone in 1 Rupees: सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ सध्या खूप लोकप्रिय झालाय. ज्यात एक दुकानदार एक रुपयाच्या नाण्याच्या बदल्यात 80 हजार रुपयांचा आयफोन देण्याचा दावा करतो. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटतंय. एक रुपयात इतकी महागडी वस्तू कशी काय मिळू शकते? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. दुकानदाराला हे कसं परवडतंय? काय आहे यामागची रोचक कहाणी? सविस्तर जाणून घेऊया.
1 रुपयात आयफोन देण्याचा दावा करत असला तरी यामागे दुकानदाराची एक अट आहे. ग्राहक देत असलेले नाणे 1970 सालचे असावे, असे दुकानदाराचे म्हणणे आहे. हे नाणे विशेष आहे. कारण त्याकाळी त्याची निर्मिती खूप मर्यादित होती. व्हिडिओत दाखवलेले नाणे शुद्ध निकेलचे बनलेले आहे, जे त्यावेळी दुर्मीळ होते. असे नाणे मिळवणे आज खूप कठीण आहे. म्हणूनच त्याची किंमत इतकी जास्त आहे. हे नाणे आणणाऱ्याला कोणतीही अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागणार नाही, असे दुकानदार व्हिडीओमध्ये सांगतो. हे रील फक्त मनोरंजनासाठी नाही. तर जुन्या नाण्यांच्या दुर्मीळतेची माहिती देण्यासाठी आहे. यामुळे लोक आपल्या जुन्या नाण्यांची तपासणी करू लागल्याचेही तो सांगतो. हे नाणे फक्त 1970 सालचे असावे आणि त्यानंतर कोणतीही हप्ता देण्याची गरज नाही. व्हिडिओत दुकानदार नाण्याच्या फोटो दाखवतो आणि म्हणतो की, असे नाणे आणल्यास मी लगेच आयफोन देईल'. हे रील लाखोंच्या संख्येत पाहिले गेलंय. आपण या व्हिडीओतून लोकांमध्ये जुन्या नाण्यांच्या मूल्याबाबत जागरूक करत आहे. या रीलमुळे जुने नाणे संग्राहक आणि विक्रेते अधिक सक्रिय झाले आहेत.
1970 च्या आसपासच्या काळात नाण्यांची टकसाल कमी झाली होती. त्यावेळी जागतिक स्तरावर निकेलची कमतरता निर्माण झाली होती. 1969-70 मध्ये निकेलच्या किंमती पाचपट वाढल्या. एका प्रसिद्ध नियतकालिकात याबाबत लेख आला होता, ज्यात निकेलच्या अभावाची माहिती देण्यात आली होती. यामुळे भारतात एक रुपयाच्या नाण्यांची निर्मिती खूप कमी झाली. सरकारने 1971 मध्ये एक रुपयाच्या नाण्यांची टकसाल पूर्णपणे थांबवली. हे बदल निकेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे झाले. या काळातील नाणे आज संग्राहकांसाठी खूप मौल्यवान असल्याचे दिसते.
निकेलच्या जागतिक कमतरतेचे मुख्य कारण म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतरची परिस्थिती. लंडन मेटल एक्सचेंजमध्ये निकेलच्या किंमती अविश्वसनीय पातळीवर पोहोचल्या होत्या. भारतात फक्त 2900 नाणी 1970 मध्ये बनवण्यात आली. 1972 पर्यंत हे नाणे 100% निकेलचे असायचे. त्यानंतर तांबा-निकेल मिश्रणाचा वापर सुरू झाला. यामुळे 1971 ते 1974 पर्यंतच्या नाण्यांची संख्या केवळ 32 हजार इतकी आहे. ही कमतरता आणि मर्यादित उत्पादन यामुळे हे नाणे आज खूप दुर्मीळ मानले जाते. या कारणामुळेच संग्राहक या नाण्यांसाठी मोठी रक्कम देण्यास तयार असतात.
1971 मध्ये एक रुपयाच्या नाण्यांची टकसाल थांबवण्यात आली, पण १९७५ मध्ये तांबा-निकेल मिश्रणाने पुन्हा सुरू झाली. त्यावेळी ९८ मिलियन नाणी बनवण्यात आली, जे पूर्वीच्या तुलनेत खूप जास्त होते. १९७२ मध्ये रिझर्व बँकेने २५ आणि ५० पैशांच्या नाण्यांसाठी तांबा-निकेल वापरण्याचा निर्णय घेतला. हे बदल निकेलच्या कमतरतेमुळे आवश्यक झाले. पूर्वीच्या नाण्यांची कमी संख्या यामुळे त्यांची दुर्मीळता वाढली. आज हे नाणे मिळवणे कठीण आहे आणि ते केवळ काही संग्राहकांकडेच उपलब्ध आहेत.
आज हे 1970 चे नाणे विविध वेबसाइट्सवर विकले जाते. उदाहरणार्थ, ईबे सारख्या साइट्सवर त्याची किंमत 20 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंत आहे. एका लिस्टिंगमध्ये त्याची किंमत 1150 डॉलर म्हणजेच सुमारे 1 लाख रुपये इतकी सांगितली आहे. हे नाणे संग्राहक आणि विक्रेत्यांसाठी मौल्यवान आहे. असे असले तरी अशा चलनी नाण्यांची विक्री कायद्याने वैध आहे का? याबाबत विचार करावा लागतो. हे रील आणि माहिती लोकांना जुन्या वस्तूंच्या मूल्याबाबत शिक्षित करतात.