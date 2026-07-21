/JioHotstar ची भन्नाट ऑफर! फक्त 1 रुपयात मिळवा 1 महिन्याचे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन

अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मने त्यांच्या सबस्क्रिप्शनच्या किंमती वाढवल्या आहेत, मागील काही महिन्यांमध्ये अनेक सबस्क्रिप्शनच्या किंमतींमध्ये वेगाने वाढ झाली आहे. आता नेटकऱ्यांसाठी एक आनंदाची आहे, जिओहॉटस्टार हे देशातील सर्वात मोठ्या मनोरंजन प्लॅटफॉर्मपैकी एक आहे. जिओहॉटस्टार आता काही दिवसांपूर्वीचे अनेक नवे सिनेमे, वेब सिरीज, क्रीडा आणि बरेच काही उपलब्ध वापरकर्त्यांना पाहायला मिळते. जिओहॉटस्टार वापरणाऱ्या अनेक सिनेमांसाठी त्याचबरोबर बहुतेक कंटेंटसाठी प्रीमियम सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागते. आता तुम्हाला जिओहॉटस्टार प्रीमियम कंटेंट देखील पाहायला मिळणार आहे, त्यासाठी तुम्हाला फक्त 1 रुपया खर्च करायचा आहे.
तुम्ही फक्त 1 रुपयामध्ये जिओहॉटस्टारचे पेड सबस्क्रिप्शन मिळवू शकता. या डीलचा लाभ घेतल्यास, तुम्ही संपूर्ण महिनाभर कोणत्याही जाहिरातींशिवाय जिओहॉटस्टारचा आनंद घेऊ शकाल. तुम्हाला प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रीमियम आणि एक्सक्लुझिव्ह कंटेंटचा ॲक्सेस देखील मिळणार आहे. 1 रुपयामध्ये जिओहॉटस्टार प्रीमियम सबस्क्रिप्शन कसे मिळवायचे यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत.
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ही मर्यादित कालावधीची ऑफर असून, केवळ निवडक ग्राहकच तिचा लाभ घेऊ शकतात. प्रीमियम सदस्यत्व अंदाजे 30 दिवसांसाठी वैध राहील, स्वयं-नूतनीकरण सक्षम केले असल्यास, प्रचारात्मक कालावधी संपल्यानंतर सामान्य शुल्क कापले जाऊ शकते. या ऑफरचा लाभ प्रत्येक खात्याला फक्त एकदाच घेता येईल. या प्लॅनमध्ये दोन स्क्रीन असून तो लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि टीव्हीवर वापरता येतो.
JioHotstar ॲपवर जाऊन तुमच्या Jio खात्याचा वापर करून साइन इन करा.
(टीप: जिओ नंबरवर आधीपासून कोणतेही सक्रिय जिओहॉटस्टार सबस्क्रिप्शन नसावे.)
तुमच्या प्रोफाइल किंवा 'माय स्पेस' विभागात जा.
तेथील सदस्यत्वाचे पर्याय तपासा.
जर तुम्हाला 1 रुपयाचा प्रीमियम प्लॅन दिसला तर तो निवडा.
UPI, कार्ड किंवा समर्थित वॉलेट वापरून पैसे भरा.
पेमेंट यशस्वी झाल्यानंतर प्रीमियम प्लॅन तात्काळ सक्रिय केला जाईल.
नंतर पूर्ण शुल्क भरणे टाळायचे असल्यास, ऑटो-रिन्यूअल बंद करायला विसरू नका.
किंवा, तुम्ही ही लिंक तुमच्या ब्राउझरच्या इनकॉग्निटो मोडमध्ये उघडून > तुमच्या नंबरने लॉग इन करून > 1 रुपया वर्गणी शुल्क भरून कंटेंटचा आनंद घेऊ शकता.
सदस्यता रद्द करण्यासाठी, तुमच्या बँक ॲपवर जा, त्यानंतर ऑटोपे विभागात जाऊन JioHotstar साठी केलेले पेमेंट रद्द करा.