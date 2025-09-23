Airtel-Vi ची वाढली धकधक, जिओची धमाकेदार डेटा ऑफर फक्त 11 रुपयांत!

Jio offer: जिओने प्रीपेड यूजर्ससाठी अतिशय कमी किमतीत हाय स्पीड इंटरनेट व्हॉचर सुरू केले आहे. ज्यामुळे Airtel आणि Vi सारख्या स्पर्धकांना मागे टाकलंय. सामान्यतः रिचार्ज प्लॅनमधील दिवसभराचा डेटा संपल्यावर इंटरनेट मंदावते, पण जिओच्या या नवीन व्हॉचर्समुळे इंटरनेट अखंड राहते. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
जियोचा सर्वात किफायतशीर 11 रुपयांचा प्लॅन आणलाय. ज्यामध्ये एक तासाच्या कालावधीसाठी 10 जीबी हाय-स्पीड डेटा मिळतो. डेटा संपल्यावर अनलिमिटेड वापर 64 केबीपीएस स्पीडवर चालू राहतो. हा प्लॅन MyJio अॅप किंवा जिओ वेबसाइटवर उपलब्ध आहे आणि विशेष म्हणजे सक्रिय बेस प्लॅनशिवायही हा प्लान कार्यरत राहतो. त्यामुळे युजर्सकडून या प्लानला खूप चांगली पसंती मिळतेय.
जर तुम्हाला फक्त थोडा डेटा हवा असेल, तर 19 रुपयांचा व्हॉचर उत्तम ठरेल, जो 1 जीबी डेटा आणि एक दिवसाची वैधता देतो. 29 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 2 जीबी हाय-स्पीड डेटा मिळतो, जो दोन दिवसांसाठी वैध आहे. हे व्हॉचर जे लोक कमी कालावधीसाठी दीर्घ वॅलिडीटी शोधतात, त्यांच्यासाठी हा खास प्लान आहे. यामुळे दिवसभराच्या छोट्या-मोठ्या गरजा भागवता येतील, आणि स्पर्धकांच्या तुलनेत जिओचा हा पर्याय अधिक किफायतशीर व सोयीस्कर आहे.
जिओचा 39 रुपयांचा व्हॉचर तीन दिवसांच्या वैधतेसह येतो, ज्यात दररोज ३ जीबी डेटा समाविष्ट आहे. हे सामान्य वापरकर्त्यांसाठी परिपूर्ण आहे, ज्यामुळे वर्क फ्रॉम होम किंवा व्हिडिओ स्ट्रीमिंगसारख्या गरजा सहज भागतात. तसेच 49 रुपयांचा प्लॅन एक दिवसासाठी 25 जीबी डेटा पुरवतो, ज्यामुळे एकाच दिवसात प्रचंड इंटरनेट वापर करता येईल. डेटा संपल्यावरही स्पीड कमी होऊन चालू राहते, ज्यामुळे कनेक्टिव्हिटी कधीच खंडित होत नाही.
69 रुपयांचा प्लान 7 दिवसांच्या वैधतेसह 6 जीबी डेटा देतो, जो आठवडाभराच्या गरजांसाठी उत्तम आहे. हे प्लॅन जिओच्या इतर व्हॉचर्सप्रमाणेच किफायतशीर आहेत आणि 2025 मध्ये जिओने डेटा प्लॅन सुधारून यूजर्सना अधिक फायदे दिले आहेत.
रिचार्जसाठी MyJio अॅप किंवा www.jio.com वर जा, 'डेटा व्हॉचर्स' विभागातून प्लॅन निवडा, पेमेंट करा आणि त्वरित सक्रिय करा. कोणतीही जटिल प्रक्रिया नाही – फक्त एका क्लिकवर हाय-स्पीड इंटरनेटचा आनंद घ्या. या ऑफर्समुळे लाखो वापरकर्ते जिओकडे वळत आहेत.
हे व्हॉचर ज्यांचा रोजचा डेटा संपतो आणि हाय-स्पीड इंटरनेट हवे आहे अशा वापरकर्त्यांसाठी उपयुक्त आहेत. व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन काम किंवा सामान्य वापरासाठी हे परिपूर्ण आहे. रिचार्जसाठी MyJio अॅप किंवा www.jio.com वर जा, 'डेटा व्हॉचर्स' विभागातून प्लॅन निवडा, ऑनलाइन पेमेंट करा आणि त्वरित सक्रिय करा. ही प्रक्रिया सुलभ आणि त्वरित आहे.
जिओचे व्हॉचर कमी किमतीत जास्त डेटा आणि लवचिक वैधता देतात, ज्यामुळे ते Airtel आणि Vi पेक्षा वेगळे ठरतात. उदाहरणार्थ, ११ रुपयांत १० जीबी किंवा ४९ रुपयांत २५ जीबी डेटा हा अप्रतिम पर्याय आहे. डेटा संपल्यानंतरही कमी स्पीडवर इंटरनेट चालू राहते, ज्यामुळे कनेक्टिव्हिटी खंडित होत नाही. २०२५ मध्ये जिओने या ऑफर्सद्वारे वापरकर्त्यांना किफायतशीर आणि विश्वासार्ह पर्याय दिला आहे.