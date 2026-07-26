/Jio यूजर्ससाठी खुशखबर! एका रिचार्जमध्ये सर्वकाही; 15 महिने हाय-स्पीड इंटरनेट, 12 OTT अॅप्स मोफत

जिओ वापरकर्त्यांसाठी कंपनीने आता एक लॅान्गटर्म प्लान आणला आहे, यासंदर्भात तुम्हाला माहिती सांगणार आहोत. रिलायन्स जिओने आपल्या होम ब्रॉडबँड ग्राहकांसाठी 10000 रुपये किमतीचा नवीन 'फ्रीडम पॅक' सादर केला आहे. कंपनीने 2026 च्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ही नवीन योजना सादर केली आहे. ही ऑफर जिओ फायबर आणि जिओ एअरफायबर या दोन्ही ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेची वैधता 15 महिन्यांची आहे, जी सध्या जिओच्या इतर कोणत्याही ब्रॉडबँड योजनेत उपलब्ध नाही. ग्राहक ही योजना जिओच्या वेबसाइट आणि मोबाइल ॲपवरून खरेदी करू शकतात.
15 ऑगस्ट रोजी कंपनीने आपल्या वापरकर्त्यांसाठी 'जिओ फ्रीडम ऑफर 2026' सादर केली आहे. या ऑफरअंतर्गत, जिओने एका वर्षापेक्षा जास्त वैधतेचे रिचार्ज प्लॅन्स सादर केले आहेत. जिओ फ्रीडम ऑफर 2026 अंतर्गत, कंपनीने वापरकर्त्यांसाठी दोन प्लॅन्स सादर केले आहेत. त्यांची किंमत 10000 आणि 12122 आहे. जर तुम्हाला अधिक इंटरनेट डेटा किंवा जास्त वैधतेचा ब्रॉडबँड प्लॅन हवा असेल, तर हे दोन पर्याय उपयुक्त ठरतील. ही जिओ ऑफर मर्यादित कालावधीसाठी आहे. कंपनीने ब्रॉडबँड श्रेणीमध्ये 10000 रुपयांचा प्लॅन सादर केला आहे, ज्यामध्ये जिओ फायबर आणि जिओ एअरफायबर पर्यायांचा समावेश आहे.
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जर तुम्ही 10,000 रुपयांचा प्लॅन घेतला, तर तुम्हाला 15 महिन्यांची वैधता वापरकर्त्यांना मिळणार आहे. जर तुम्ही 12,122 रुपयांचा प्लॅन घेतला, तर तुम्हाला 18 महिने कोणताही रिचार्ज करावा लागणार नाही. याचा अर्थ असा की, एकाच रिचार्ज नंतर तुमच्या सर्व चिंता संपल्या. या प्लॅनमध्ये 100Mbps चा हाय-स्पीड इंटरनेट डेटा देखील मिळणार आहे. यामध्ये अनलिमिटेड फ्री कॉलिंगचाही समावेश आहे एवढेच नाही तर, JioTV ॲपद्वारे 1000 हून अधिक टीव्ही चॅनेल पाहण्याची सुविधा देखील या प्लॅनचा एक भाग असणार आहेत.
हा प्लॅन युजरने विकेत घेतल्यास या ब्रॉडबँड प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना अनेक लोकप्रिय ओटीटी सबस्क्रिप्शन मिळतात, ज्यामध्ये JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, HoiChoi, Discovery+, TimesPlay, TarangPlus, ErosNow, Lionsgate Play, ShemarooMe आणि ETV Win सारख्या ॲप्सचा समावेश आहे. ज्या वापरकर्त्यांना 15 ते 18 महिन्यांसारख्या जास्त वैधतेच्या कालावधीचा ब्रॉडबँड प्लॅन हवा आहे, त्यांच्यासाठी ही ऑफर एक चांगला पर्याय ठरू शकते.