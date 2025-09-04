English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jio Anniversary निमित्त अंबानींची ऐतिहासिक घोषणा; 50 कोटी जिओ ग्राहकांची होणार मजाच मजा!

Jio Anniversary Offer: रिलायन्स जिओ 5 सप्टेंबर 2025 रोजी 10 व्या वर्षात प्रवेश करतंय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 4, 2025, 03:16 PM IST
Jio Anniversary Offer: रिलायन्स जिओ 5 सप्टेंबर 2025 रोजी 10 व्या वर्षात प्रवेश करतंय. 9 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने जिओचे सर्वसर्वा आकाश अंबानी यांनी 50 कोटी ग्राहकांसाठी तीन खास ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये वीकेंड, मासिक आणि वार्षिक सेलिब्रेशन प्लॅन्स समाविष्ट आहेत. तुम्ही जिओ ग्राहक असाल तर यात तुम्हाला अनलिमिटेड डेटा आणि मनोरंजनाचे फायदे मिळतील.

काय आहे वीकेंड ऑफर?

5 ते 7 सप्टेंबर 2025 दरम्यान सर्व 5G ग्राहकांना त्यांच्या प्लॅननुसार अमर्यादित 5G डेटा मोफत मिळणार आहे. 4G स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी 39 रुपयांच्या डेटा अॅड-ऑन पॅकद्वारे दररोज 3GB 4G डेटा उपलब्ध असेल, ज्यामुळे सर्व ग्राहकांना वर्धापन दिनाचा आनंद घेता येणार आहे.

मासिक सेलिब्रेशन ऑफर काय आहे? 

349 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या आणि 2GB/दिवस किंवा त्याहून अधिक डेटा असलेल्या दीर्घकालीन प्लॅन असलेल्या ग्राहकांना 5 सप्टेंबर ते 5 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान अमर्यादित 5G डेटा मिळेल. यासोबत Jio Hotstar, Jio Saavn Pro चे 1 महिन्याचे सबस्क्रिप्शन, Zomato Gold चे 3 महिने, Netmeds First चे 6 महिने आणि Jio Home चा 2 महिन्यांचा मोफत ट्रायल मिळेल. कमी किंमतीच्या प्लॅन असलेले ग्राहक 100 रुपयांचा पॅक जोडून हा लाभ घेऊ शकतात.

वार्षिक ऑफरबद्दल  

349 रुपये किंवा त्याहून जास्त किंमतीच्या 12 मासिक रिचार्ज पूर्ण करणाऱ्या ग्राहकांना 13 वा महिना मोफत मिळेल. यामध्ये त्यांना त्यांच्या नियमित प्लॅनमधील सर्व सुविधा विनामूल्य मिळतील, ज्यामुळे दीर्घकालीन ग्राहकांना विशेष फायदा होईल.

जिओ होम ऑफर

नवीन जिओ होम कनेक्शनसाठी 5 सप्टेंबर ते 5 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान 1200 रुपयांत 2 महिन्यांचे कनेक्शन उपलब्ध आहे. यामध्ये 1000+ टीव्ही चॅनेल, 30 एमबीपीएस अमर्यादित डेटा, 12+ OTT अॅप्स (Jio Hotstar सह), Wi-Fi 6 राउटर, 4K सेट टॉप बॉक्स, 2 महिन्यांचा Amazon Prime Lite, 2% अतिरिक्त Jio Gold आणि 3000 रुपयांचे व्हाउचर मिळतील. www.jio.com वर याबद्दल अधिक माहिती देण्यात आली आहे. 

FAQ 

जिओच्या वर्धापन दिन ऑफर अंतर्गत कोणत्या तारखांना अमर्यादित 5G डेटा मिळेल?

उत्तर: जिओच्या वीकेंड ऑफर अंतर्गत सर्व 5G ग्राहकांना 5 ते 7 सप्टेंबर 2025 दरम्यान त्यांच्या प्लॅननुसार अमर्यादित 5G डेटा मोफत मिळेल. तसेच, 349 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या आणि 2GB/दिवस किंवा त्याहून अधिक डेटा असलेल्या दीर्घकालीन प्लॅन असलेल्या ग्राहकांना 5 सप्टेंबर ते 5 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान अमर्यादित 5G डेटा मिळेल.

प्रश्न: जिओच्या मासिक सेलिब्रेशन ऑफरमध्ये कोणते अतिरिक्त फायदे मिळतील?

उत्तर: मासिक सेलिब्रेशन ऑफर अंतर्गत, 349 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या प्लॅन असलेल्या ग्राहकांना Jio Hotstar आणि Jio Saavn Pro चे 1 महिन्याचे सबस्क्रिप्शन, Zomato Gold चे 3 महिन्यांचे सबस्क्रिप्शन, Netmeds First चे 6 महिन्यांचे सबस्क्रिप्शन आणि Jio Home चा 2 महिन्यांचा मोफत ट्रायल मिळेल. तसेच, Jio Finance वर 2% अतिरिक्त डिजिटल गोल्ड आणि 3000 रुपयांचे सेलिब्रेशन व्हाउचर मिळेल.

प्रश्न: जिओ होम कनेक्शनच्या नवीन ऑफरमध्ये काय समाविष्ट आहे?

उत्तर: 5 सप्टेंबर ते 5 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान, 1200 रुपयांत 2 महिन्यांचे जिओ होम कनेक्शन मिळेल. यामध्ये 1000+ टीव्ही चॅनेल, 30 एमबीपीएस अमर्यादित डेटा, 12+ OTT अॅप्स (Jio Hotstar सह), Wi-Fi 6 राउटर, 4K सेट टॉप बॉक्स, 2 महिन्यांचा Amazon Prime Lite, 2% अतिरिक्त Jio Gold आणि 3000 रुपयांचे सेलिब्रेशन व्हाउचर समाविष्ट आहे.

प्रवीण दाभोळकर

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

