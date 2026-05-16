/Recharge Plans : कमी किंमत, जास्त फायदा; फक्त 200 रुपयांच्या आत धमाकेदार प्लॅन, 28 दिवस सिम राहणार अॅक्टिव्ह

Jio Recharge Plans : महागडे रिचार्ज प्रत्येक महिन्याला करणे परवड नाही का? अनेकदा खिश्यात कमी पैसे असल्यावर महागडे रिचार्ज करणे खिशाला परवडणारे नसते. मागील काही महिन्यांमध्ये अनेक असे सिम कार्ड आहेत ज्यांचे रिचार्ज हे टोकाला पोहोचले आहेत. आता जर तुमच्याकडे जिओचे सिम असल्यास तुम्हाला मोठा फायदा होऊ शकतो. जिओ कंपनीने आता स्वस्त रिचार्ज प्लॅनसाठी यादी तयार केली आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला 400-500 रुपयांचे रिचार्ज करावे लागणार नाहीत. जिओ कंपनी आता स्वस्त रिचार्ज प्लानमध्ये तुम्हाला अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा आणि फ्री एसएमएस यासारखे फायदे मिळू शकतात, यासाठी तुम्हाला काय करावे लागणार यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
जिओ आपल्याला आता अनेक रिचार्ज प्लान्स तर देणार आहेत त्याचबरोबर अॅप्समध्ये देखील फ्री अॅक्सेस देणार आहे. रिलायन्स जिओच्या वापरकर्त्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. रिलायन्स जिओने 200 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीचा एक स्वस्त प्लान आणला आहे. यामध्ये युजर्संना अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा यांसारखे फायदे मिळणार आहेत. रिलायन्स जिओने हा प्लान एक महिन्यासाठी आणला आहे. कंपनीने व्हॅल्यू प्लॅन अंतर्गत हा प्लॅन वेबसाइटवर देखील त्यांनी जाहीर केला आहे.
कंपनीने व्हॅल्यू प्लॅन अंतर्गत हा प्लॅन वेबसाइटवर सांगायचे झाले तर वापकर्त्यांना देशभरामध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नॅशनल रोमिंगसह अनेक फायदे मिळणार आहेत. एवढेच नाही तर युजर्संना 300 फ्री एसएमएसचा फायदा मिळणार आहे, याचा वापर युजर्स पूर्ण वैधतेपर्यंत करू शकतात. यामध्ये विशेष म्हणजेच जिओ टीव्ही आणि जिओ एआय क्लाऊडचा अॅक्सेस देखील युझर्सला मिळणार आहे. जिओच्या या प्रीपेड प्लॅनमध्ये 2 जीबी हाय-स्पीड डेटा देखील मिळणार आहे. हा प्लान दिवसाला कमी इंटरनेट वापरणाऱ्या यूजर्ससाठी त्याचा फायदा होणार आहे.
जिओच्या या स्वस्त प्लानबद्दल सांगायचे झाले तर हा प्लान फक्त 189 रुपयांना आहे. यामध्ये तुम्ही 7 रुपयांपेक्षा कमी किमतीमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग आणि डेटाचा लाभ मिळणार आहे. जिओच्या इतर प्लानबद्दल सांगायचे झाले तर जिओने 199 रुपयांच्या स्वस्त प्लॅनमध्ये पूर्ण 14 दिवसांची वैधता ऑफर देखील उपलब्ध आहे. यामध्ये त्यांना युजर्संना अनलिमिटेड कॉलिंग आणि फ्री नॅशनल रोमिंगचा फायदा देखील मिळेल. एवढेच नाही तर युजर्संना दररोज 1.5 जीबी डेटा आणि 100 फ्री एसएमएसचा फायदा दिला जातो.