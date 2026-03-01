सायबर सुरक्षिततेसाठी भारत सरकारचा नवीन नियम, सिमकार्ड बाइंडिंग असणार अनिवार्य, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

What Is SIM Card Binding?: काही दिवसांपूर्वी भारत सरकारने मार्च महिन्यात व्हॉट्सअॅप वापरण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याप्रमाणे आज 1 मार्चपासून सिमकार्ड बाइंडिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्यामुळे तुम्हाला व्हॉट्सअॅप किंवा टेलिग्राम वापरण्यासाठी तुमचे स्वतःचे अधिकृत सिमकार्ड वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अनेकांना प्रश्न पडला असेल की, सिमकार्ड बाइंडिंग म्हणजे काय? सायबर सुरक्षेसाठी याचा कसा फायदा होणार आहे?. चला तर मग याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या महाराष्ट्राच्या आर्थिक अधिवेशनात सायबर गुन्ह्यांबाबतचे प्रश्न उपस्थित केले गेले. या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने सिमकार्ड बाइंडिंग अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वी कोणत्याही फोनवर तुमचे व्हॉट्सअॅप अकाउंट लॉगिन करण्यासाठी फक्त एक ओटीपी पुरेसा होता. यामुळे सिम स्वॅपिंग किंवा ओटीपी चोरी करून हॅकर्स तुमचे अकाउंट चोरू शकत होते. मात्र, आता या नियमामुळे ते शक्य होणार नाही. कारण, सिमकार्ड बाइंडिंगमुळे ज्या क्रमांकाचे अकाउंट तुम्ही उघडत आहात, त्याचे सिमकार्ड प्रत्यक्षात त्या फोनमध्ये आहे का हे तापासले जाईल. जर त्या क्रमांकाचे सिमकार्ड नसेल तर, अकाउंट सुरू होणार नाही.
हॅकर्स अनेकदा बनावट कागदपत्रांद्वारे तुमच्या मोबाइल क्रमांकाचे दुसरे सिम काढतात आणि ओटीपी मिळवून तुमचे अकाउंट हॅक करतात. पण बाइंडिंगमुळे यापुढे नवीन सिम दुसऱ्या फोनमध्ये टाकल्यास ते जुन्या फोनमधील डेटाशी लिंक होणार नाही. जेणेकरून तुमची माहिती चोरली जाणार नाही. अनेकजण पैशांच्या व्यवहारासाठी व्हॉट्सअॅपमधील पेमेंट फिचर किंवा बँकिंगसाठी देखील व्हॉट्सअॅप वापरतात. त्यामुळे अकाउंट हॅक झाल्यास हॅकरला त्या माहितीचा वापर करून पैशांचीही चोरी करता येत होती. मात्र, आता सिम बाइंडिंगमुळे आर्थिक व्यवहारांची सुरक्षा दुप्पट होणार आहे.
तसेच सिमकार्ड बाइंडिंगसाठी भारत सरकारकडून नागरिकांना 28 फेब्रुवारीची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ज्यांना याबद्दल माहित नसेल किंवा उशीरा माहिती मिळाली असेल आणि सिमकार्ड बाइंडिंग प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळाला नसेल तर, अकाउंट बंद होईल का? असा प्रश्न तुम्हाला ही सतावत असेल तर काळजी करू नका. हे फिचर व्हॉट्सअॅपच्या नवीन अपडेटमध्ये समाविष्ट आहे. यासाठी फोनच्या प्ले स्टोअरमधून व्हॉट्सअॅप अपडेट करा. यानंतर तुमचे अॅप आपोआप नवीन सुरक्षा नियमांनुसार सिम बाइंडिंगसाठी तयार होईल.