Jio Broadband Plan: 100 Mbps स्पीडसह नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईम... ग्राहकांना मिळणार 'या' प्लॅनमध्ये विशेष फायदे

Jio Broadband Plan: रिलायन्स जिओ अनेकदा त्यांच्या ग्राहकांसाठी वेगवेगळे प्लॅन्स तयार करत असते, काही दिवसांपूर्वी त्यांनी 30 दिवसांचा ओटीटी प्लॅन मनोरंजन प्रेमींसाठी सुरु केला होता. तर आता त्यांनी त्यांच्या वापरकर्त्यांसाठी वार्षिक फायबर ब्रॉडबँड प्लॅन आणला आहे. हा प्लॅन घेतल्यानंतर ग्राहकांना सातत्याने रिचार्ज करण्याची गरज पडणार नाही. तुम्हाला आता वार्षिक प्लॅनबद्दल आज माहिती देणार आहोत. पण या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना कोणते फायदे होणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत.
वार्षिक फायबर ब्रॉडबँड प्लॅनबद्दल सांगायचे झाले तर या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना 100 Mbps स्पीड मिळणार आहे, अनेक वापरकर्त्यांना हा 100 Mbps च्या स्पीड पुरेशी असते तर काही वापरकर्त्यांना 100 Mbps पुरेसा नसतो. अनेक असेही प्लॅन आहेत, ज्यामध्ये 100 Mbps आहे पण त्यामध्ये ओटीटी फायदे मिळत नाहीत. आता जिओने हा प्लॅन आणला आहे त्यामध्ये ग्राहकांना जास्त फायदे मिळणार आहेत पण त्यासाठी त्यांना जास्त पैसे देखील मोजावे लागणार आहेत. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका प्लॅनची माहिती देणार आहोत.
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आम्ही तुम्हाला प्रत्येक महिना 1199 रुपयांच्या प्लॅनबद्दल सांगत आहोत, हा प्लॅन 12 महिन्यासाठी ही रक्कम 14388 जीएसटी इतकी होणार आहे. ग्राहक अनेकदा दीर्घकालीन प्लॅन निवडण्याचा निर्णय घेतात, यावेळी त्यांना त्या प्लॅनमध्ये काही विशेष फायदे मिळतात यामधील एक म्हणजेच त्यांना अतिरिक्त शुल्काशिवाय ३० दिवसांची अतिरिक्त सेवा दिली जाते.
जिओच्या या वार्षिक प्लॅनबद्दल सांगायचे झाले तर, प्लॅनमध्ये 100 Mbps डाउनलोड आणि अपलोड स्पीड देत आहे, त्याचबरोबर या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगदेखील वापरकर्त्यांना मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना 1000 हून अधिक टीव्ही चॅनेल्सदेखील उपलब्ध असणार आहेत. या प्लॅनमध्ये ओटीटी लाभ देखील मिळणार आहेत, यामध्ये वापरकर्त्यांना जिओटीव्ही ॲपमधील जिओटीव्ही+ द्वारे फॅनकोड, नेटफ्लिक्स बेसिक, ॲमेझॉन प्राईम लाईट, यूट्यूब प्रीमियम, जिओहॉटस्टार, सोनीलिव्ह, झी५, सनएनएक्सटी, होईचोई, डिस्कव्हरी+, टाइम्स प्ले, तरंग प्लस, इरोज नाऊ, लायन्सगेट प्ले, शेमारूमी आणि ईटीव्ही विन यांचा ॲक्सेस देखील मिळणार आहेत. मात्र, वापरकर्त्यांना लँडलाईन डिव्हाइस स्वतंत्रपणे खरेदी करावे लागणार आहेत, कारण जिओ ते पुरवत नाही.