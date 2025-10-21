English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

VIDEO: पेट्रोल, डिझेलऐवजी पाण्यावर धावते कार, 60 लिटर पाण्यात 900 किमी; कसं झालं शक्य?

Car Runs On Water: केवळ पाण्यावर चालणारी गाडी विकसित केल्याचा दावा इराणी इंजिनीअर अलाउद्दीन कासेमी यांनी केलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 21, 2025, 05:07 PM IST
VIDEO: पेट्रोल, डिझेलऐवजी पाण्यावर धावते कार, 60 लिटर पाण्यात 900 किमी; कसं झालं शक्य?
पाण्यावर चालणारी कार

Car Runs On Water: जगात जे काही वेगळं घडतं ते सोशल मीडियात प्रचंड वेगाने व्हायरल होतं. सोशल मीडियावर एक जुना व्हिडिओ पुन्हा प्रचंड हिट झालाय. जगभरात पेट्रोल, डिझेलसह इतर इंधनाच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने सर्वजण याला पर्याय शोधतायत. अशावेळी एका इराणी अभियंत्याचा व्हिडीओ चर्चेत आलाय. ज्यात त्याने पेट्रोल, डिझेलला पाण्याचा पर्याया दिलाय. काय आहे नेमकं या व्हिडीओत? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पेट्रोल किंवा डिझेलशिवाय केवळ पाण्यावर चालणारी गाडी विकसित केल्याचा दावा इराणी इंजिनीअर अलाउद्दीन कासेमी यांनी केलाय. 60 लिटर पाण्याच्या टाकीने ही गाडी 900 किलोमीटर अंतर किंवा सतत 10 तास धावू शकते, असे या व्हिडिओत कासेमी दाखवतात.19 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक्सवर @ShivrattanDhil1 ने शेअर केलेल्या या पोस्टला 62000 लाईक्स, लाखो व्ह्यूज आणि 13000 रीपोस्ट्स मिळाल्या आहे. अनेकांनी "देव त्याला वाचवो" अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तर काहींनी गे क्रांतीचे संकेत असल्याचं म्हटलंय.

पाण्यावर कशी चालते कार?

कासेमी यांच्या मते, ही गाडी पाण्याचे (H₂O) इलेक्ट्रोलिसिसद्वारे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये विभाजन करते. नंतर हायड्रोजन इंजिनला ऊर्जा पुरवण्यासाठी जाळले जाते, ज्यामुळे फक्त वाफ उत्सर्जित होते – प्रदूषण शून्य! प्यूजो 405 सारख्या सामान्य गाडीला हा परिवर्तन केल्याचा दावा आहे. हे ऐकून जगभरातील नेटकऱ्यांना आकर्षण वाटले. कारण ते इंधन महागाई आणि पर्यावरण संकटाला उत्तर वाटते. असे असले तरी हा दावा 2016 पासून व्हायरल होतोय, असंही म्हटलं जातंय.  

ऊर्जा नियमांचे उल्लंघन?

भौतिकशास्त्राचे मूलभूत सिद्धांत कासेमी यांनी केलेले हे दावे खोडून काढतात. पाणी विभाजनासाठी लागणारी ऊर्जा हायड्रोजन जाळण्यातून मिळणाऱ्या ऊर्जेपेक्षा नेहमीच जास्त असते. हा थर्मोडायनॅमिक्सचा दुसरा नियम आहे. गाडी हायड्रोजनवर चालू शकते, पण 'फक्त पाण्यावर' नाही; त्यासाठी बाह्य ऊर्जा स्रोत आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. स्वतंत्र तपास किंवा पेटंट नसल्याने, टेकस्टोरीसारख्या स्रोतांनी हा दावा खोटा असल्याचे म्हटले आहे. 

तपासणीत काय आढळलं?

