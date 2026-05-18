/कितीही चांगलं काम करा, पण18 महिन्यांमध्ये तुमची नोकरी जाणार! कोणत्या क्षेत्रांना सर्वाधिक धोका?

Job News Latest Update : प्रामाणिक अन् चांगल्या कामाची काय किंमत? 18 महिन्यांचं गणित काय? नोकरीसंदर्भात सर्वात मोठी बातमी. नोकरदार वर्गासह बड्या पदावर नोकरी करणाऱ्यांच्याही जीवाला घोर...
Job News Latest Update : जागतिक स्तरावर असणारं अस्थैर्य आणि त्याचा अर्थसत्तेवर होणारा परिणाम ही सध्याच्या पिढीपुढं असणारी मोठी संकटं आहेत. शिवाय दुसरीकडे अर्थार्जनाच्या वाटेक अडचणी निर्माण करणाऱ्या एका नव्या संकटानं गेल्या तीन ते चार वर्षांत प्रचंड प्रमाणात हातपाय पसरले आहेत. हे संकट खरंतर काही बाबतीत कामं सोपी करत असलं तरीही अनेकांच्याच पैसे कमवण्याच्या संधी हिसकावून घेतंय असं म्हणणं गैर नाही. तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेमुळं बरीच कामं एका क्षणात होऊ लागली असली तरीही याच तंत्रज्ञानाचा भाग असणाऱ्या AI मुळं पुढील वर्ष, दीड वर्षात प्रचंड चांगल्या पदावर नोकरी करणाऱ्या मंडळींनासुद्धा नोकरीला मुकावं लागणार आहे.
18 महिन्यांमध्ये एआय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळं अनेकांच्या नोकऱ्या जाणार असल्याची धास्ती वाढवणारी भविष्यवाणी नुकतीच एका महत्त्वाच्या व्यक्तीनं केली आहे. ज्यामुळं जगभरात कर्मचारी वर्गामध्ये तणावाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. Microsoft मध्ये AI प्रमुख असणाऱ्या Mustafa Suleyman यांनी दिलेल्या इशाऱ्यामुळं विविध क्षेत्रांत कार्यरत असणारी मंडळी चिंतातूर झाली आहेत. 18 महिन्यांच्या कालावधीत एआयनं मानवी योगदानाप्रमाणं किंव त्याहूनही उत्तम काम करून घेता येईल असा इशारा सुलेमान यांनी दिला.
सुलेमान यांच्या बोलण्याचा रोख प्रामुख्यानं अकाऊंट्स, वकील, मार्केटिंग आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर अशा 'व्हाईट कॉलर' नोकऱ्यांकडे आहे. जी कामं आज संगणकाच्या माध्यमातून होत आहेत, त्यामध्ये बहुतांश कामं ही AI च्याच मदतीनं केली जातील, असं त्यांनी स्पष्ट केल्यामुळं पुन्हा या एआयचा नोकऱ्यांना असणारा धोका अधोरेखित झाला. ज्यामुळं कितीही चांगलं काम करूनही एआयला मागे टाकणं जवळपास अशक्य असल्याचच त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झालं.
मुस्तफा सुलेमान यांच्या निरीक्षणानुसार सध्या एआयनं इतकी प्रचंड प्रगती केली आहे, की ही प्रणाली मानवी कौशल्याच्या स्तरापर्यंतही पोहोचली आहे. परिणामी अकाऊंटिंग, लीगल अॅडवायजरी, मार्केटिंग आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटसारख्या क्षेत्रांमध्ये AI अधिक वेगानं काम करेल. त्यांच्या निरीक्षणानुसार एआय सध्या या क्षेत्रांमधील कामं शिकत असून, पुढील दीड वर्षाच्या काळात अनेक 'प्रोफेशनल टास्क' AI च्याच माध्यमातून केली जातील. सध्या एआय कोड लिहिण्यापासून ते समजून घेईपर्यंत विकसित झालं असून, त्यामुळं ते मानवी श्रमांहूनही वरचढ ठरत आहे. त्यामुळं फक्त प्रोग्रामिंगपुरता याच्या सीमा मर्यादित राहणार नसून, डेटा, रिपोर्ट आणि अॅनालिसिसवर याचा परिणाम होईल.
एआय तंत्रज्ञानाच्या कार्यक्षमतेबाबत सुलेमान यांनी केलेल्या भविष्यवाणीनुसार येत्या काळात AI मॉडेल बनवणं अगदी एखादा लेख लिहिण्याइतकं सोपं असेल. म्हणजेच एखादी कंपनी त्यांच्या गरजेनुसार एआय विकसित करू शकेल. मात्र यामुळं अनेक नोकऱ्या धोक्यात येतील.
सुलमेन यांच्या या वक्तव्याप्रमाणंच Matt Shumer या AI संशोधकांनी थेट 2020 मधील कोरोना काळाशी या परिस्थितीशी तुलना केली आहे. ज्याप्रमाणं सुरुवातीला कोरोना महामारीकडे गांभीर्यानं पाहिलं गेलं नाही, त्याचप्रमाणे आता अनेकजण एआयकडे तितक्या गांभीर्यानं पाहत नाहीयेत. OpenAI चे CEO Sam Altman आणि स्पेसएक्सचे सर्वेसर्वा एलॉन मस्क यांनीसुद्धा एआयच्या उपलब्धतेमुळं मानवी योगदान आणि कौशल्यापुढं असणाऱ्या संकटांची कल्पना दिली होती. किंबहुना मानवी मेंदूइतक्या कार्यक्षम एआयचा लवकरच विकास होईल असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
बऱ्याच नोकऱ्यांवर आतापासूनच एआयचा परिणाम दिसून येत आहे. अनेक कंपन्यांनी या तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करत मानवी परिश्रमांवरील खर्च कमी करत नोकरकपात केली आहे. हजारोंच्या संख्येनं अनेकांनीच नोकऱ्या कमावल्या असून, कंपन्यांना नव्या तंत्रज्ञानानुसार बदलावं लागेल असं मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला यांनी स्पष्ट केलं. गुंतवणुकदारांमध्येसुद्धा एआयमुळं भीतीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.
नोकऱ्यांबाबत ही भविष्यवाणी करणाऱ्या मायक्रोसॉफ्टनं सध्या 'सुपरइंटेलिजन्स'वर भर दिला आहे. कंपनी स्वत:चं एआस मॉडेल तयार करण्यासाठी प्रयत्न करत असून, या शर्यतीत पुढंच राहण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
AI चा नोकऱ्यांना असणारा धोका याबाबत काहींची संमिश्र मंत आहेत. मात्र, सध्यातरी काही कामांसाठी मानवी योगदान महत्त्वाचं ठकत आहेत. तर, काही कामांमध्ये एआयनं कामासाठी लागणारा वेळ वाढवल्याचं सिद्ध झालं आहे. काही अहवालांनुसार AI मुळं काही कामं पूर्ण होण्यासाठी 20 टक्के अधिक काम लागल्यानं त्या कामांसाठी हे तंत्रज्ञान फायद्याचं नाही असंच म्हटलं जात आहे. मात्र, येत्या काळात या सर्व त्रुटींवर काम केलं जाणार असून, नोकऱ्यांवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होईल हे नाकारता येत नाही.