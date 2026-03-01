English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • टेक
  • सायबर सुरक्षिततेसाठी भारत सरकारचा नवीन नियम, सिमकार्ड बाइंडिंग असणार अनिवार्य, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

सायबर सुरक्षिततेसाठी भारत सरकारचा नवीन नियम, सिमकार्ड बाइंडिंग असणार अनिवार्य, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

SIM Card Binding: भारत सरकारने सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सिमकार्ड बाइंडिंग अनिवार्य हा नवीन नियम लागू केला आहे. यासाठी सर्वांना 28 फेब्रुवारी पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. यावेळी अनेकांना सिमकार्ड बाइंडिंग म्हणजे काय? ते कसे काम करते? मुदत संपल्यानंतर सिमकार्ड बाइंडिंग न केल्यास व्हॉट्सअॅप अकाउंट बंद होणार का? असे अनेक प्रश्न पडले आहेत. सदर बातमीतून या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 1, 2026, 02:17 PM IST
सायबर सुरक्षिततेसाठी भारत सरकारचा नवीन नियम, सिमकार्ड बाइंडिंग असणार अनिवार्य, जाणून घ्या सविस्तर माहिती
Photo Source: Freepik

What Is SIM Card Binding?: काही दिवसांपूर्वी भारत सरकारने मार्च महिन्यात व्हॉट्सअॅप वापरण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याप्रमाणे आज 1 मार्चपासून सिमकार्ड बाइंडिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्यामुळे तुम्हाला व्हॉट्सअॅप किंवा टेलिग्राम वापरण्यासाठी तुमचे स्वतःचे अधिकृत सिमकार्ड वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अनेकांना प्रश्न पडला असेल की, सिमकार्ड बाइंडिंग म्हणजे काय? सायबर सुरक्षेसाठी याचा कसा फायदा होणार आहे?. चला तर मग याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सिमकार्ड बाइंडिंग म्हणजे काय? 

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या महाराष्ट्राच्या आर्थिक अधिवेशनात सायबर गुन्ह्यांबाबतचे प्रश्न उपस्थित केले गेले. या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने सिमकार्ड बाइंडिंग अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वी कोणत्याही फोनवर तुमचे व्हॉट्सअॅप अकाउंट लॉगिन करण्यासाठी फक्त एक ओटीपी पुरेसा होता. यामुळे सिम स्वॅपिंग किंवा ओटीपी चोरी करून हॅकर्स तुमचे अकाउंट चोरू शकत होते. मात्र, आता या नियमामुळे ते शक्य होणार नाही. कारण, सिमकार्ड बाइंडिंगमुळे ज्या क्रमांकाचे अकाउंट तुम्ही उघडत आहात, त्याचे सिमकार्ड प्रत्यक्षात त्या फोनमध्ये आहे का हे तापासले जाईल. जर त्या क्रमांकाचे सिमकार्ड नसेल तर, अकाउंट सुरू होणार नाही. 

 

सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी कसे ठरणार फायदेशीर?

हॅकर्स अनेकदा बनावट कागदपत्रांद्वारे तुमच्या मोबाइल क्रमांकाचे दुसरे सिम काढतात आणि ओटीपी मिळवून तुमचे अकाउंट हॅक करतात. पण बाइंडिंगमुळे यापुढे नवीन सिम दुसऱ्या फोनमध्ये टाकल्यास ते जुन्या फोनमधील डेटाशी लिंक होणार नाही. जेणेकरून तुमची माहिती चोरली जाणार नाही. अनेकजण पैशांच्या व्यवहारासाठी व्हॉट्सअॅपमधील पेमेंट फिचर किंवा बँकिंगसाठी देखील व्हॉट्सअॅप वापरतात. त्यामुळे अकाउंट हॅक झाल्यास हॅकरला त्या माहितीचा वापर करून पैशांचीही चोरी करता येत होती. मात्र, आता सिम बाइंडिंगमुळे आर्थिक व्यवहारांची सुरक्षा दुप्पट होणार आहे. 

 

सिमकार्ड बाइंडिंग नाही केले तर, अकाउंट बंद होईल का? 

तसेच सिमकार्ड बाइंडिंगसाठी भारत सरकारकडून नागरिकांना 28 फेब्रुवारीची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ज्यांना याबद्दल माहित नसेल किंवा उशीरा माहिती मिळाली असेल आणि सिमकार्ड बाइंडिंग प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळाला नसेल तर, अकाउंट बंद होईल का? असा प्रश्न तुम्हाला ही सतावत असेल तर काळजी करू नका. हे फिचर व्हॉट्सअॅपच्या नवीन अपडेटमध्ये समाविष्ट आहे. यासाठी फोनच्या प्ले स्टोअरमधून व्हॉट्सअॅप अपडेट करा. यानंतर तुमचे अॅप आपोआप नवीन सुरक्षा नियमांनुसार सिम बाइंडिंगसाठी तयार होईल. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
SIM Card BindingWhatsApp data securityHow to do SIM Card Bindingmarathi tech news

इतर बातम्या

भूतासोबत अक्षय कुमारचा मजेशीर व्हिडीओ Viral! येतोय ‘भूत बंग...

मनोरंजन