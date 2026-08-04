/रिचार्जच्या किमती पुन्हा वाढणार! Jio आणि Airtel यूजर्सना मोठा धक्का, 3-4 महिन्यांत बदलणार प्लॅन्स?

Jio and Airtel to increase mobile plan : जिओचे सिम आणि एअरटेल सिम वापरकर्ते असल्यास तुमच्यासाठी टेन्शन वाढवणारी बातमी आहे. मागील काही दिवसांपासून अनेक टेलिकॅाम कंपन्यांनी त्यांचे महिन्यांचे आणि वार्षिक रिचार्ज प्लॅानच्या किंमतींमध्ये वाढ केली आहे. आता जिओ आणि एअरटेल वापरकर्त्यांसाठी ही बातमी आहे. जिओ आणि एअरटेल वापरकर्त्यांना आता रिचार्जसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. सेंट्रम इन्स्टिट्यूशनल रिसर्चच्या Q1FY27 दूरसंचार आणि इंटरनेट क्षेत्राच्या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार आता बाजारातील एकत्रीकरणामुळे दर वाढणार असल्याचे सांगितले जात आहे आता हे दर कधी आणि का वाढणार आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारताच्या दूरसंचार उद्योगामध्ये पुढील तीन ते चार महिन्यांमध्ये आणखी 12-15 टक्क्यांनी दरवाढ होणार आहे असे वृत समोर आले आहेत. ब्रोकरेजने अहवालात सांगितले आहे की, आता फक्त काही मोजक्याच कंपन्या असल्यामुळे दरांचे वातावरण अधिक अनुकुल झाले आणि त्यामुळे पुढील 3 ते 4 महिन्यांमध्ये आणखी 12-15% दरवाढ होऊ शकते. मागील काही वर्षांमध्ये 2G, 4G आणि 5G नेटवर्कमध्ये ग्राहकांचे स्थलांतरण झाले आहे. त्याचबरोबर पोस्टपेड ग्राहकांची वाढ आणि तिमाहीतील दिवसांची वाढलेली संख्या वाढली आहे त्यामुळे टेलिकॅाम कंपन्यांना आगामी महिन्यांमध्ये प्रति वापरकर्त्यासाठी सरासरी तिमाही दरामध्ये वाढ होणार आहे.
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तिमाही गर हा 1-1.5 टक्के वाढ नोंदवली जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सेंट्रमने अशीही माहिती दिली आहे की, पुढील महिन्यांमध्ये व्होडाफोन आयडियाच्या तुलनेत जिओ आणि एअरटेल या टेलिकॅाम कंपन्या ग्राहक बाजारामधील त्यांचा हिस्सा वाढवण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या टेलिकॅाम कंपन्यांची अंदाजे आकडेवारीबद्दल सांगायचे झाले तर एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ या कंपन्या त्याचा ग्राहक हिस्सा बाजारामधील वाढवत राहणार आहेत. रिलायन्स जिओच्या आकडेवारीबद्दल सांगायचे झाले तर तिमाही-दर सुमारे 70 लाख ग्राहक जोडेल गेले आहेत.
io and Airtel to increase mobile plan prices by within the next 3 to 4 months.— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) August 4, 2026
(Centrum report) pic.twitter.com/KZ7B7ER3Xf
एअरटेलच्या आकडेवारीबद्दल सांगायचे झाले तर 70 लाख ग्राहक जोडेल जाणार आहेत. तर व्होडाफोन आयडियाने तिमाही आकडेवारीबद्दल सांगायचे झाले तर 20 लाख ग्राहक जोडेल असा अंदाज लावण्यात आला आहे. 4G/5G नेटवर्कचा मागील काही वर्षांमध्ये प्रति ग्राहक डेटाचा वापर वाढला आहे. रिलायन्स जिओ आणि एअरटेल 90% पेक्षा जास्त जिल्हांमध्ये 5G सेवा पोहोचवल्या जात आहेत. त्यांच्या नेटवर्कमध्ये अधिक 5G उपकरणे जोडण्यावर त्यांचे लक्ष आहे," असे अहवालात म्हटले आहे.