8.39 लाखात लाँच झाली Kia Syros 2026; प्रिमिअम फिचर्स, जबरदस्त डिझाइन आणि सेफ्टीही कमाल

Kia Syros 2026 Launching: आजकाल प्रत्येकाला अशी कार हवी असते, जी स्टायलिशही असेल आणि त्याच सर्व फिचर्स असावेत. पण अशा कारची अपेक्षा करताना ती बजेटमध्ये बसावी हादेखील प्रयत्न असतो. अशाच ग्राहकांसाठी Kia Syros 2026 ला भारतात नव्या अपडेटसह लाँच करण्यात आलं आहे. कंपनीने या कारमध्ये नवं व्हेरियंट, नवा रंग आणि चांगले फिचर्स देत तिला अधिक आकर्षक बनवलं आहे. या कारची किंमत 8.39 लाखांपासून सुरु होत आहे. ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांनादेखील ही कार पडवणारी आहे.
या कारचं डिझाइन आणि लूकबद्दल बोलायचं गेल्यास ती अधिक मॉडर्न आणि प्रीमिअम करण्यात आला आहे. गाडीचं एक्स्टिरिअर अधिक आकर्षक बनवण्यात आलं आहे. केबिनमध्ये नवं तंत्रज्ञान आणि आरामदायक फिचर्स देण्यात आले आहेत. यामध्ये मोठी टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले आणि कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजीसारख्या सुविधा मिळत आहेत. यामुळे ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक चांगला होतो.
कंपनीने यावेळी व्हेरिटंट्सची संख्या वाढवली आहे. जेणेकरुन ग्राहक आपल्या गरजा आणि बजेटच्या हिशोबाने योग्य मॉडेलची निवड करु शकतील. वेगवेगळ्या व्हेरिटंयमध्ये मॅन्यूअल आणि ऑटोमॅटिक असे दोन पर्याय मिळतात. ज्यामुळे ड्रायव्हिंग सोपी आणि आरामधीस होईल. यासह इंजिनमध्ये दोन पर्याय देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे परफॉर्मन्स आणि मायलेज दोन्हींचा समतोल राखला जाईल.
Kia Syros 2026 इंजिनमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. पूर्वीप्रमाणेच, यामध्ये 1.0 लिटर टर्बो-पेट्रोल आणि 1.5 लिटर डिझेल इंजिनचे पर्याय उपलब्ध आहेत. कंपनीच्या नवीन व्हेरियंट्समध्ये HTE, HTE(O), HTK+(O) आणि HTX(O) यांचा समावेश आहे. एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे, डिझेल इंजिनसोबत ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय आता सर्वात स्वस्त व्हेरियंट्सपासूनच उपलब्ध असेल. या व्हेरियंटची एक्स-शोरूम किंमत 12.73 लाखांपासून सुरू होते.
फिचर्सच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर, ही कार अनेक मॉडर्न फिचर्सने सुसज्ज आहे. यामध्ये तुम्हाला पॅनोरॅमिक सनरूफ, ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS), उच्च दर्जाची साऊंड सिस्टम आणि आरामदायी सीट यांसारखी फिचर्स मिळतील. ही कार एक प्रीमिअम अनुभव देते.
त्यामुळे ही नवी कार Kia Syros त्या लोकांसाठी चांगला पर्याय ठरु शकते जे स्टायलिश, फिचर्सने सुसज्ज आणि परडणारी SUV खरेदी करु इच्छितात. स्वस्तात मिळणारी ही कार पैसा वसूल आहे.