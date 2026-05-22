/सावधान! Mobile Cover मध्ये ‘या’ वस्तू ठेवल्याने ठरू शकते धोकादायक, वापरताना घ्या काळजी

Mobile safety : उष्णता वाढल्यामुळे, स्मार्टफोन गरम होणे आणि बॅटरीचा स्फोट होणे तुम्ही या घटना अनेकदा ऐकल्या असतील. तुमची देखील ही सवय असेल तर आताच बंद करणे गरजेचे आहे, कोणत्या वस्तू तुमच्या मोबाईलच्या कव्हरमध्ये ठेवू नये यासंदर्भात जाणून घ्या.
मोबाईलच्या कव्हरमध्ये पैसे किंवा काही कागद ठेवण्याची अनेकांना सवय असते. बऱ्याचदा आपला मोबाईल हा जास्त वापरामुळे किंवा कडक उन्हामुळे गरम होतो, त्यामुळे मग तुमच्या जीवाला मोबाईलच्या कव्हरमध्ये वस्तू ठेवणे धोक्याचे ठरु शकते. जर तुम्ही फोनच्या कव्हरमध्ये पैसे, एटीएम कार्ड, चाव्या किंवा इतर वस्तू ठेवल्याने उष्णता वाढू शकते. उष्णता वाढल्यामुळे, स्मार्टफोन गरम होणे आणि बॅटरीचा स्फोट होणे तुम्ही या घटना अनेकदा ऐकल्या असतील. अनेकांना वाटते की मोबाईल जास्त वापरल्यामुळे मोबाईलची बॅटरी गरम होते पण हे एक कारण तर असतेच पण त्याचे आणखी काही कारणे देखील असू शकतात, यासंदर्भात तुम्हाला माहिती असणे गरजेचे आहे.
तुम्ही जर मोबाईलच्या कव्हरमध्ये वस्तू ठेवत असाल तर मग ते तुमच्या जीवाला धोका ठरु शकते. मोबाईलच्या कव्हरमध्ये जरी तुम्ही वस्तू ठेवल्या तर तुमच्या मोबाईलचा स्फोट होण्याची जास्त शक्यता आहे. उन्हाळ्यामध्ये या सवयींमुळे तुमच्या मोबाईलवर आणि त्याच्या कार्यक्षमतेवर देखील त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तुमची बॅटरी फुगु शकते त्याचबरोबर हँग होण्याचा किंवा अगदी स्फोट होण्याचा धोका देखील वाढतो. उन्हाळ्यामध्ये तापमान आधीच गरम असते, त्यामुळे मग जास्तीच्या वस्तू कव्हरमध्ये ठेवल्यामुळे उष्णता बाहेर पडत नाही, कोणत्या वस्तू तुमच्या मोबाईलच्या कव्हरमध्ये ठेवू नये यासंदर्भात जाणून घ्या.
अनेकजण त्यांच्या मोबाईलच्या कव्हरमध्ये पैसे किंवा नोटा ठेवतात, अनेकांना ही सवय असते पण हे तुमच्यासाठी धोक्याचे असते. पण यामुळे तुमचा मोबाईल गरम होऊ शकतो, त्याचे कारण म्हणजेच वस्तू ठेवली तर त्याची उष्णता बाहेर न गेल्यामुळे फोनचे तापमान वाढत जाते. बॅटरीवर ताण आल्यावर ती बॅटरी निकामी होऊ शकते, त्यामुळे उन्हाळ्यात कव्हरमध्ये पैसे ठेवणे टाळणेच उत्तम.
एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा मेट्रो कार्ड जर तुम्ही मोबाईलच्या कव्हरमध्ये ठेवले तर उन्हाळ्यात ही सवय हानिकारक ठरू शकते. स्मार्टफोन सातत्याने गरम होत असतो, या उच्च तापमानामुळे कार्डच्या मॅग्नेटिक स्ट्रिपवर आणि त्यातील माहितीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे तुमचे एटीएम कार्ड हे तुमचे निकामी होऊ शकते.
अनेकदा काहीजण हे मोबाईलच्या कव्हरमध्ये नाणी, लहान चाव्या किंवा इतर धातूच्या वस्तू ठेवतात. हे तुमच्यासाठी धोकादायक ठरु शकते, धातूच्या वस्तू या लवकर गरम होतात, फोनची उष्णता वाढते. धातूचा एखादा भाग चार्जिंग पोर्ट किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक घटकाच्या संपर्कात आला, तर शॉर्ट सर्किट होऊ शकते.
फोन कव्हरमध्ये खरेदीची बिले, कागदाच्या लहान चिठ्ठ्या किंवा महत्त्वाच्या नोंदीसुद्धा कोंबतात. स्मार्टफोनमधील प्रोसेसर आणि बॅटरी सतत उष्णता निर्माण करतात आणि फोनची रचनाच ती उष्णता बाहेर टाकण्यासाठी केलेली असते. याचा परिणाम फोनच्या थंड होण्याच्या प्रक्रियेवर होतो, ज्यामुळे तो लवकर जास्त गरम होतो.