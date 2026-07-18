/IRCTC ने लॉन्च केली नवी वेबसाइट; आता तिकीट बुकिंगसाठी वाट पाहावी लागणार नाही

आयआरसीटीसीची नवीन बीटा वेबसाईट आता सुरू झाली आहे. वापरकर्त्यांना आता या नवीन वेबसाईटचा वापर करून तिकीट बुक करता येणार आहेत. नवीन वेबसाईटचे डिझाइन पूर्णपणे नवीन असून ते सोपे आणि सुबक ठेवण्यात आले आहे. रेल्वेने पूर्वी तिकीट बुकिंगमध्ये अडथळा आणणाऱ्या अनेक गोष्टी दूर केल्या आहेत. भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी नवीन आयआरसीटीसी वेबसाइटची बीटा आवृत्ती सुरू केली आहे. बऱ्याच काळापासून वापरात असलेल्या जुन्या वेबसाइटच्या तुलनेत, नवीन पोर्टल अधिक वेगवान, सोपे आणि अधिक आधुनिक दिसते. वापरकर्त्यांना यापुढे कॅप्चा दिसणार नाही आणि त्यांना तीच वापरकर्ता माहिती वारंवार भरावी लागणार नाही. चला, वापरकर्त्यांना उपलब्ध असलेल्या फायद्यांविषयी सविस्तर सांगणार आहोत.
वापरकर्त्यांना यापुढे कॅप्चा दिसणार नाही आणि त्यांना तीच वापरकर्ता माहिती वारंवार भरावी लागणार नाही. रेल्वे दिलेल्या माहितीनुसार, हे सध्या बीटा आवृत्ती म्हणून सुरू केले जात आहे, जेणेकरून प्रवाशांच्या सूचनांनुसार त्यात आणखी सुधारणा करता येईल. अंतिम आवृत्ती येत्या काही आठवड्यांत सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल.
नवीन IRCTC वेबसाइट ऍक्सेस करण्यासाठी, सर्वांत आधी https://www.irctc.co.in/nget/train-search ला भेट द्या म्हणजेच गुगलवर दिलेली वेबसाईट सर्च करा.
येथे तुम्हाला आता सर्वात वर 'एक्सप्लोर बीटा नाऊ' हा नवीन पर्याय दिसेल.
तुम्ही या नवीन बटणावर क्लिक करताच, तुम्ही IRCTC च्या नवीन वेबसाइटवर पोहोचाल.
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गेल्या महिन्यात जयपूर येथील मालवीय राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेला (MNIT) भेट दिली असता, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना घोषणा केली होती की, नवीन IRCTC वेबसाइट 15 जुलैपर्यंत सुरू केली जाईल. रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, नवीन IRCTC वेबसाइटची बीटा आवृत्ती वापरकर्त्यांना तिचा नवीन लुक आणि फील वापरून पाहण्याची आणि तिच्या वैशिष्ट्यांवर व एकूण वापरकर्त्याच्या अनुभवावर अभिप्राय देण्याची संधी देईल.
रेल्वेने असेही सांगितले की, नवीन IRCTC वेबसाइट आगामी प्रवासी आरक्षण प्रणाली (PRS) सोबत एकात्मिक केली जाईल. प्रवासी आरक्षण प्रणालीचेही एकाच वेळी आधुनिकीकरण होत असल्याने, काही आठवड्यांतच एक पूर्णपणे कार्यान्वित नवीन IRCTC पोर्टल उपलब्ध होईल.