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IRCTC ने लॉन्च केली नवी वेबसाइट; आता तिकीट बुकिंगसाठी वाट पाहावी लागणार नाही

बऱ्याच काळापासून वापरात असलेल्या जुन्या वेबसाइटच्या तुलनेत, नवीन पोर्टल अधिक वेगवान, सोपे आणि अधिक आधुनिक दिसते. वापरकर्त्यांना यापुढे कॅप्चा दिसणार नाही आणि त्यांना तीच वापरकर्ता माहिती वारंवार भरावी लागणार नाही. चला, वापरकर्त्यांना उपलब्ध असलेल्या फायद्यांविषयी सविस्तर सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 18, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:33 PM IST
IRCTC ने लॉन्च केली नवी वेबसाइट; आता तिकीट बुकिंगसाठी वाट पाहावी लागणार नाही
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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