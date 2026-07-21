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JioHotstar ची भन्नाट ऑफर! फक्त 1 रुपयात मिळवा 1 महिन्याचे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन

आता नेटकऱ्यांसाठी एक आनंदाची आहे, जिओहॉटस्टार हे देशातील सर्वात मोठ्या मनोरंजन प्लॅटफॉर्मपैकी एक आहे. आता तुम्हाला जिओहॉटस्टार प्रीमियम कंटेंट देखील पाहायला मिळणार आहे, त्यासाठी तुम्हाला फक्त 1 रुपया खर्च करायचा आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 21, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:46 PM IST
JioHotstar ची भन्नाट ऑफर! फक्त 1 रुपयात मिळवा 1 महिन्याचे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन
Image Credit: 1 रुपयामध्ये जिओहॉटस्टार प्रीमियम सबस्क्रिप्शन कसे मिळवायचे? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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