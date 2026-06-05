Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /टेक
  • /Jio Broadband Plan: 100 Mbps स्पीडसह नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईम... ग्राहकांना मिळणार या प्लॅनमध्ये विशेष फायदे

Jio Broadband Plan: 100 Mbps स्पीडसह नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईम... ग्राहकांना मिळणार 'या' प्लॅनमध्ये विशेष फायदे

Jio Broadband Plan: जिओने काही दिवसांपूर्वी त्यांनी 30 दिवसांचा ओटीटी प्लॅन मनोरंजन प्रेमींसाठी सुरु केला होता. तुम्हाला आता वार्षिक प्लॅनबद्दल आज माहिती देणार आहोत. पण या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना कोणते फायदे होणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 05, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:48 PM IST
Jio Broadband Plan: 100 Mbps स्पीडसह नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईम... ग्राहकांना मिळणार 'या' प्लॅनमध्ये विशेष फायदे

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुण्यात गोळीबार झाल्याने एकच खळबळ; आरोपी ऊसात पळून गेले, पोलिसांकडून शोध सुरु
pune30 min ago
2
maharashtra57 min ago
3
crime news1 hr ago
4
Mumbai city1 hr ago
5
jio1 hr ago