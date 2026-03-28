Duster, Creta की Kia Seltos; कोणती SUV खरेदी करणं जास्त फायद्याचं, जाणून घ्या तिघांमधील फरक

जर तुम्ही SUV खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर Renault Duster, Hyundai Creta आणि Kia Seltos या सेगमेंटमधील प्रसिद्ध कार आहेत. यापैकी कोणती SUV फिचर्स आणि परफॉर्मन्समध्ये सर्वोत्तम आहे जाणून घ्या.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 28, 2026, 11:00 PM IST
भारतीय बाजारपेठेत SUV सेगमेंटमध्ये वेगाने विस्तार होत आहे. या सेगमेंटमध्ये Hyundai Creta, Kia Seltos आणि Renault Duster सर्वाधिक प्रसिद्ध आहेत. पण एसयुव्ही निवडताना फक्त लूक किंवा किंमत महत्त्वाचं नसून फिचर्स, कम्फर्ट आणि टेक्नॉलॉजीही तितकीच महत्त्वाची आहे. सध्या ग्राहक जास्त फिचर्स आणि चांगल्या ड्रायव्हिंग अनुभवाची अपेक्षा करतात. अशा स्थितीत कोणती SUV सर्वोधिक अॅडव्हान्स फिचर्स देते जाणून घ्या. 

डिझाइनबद्दल बोलायचं झाल्यास Hyundai Creta आणि Kia Seltos या दोन्ही गाड्या त्यांच्या मॉडर्न आणि प्रीमियम लूकसाठी प्रसिद्ध आहेत. Creta चे डिझाइन थोडे अधिक साधे आणि आकर्षक आहे, ज्यामुळे ती कौटुंबिक वापरासाठी अत्यंत योग्य ठरते. 

दुसरीकडे, Seltos मात्र अधिक स्पोर्टी आणि स्टायलिश लूकमध्ये आहे. Renault Duster मात्र या दोन्ही गाड्यांपेक्षा वेगळी ठरते. ती दणकट आणि मजबूत आहे. तिचे डिझाइन कदाचित तितकेसे मॉडर्न नसले, तरी ज्यांना मजबूत आणि 'ऑफ-रोड'साठी अनुकूल असा लूक आवडतो, त्यांना ती नक्की आवडू शकते.

इंटिरिअर आणि फिचर्स

फिचर्सच्या बाबतीत, Hyundai Creta आणि Kia Seltos या गाड्या पुढे आहेत. या दोन्ही गाड्यांमध्ये मोठा टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिव्हिटी, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ यांसारखे फिचर्स आहेत. मात्र, Seltos मध्ये किंचित अॅडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे. या बाबतीत Renault Duster थोडी मागे पडते. यात जरी बेसिक फिचर्स असले तरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो. जर तुम्ही अधिक फिचर्स हवे असतील तर Creta आणि Seltos हेच अधिक उत्तम पर्याय आहेत.

ड्रायव्हिंग परफॉर्मन्स

ड्रायव्हिंग परफॉर्मन्सबद्दल बोलायचं गेल्यास तिन्ही SUV इंजिनचा चांगला पर्याय देतात. Creta आणि Seltos या दोन्ही गाड्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत; तसेच यामध्ये टर्बो इंजिन्सचा पर्यायही मिळतो. या गाड्यांचा ड्रायव्हिंग अनुभव अतिशय स्मूथ आणि आरामदायी आहे. Renault Duster ही गाडी तिच्या मजबूत सस्पेंशनसाठी आणि खराब रस्त्यांवरील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी ओळखली जाते.

सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान

सुरक्षेच्या बाबतीत, Creta आणि Seltos या दोन्ही गाड्यांमध्ये 6 एअरबॅग्ज, ABS, EBD, 360-डिग्री कॅमेरा आणि ADAS यांसारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. या बाबतीत Seltos थोडीशी सरस ठरते, कारण ती अधिक प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. Duster मध्ये सुरक्षेची मूलभूत वैशिष्ट्ये असली, तरी त्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे. त्यामुळे, जर सुरक्षा ही तुमची प्राथमिकता असेल, तर Creta आणि Seltos हे अधिक उत्तम पर्याय आहेत.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