यासंदर्भात ग्रोककडे माहिती विचारण्यात आली. त्यावर ग्रोक सारख्या AI नेही याला 2016 च्या प्रात्यक्षिकाशी जोडले. रिव्हर्स इमेज सर्चनुसार, हा व्हिडिओ २०१६ मध्ये युट्यूबवर प्रथम आला, नंतर 2018,2023,2024 आणि आता 2025 मध्ये हा व्हिडीओ पुन्हा व्हायरल झाला. तेहरान टाईम्स आणि प्रेस टीव्ही सारख्या माध्यमांनी त्यावेळी कव्हरेज दिले, पण नंतर पुढे काही ठोस पाहायला मिळाले नाही. 

तेल कंपन्यांच्या दबावामुळे शास्त्रज्ञांना विषबाधा झाल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र हे षड्यंत्र सिद्ध झाले नाही. एक्सवर नवीन पोस्ट्समध्येही वाद पाहायला मिळत आहेत. काहीजण या प्रयोगाला 'भविष्याची क्रांती' म्हणतात. तर इतर 'व्हायरल फसवणूक' म्हणून ट्रोलही करतात.

भविष्यातील शक्यता काय?

पाण्यावर चालणाऱ्या व्हिडिओने ऑनलाइन सोशल मीडियात चर्चा रंगल्या. ज्याने हायड्रोजन तंत्रज्ञानाबद्दल जागरूकता वाढवली. प्रत्यक्षात पर्यावरण पूरक ऊर्जेच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. पण 'पाण्यावर गाडी' अशी जादू अद्याप शक्य नाही. त्यामुळे नागरिकांनी सावध राहण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. कारण अशा दाव्यांमुळे फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी हे प्रकरण वैज्ञानिक नवकल्पनांना प्रेरणा देऊ शकते.  पुरावा आणि संशोधन असेल तेव्हाच हे सत्य मानले जाईल.

FAQ

प्रश्न: इराणी शास्त्रज्ञाच्या व्हायरल व्हिडिओत नेमका काय दावा आहे?

उत्तर: इराणी शास्त्रज्ञ अलाउद्दीन कासेमी यांनी दावा केला की त्यांनी फक्त पाण्यावर चालणारी कार विकसित केली आहे. ही कार ६० लिटर पाण्याच्या टाकीवर ९०० किलोमीटर किंवा १० तास सतत धावू शकते. पाण्याचे इलेक्ट्रोलिसिसद्वारे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये विभाजन करून हायड्रोजन इंजिनला ऊर्जा पुरवते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

प्रश्न: या दाव्यावर वैज्ञानिकांचे काय मत आहे?

उत्तर: तज्ज्ञांनी या दाव्यावर शंका व्यक्त केली आहे, कारण पाण्याचे विभाजन करण्यासाठी लागणारी ऊर्जा हायड्रोजन जाळण्यातून मिळणाऱ्या ऊर्जेपेक्षा जास्त आहे, जे भौतिकशास्त्राच्या नियमांचे उल्लंघन करते. कार हायड्रोजनवर चालू शकते, पण 'फक्त पाण्यावर' नाही. स्वतंत्र तपास किंवा पेटंट नसल्याने, हा दावा अविश्वसनीय मानला जातो.

प्रश्न: हा व्हिडिओ किती वेळा आणि कधी व्हायरल झाला?

उत्तर: हा व्हिडिओ पहिल्यांदा २०१६ मध्ये युट्यूबवर व्हायरल झाला आणि नंतर २०१८, २०२३, २०२४, आणि २०२५ मध्ये पुन्हा प्रसारित झाला. १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक्सवर @ShivrattanDhil1
 ने शेअर केलेल्या पोस्टला ६२,००० लाईक्स आणि लाखो व्ह्यूज मिळाले, ज्यामुळे सोशल मीडियावर यावर तीव्र वाद निर्माण झाला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Cars can run on waterIranian scientist Alaeddin Qassemi Viral VideoTrending Viral news in marathiAajcha Viral Videoपाण्यावर गाड्या धावू शकतात

इतर बातम्या