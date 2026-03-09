AI शाप की वरदान? गडगंज पगार देणाऱ्या आणखी एका कंपनीत नोकरकपात; 30000 कर्मचाऱ्यांची खाती रिकामी होणार?

AI layoffs 2026: जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्या एक मोठं संकट येत असल्याचं पाहायला मिळत असून, अनेक कर्मचाऱ्यांना नोकरीला मुकावं लागत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळं सध्या माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात हे संकट आल्यामुळं 2026 हे वर्ष सुरू झाल्यापासूनच 50 विविध कंपन्यांमधून 35 हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावली. Layoffs.fyi नं त्याबाबतची अधिकृत माहिती प्रसिद्ध केली.
अनेक बड्या कंपन्यांमध्ये सध्या व्यवस्थापनांचा प्राधान्यक्रम ठरत असून, बहुतांश कंपन्यांकडून आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक, ऑटोमेशनवर भर देण्यात येत असल्यामुळं नोकरकपातीच्या दिशेनं अनेक कंपन्या पावलं उचलत आहेत ज्यामुळं AI एकिकडे या क्षेत्रासाठी वरदान ठरत असलं तरीही अनेक नोकऱ्यांवर ओढावलेलं संकट पाहता काहींसाठी हा शाप ठरत आहे असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.
Oracle या कंपनीकडून येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात विविध विभागांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. कंपनीला आर्थिक चणचण भासत असल्या कारणानं हा निर्णय घेतला जाणार आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच या नोकरकपातीला सुरुवात झाली असून, हा आकडा 30000 च्याही पुढे जाणार असून कंपनीतील आतापर्यंतची सर्वात मोठी नोकरकपात ठरणार असल्याचं चित्र आहे.
फक्त नोकरकपातच नव्हे, तर सध्या कंपनीकडून कोणतीही नवी नोकरभरती प्रक्रिया केली जात नसून, अंतर्गत कार्यकारिणीमध्येसुद्धा चालू आठवड्यात ओरॅकलकडून Review प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. अधिकृत माहितीनुसार ओरॅकलकडे 162000 कर्मचारी सेवेत असून, मे 2025 मध्ये हा आकडा पाहायला मिळाला होता. मात्र ब्लूमबर्गच्या माहितीनुसार येत्या काळात हा आकडा कमी होऊ शकतो हे नाकारता येत नाही.
सध्याच्या घडीला सुरू असणारं नोकरकपातीचं सत्र पाहता माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र एका नव्या पर्वातून जात असून हे पर्व आहे एआय आणि ऑटोमेशनचं; ही वस्तूस्थिती स्वीकारावीच लागेल. ज्यामुळं आयची कंपन्यांच्या गुंतवणुकीचे मार्गसुद्धा बदलत आहेत. काही कंपन्या सातत्यानं नव्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करत असल्या तरीही याच वेळी कंपन्या कर्मचारी संख्येवर होणारा खर्च आणि ठेवी यांचाही विचार करत आहे. ज्यामुळं या क्षेत्राकत काम करणाऱ्यांनी एआयसंदर्भातील विशेष विभागांचं ज्ञान मिळवणं हाच सल्ला जाणकार देत आहेत.