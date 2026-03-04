इराणमधील आंदोलनं आणि इलॉन मस्क यांच्या Starlink चा काय संबंध?

Iranian Citizens Benefiting From The Starlink Service: अमेरिका-इस्त्रायल विरुद्ध इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने सुरू आहेत. युद्ध सुरू असतानाच नागरिकांनी आर्थिक संकट आणि मानवी हक्कांच्या मर्यादेविरुद्ध आंदोलने सुरू केली आहेत. ही आंदोलने नियंत्रणात आणण्यासाठी इराणच्या सरकारने देशातील इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी घातली. जगभरातील कोणत्याही देशांमध्ये अशी युद्ध सुरू झाली की, सर्वातआधी तेथिल इंटरनेट बंद केले जाते. यामुळे आंदोलकांचा एकमेकांशी संपर्क तुटतो, देशातील गोपनीय माहिती बाहेर जात नाही तसेच अफवांना आळा घालण्यास मदत होते. इराण सरकारने देखील हेच केले मात्र, यावर उपाय म्हणून नागरिकांनी नवा मार्ग शोधला. त्यांनी एकमेकांशी संपर्क साधण्यासाठी 'स्टारलिंक' या तंत्रज्ञानाचा वापर करायला सुरूवात केली. हे तंत्रज्ञान काय आहे? इराणचे नागरिक त्याचा कसा फायदा घेत आहेत? या तंत्रज्ञानाचा युद्धाशी काय संबंध? जाणून घेऊया.
स्टारलिंक ही इलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्स या कंपनीची सॅटलाइट इंटरनेट सेवा आहे. या इंटरनेट सेवेद्वारे कनेक्टेव्हिटी मिळवण्यासाठी कोणत्याही पारंपरिक किंवा मोबाइल टॉवरची गरज भासत नाही. हे सॅटलाइट पृथ्वीच्या जवळील कक्षेत म्हणजेच कमी उंचीवर फिरणाऱ्या हजारो उपग्रहांचा वापर करून, दुर्गम आणि ग्रामीण भागात हाय-स्पीड इंटरनेट पुरवते. तसेच हे पारंपारिक इंटरनेटपेक्षा वेगवान आणि अधिक विश्वसनीय आहे, जे थेट घराच्या छतावरील डिशद्वारे कनेक्ट होते.
स्टारलिंकचा वापर करण्यासाठी त्याच्या अधिकृत वेबसाईटवर साईन-अप करावे लागते. नोंदणी केल्यानंतर आणि पैसे भरल्यानंतर युजुर्सना स्टारलिंक उपकरणांची किट मिळते. किटमध्ये मिळालेली डिश आणि राउटर थेट आकाशाच्या दिशेने जिथे झाडे किंवा इमारतींचा अडथळा नसेल अशा ठिकणी ठेवायची असते. त्यानंतर केबल राउटरला जोडून पॉवर सप्लाय सुरू करण्याची आवश्यकता असते. मोबाइलमध्ये स्टारलिंक अॅप डाउनलोड करून त्याद्वारे डिशची दिशा तपासता येते आणि वाय-फाय सेट करता येतो.
इराणमध्ये अद्याप या सेवेला अधिकृत परवानगी मिळालेली नाही तरी, अनेक नागरिकांनी अनधिकृतरित्या कनेक्टिव्हिटीसाठी देशात या सेवेचा वापर केला आहे. इतर पारंपारिक किंवा टॉवर इंटरनेट सेवा लगेचच बंद करता येते किंवा सरकारच्या निर्णयानुसार ती हवी तेव्हा बंद करता येऊ शकते. मात्र, स्टारलिंक ही इंटरनेट सेवा लगेचच बंद करता येत नाही. कोणत्याही देशाच्या सरकारसाठी या सेवेची कनेक्टिव्हिटी बंद करणे अवघड असते.
दरम्यान इराणमधील आंदोलनांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी इराणी नागरिकांना लवकरच मदत मिळेल असे आवाहान केले आहे. तर, इलॉन मस्क यांनी इराणी युजर्ससाठी स्टारलिंक सेवा विनामूल्य केली आहे. दुसरीकडे देशातील नागरिक या इंटरनेट सेवेचा वापर केला आहे हे इराणी सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर, त्यांनी कनेक्टिव्हिटी बंद करण्यासाठी रशियन तंत्रज्ञानाची मदत घेतली असल्याची माहिती समोर आली आहे.