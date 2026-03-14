English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • इराणचं पुढलं टार्गेट Google, मायक्रोसॉफ्ट, Amazon, Apple, मेटाची कार्यालये; हल्ल्याआधी कारणही सांगितलं

इराणचं पुढलं टार्गेट Google, मायक्रोसॉफ्ट, Amazon, Apple, मेटाची कार्यालये; हल्ल्याआधी कारणही सांगितलं

Iran Warned Major US Tech Companies: इराण आणि इस्रायदरम्यानच्या युद्धात अमेरिकेने सुरुवातीपासूनच इस्रायलची मदत करताना इराणवर हवाई हल्ले केले आहेत. मागील दोन आठवड्यांहून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या या युद्धात आता अमेरिकी कंपन्यांवर हल्ले होतील असा इशारा देण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 14, 2026, 07:25 AM IST
इराणचं पुढलं टार्गेट Google, मायक्रोसॉफ्ट, Amazon, Apple, मेटाची कार्यालये; हल्ल्याआधी कारणही सांगितलं
इराणने कंपन्यांना थेट इशारा दिला आहे (प्रातिनिधिक फोटो)

Iran Warned Major US Tech Companies: इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाचा फटका आता जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांना बसण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इराणमधील लष्करी अधिकाऱ्यांनी आता अमेरिकेतील मोठ्या टेक कंपन्यांना आणि आर्थिक क्षेत्रासंदर्भातील संस्थांना इशारा दिला असून भविष्यात आम्ही तुम्हाला लक्ष्य करु शकतो असं म्हटलं आहे. त्यामुळे खरोखरच परिस्थिती अधिक चिघळली तर इंटरनेट सेवेबरोबरच गुगल, मायक्रोसॉफ्ट या सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या सेवांनाही फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टला इशारा

इराणमधील प्रसारमाध्यमांनी या बड्या टेक कंपन्या इस्रायची संरक्षण व्यवस्था आणि लष्करी कारवायांविरोधात केले जाणाऱ्या कारवायांसाठी क्लाउड तंत्रज्ञानासोबतच डिजीटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवत असल्याचं म्हटलं आहे. याच कारणामुळे आता इराणमधील लष्करी विभाग असलेल्या इस्लामिक रेव्होल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्सने एक यादीच जारी केली असून या यादीत अमेरिकेतील बड्या कंपन्यांची नावं आहेत. ज्यामध्ये गुगल, मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्यांना त्यांची कार्यलये आणि त्यांनी उभ्या केलेल्या यंत्रणांना लक्ष्य केलं जाणार असल्याचं म्हटलं आहे.

परदेशी कंपन्यांची कार्यालये उडवून देणार?

आता इराण आणि इस्रायदरम्यानचं युद्ध एकमेकांच्या क्षेत्रातील मूलभूत सुविधा आणि मोठ्या प्रकल्पांवर हल्ले करण्याच्या पातळीवर पोहोचलं आहे. याच धोरणाअंतर्गत इराणने अनेक परदेशी कंपन्यांची ठिकाणं ही संभाव्य लक्ष्य ठरु शकतात असं म्हटलं आहे. मूळच्या अमेरिकेतील असलेल्या अनेक बड्या टेक कंपन्यांची कार्यालये ही इस्रायलबरोबरच वेगवेगळ्या आखाती देशांमध्ये आहेत. त्यामुळेच या कार्यालयांना आता इराणकडून लक्ष्य केलं जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

बँकांनाही करणार लक्ष्य

सदर हल्ले हे केवळ मोठ्या टेक कंपन्यांवरच होतील असं नाही तर या भागातील अमेरिकेशीसंबंधित आर्थिक केंद्रे, अमेरिकी बँकांची कार्यालयांवरही हल्ले केले जातील असं इराणच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यामध्ये म्हटलं आहे.

कुठे कुठे आहेत अमेरिकी कंपन्यांची कार्यालये?

इराणने इशारा दिल्यानंतर गल्फ देशांमध्ये नेमकी कुठे अमेरिकी टेक कंपन्यांची मोठी कार्यालये आहेत याबद्दल बोलायचं झालं तर जवळपास सर्वच मोठ्या आखाती देशांमध्ये या कंपन्या पसरल्या आहेत. गल्फ देशांपैकी संयुक्त अरब अमिरातीबरोबरच सौदी अरेबिया, बहरीन, कतार, कुवेत, ओमान यासारख्या देशांमध्ये अमेरिकी टेक कंपन्यांची मोठमोठी कार्यालये आहेत. या कंपन्यांमध्ये केवळ गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टच नाही तर अॅमेझॉन, अॅपल आणि मेटासारख्या नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे.

कंपन्यांनी आधीच केलीय उपाययोजना

इराण आणि इस्रायमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षादरम्यान अनेक आखाती देशांमधील अमेरिकी लष्करी तळांना लक्ष्य करताना इराणने वर नमूद केलेल्या सर्वच देशांवर ड्रोन्सच्या माध्यमातून हल्ले केले आहेत. त्यामुळेच या आखाती देशांमध्ये कार्यालये असलेल्या अमेरिकेतील बड्या टेक कंपन्यांपैकी अनेकांनी कर्मचाऱ्यांना घरुन काम करण्याची मूभा दिली आहे. गुगल, अॅमेझॉन, नेव्हाडीया, अॅपल यासारख्या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना तत्पुरते काम थांबवण्यास सांगितले आहे किंवा रिमोट वर्कची सेवा दिली आहे.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

