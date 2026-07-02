/पहाटे 4 ची वेळ अन्, नोकरकपातीचा ‘तो’ मेल; तरीही मार्क झुकरबर्ग का म्हणतायत घाबरु नका?

मुंबई | माहिती आणि तंत्रज्ञान जगतामध्ये गेल्या काही काळापासून नोकरकपातीचं न थांबणारं सत्र सुरू आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रातील अनेकांनी नोकरी गमावली. एकिकडे फेसबुक, इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी असणाऱ्या मेटानं 8000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्याचा निर्णय घेतला. तर, दुसरीकडे मात्र कंपनीचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी मात्र याऊलट दावा करत एआय अर्थात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळं नोकऱ्या जात आहेत हा चुकीचा समज पसरवला जात असल्याचा मुद्दा मांडला.
मेटानं पहाटे चारच्या ठोक्याला एक मेल पाठवत 8000 कर्मचाऱ्यांच्या हाती नारळ दिला असतानाच झुकरबर्ग यांच्या मते भविष्यात एआयमुळं नोकऱ्यांमध्ये घट होण्याऐवजी त्यांच्यात वाढ होऊ शकते. त्यामुळं खरंच असं होतं का आणि नेमकी किती रोजगारनिर्मिती होते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मेटानं एकूण कर्मचारी संख्येच्या जवळपास 10 टक्के म्हणजेच 8000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्याचा निर्णय घेतला. तीन टप्प्यांमध्ये ही प्रक्रिया पार पडली. ज्याची सुरुवात आशियापासून झाली. त्यामागोमाग युरोप आणि त्यानं अमेरिकेपर्यंतही हे संकट पोहोचलं. कर्मचाऱ्यांना पहाटे 4 वाजता एक मेल आला आणि त्यामध्ये नोकरकपातीची माहिती त्यांना देण्यात आली. मुख्यत्वे सायबर सिक्युरिटी, इंटेग्रिटी, कंटेंच डिझाईन या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या गमावल्या. कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्यात आलं असलं तरीही कंपनीनं अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना 16 आठवड्यांच्या सेवरन्स पेची हमी देण्यात आली आहे.
मेटामधील या मोठ्या नोकरकपातीनंतर एका मुलाखतीमध्ये झुकरबर्ग यांनी एआयनं नोकऱ्यांची संख्या कमी होणार हे शक्य असलं तरीही त्यावर पर्यायही आहेत असं स्पष्ट केलं. कंपन्यांकडे सध्या दोन पर्याय असून, पहिला पर्याय म्हणजे कर्मचारी कपात करत त्याऐवजी स्वयंचलित यंत्रणेचा वापर वाढवणं हा आहे. तर दुसरा पर्याय म्हणजे कर्मचऱ्यांना एआय टूलची माहिती देत त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाव देणं. थोडक्यात कंपन्यांनी दुसऱ्या पर्यायाचा वापर केल्यास भविष्यात नोकरीच्या नव्या संधी निर्माण होतील असा आशावाद झुकरबर्ग यांनी व्यक्त केला.
मेटाचच उदाहरण देताना कंपनीतून 8000 कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्यात आला असला तरीही 7000 कर्मचाऱ्यांना नव्या एआक प्रोजेक्टवर काम करण्यासाठी नियुक्तसुद्धा कर्यात आलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आयच्या शर्यतीत सरशी मिळवण्यासाठी एआयकडून बरेच प्रयत्न सुरू असून, येत्या काळात कंपनीचं SuperIntelligence Lab सुद्धा तयार होईल.
एआयच्या वापरामुळं कर्मचाऱ्यांच्या टीमचा आकार मात्र नक्कीच बदलेल हा मुद्दा झुकरबर्ग यांनी नाकारला नाही. जिथं आधी 50 ते 100 कर्मचारी होते, तिथं आता एआयच्या मदतीनं 10 लोकांमघध्ये ही कामं होत असल्यानं इतकी मोठी टीम ठेवणं फायद्याचं नाही याचाही हा मुद्दासुद्धा झुकरबर्ग यांनी मांडला.