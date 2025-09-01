सुझुकी कंपनीच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये LFP बॅटरीचा वापर; वाहनांसाठी आहे वरदान

गेल्या काही दिवसांमध्ये भारतात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांचा वापर वाढल्याचा दिसून आला आहे. आता ग्राहक या इलेक्ट्रिक दुचाकीने किती दूर जाऊ शकत असा प्रश्न न विचारता त्या किती काळ टिकेल हे त्यांना जाणून घ्यायचा आहे. तर या इलेक्ट्रिक दुचाकीमधील महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजे बॅटरी. ज्यामुळे दुचाकी अनेक वर्षे टिकतात.
पहिले तर तुम्ही जाणून घ्या, आजकाल इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांमध्ये दोन प्रकारचे बॅटरी वापरल्या जातात. एक असते ती निकेल मॅंगनीज कोबाल्ट (NMC) आणि दुसरी लिथियम आयर्न फॉस्फेट (LFP). आता या दोन्ही बॅटरीचे काही फायदे आणि तोटे आहेत. जर तुम्हाला इलेक्ट्रिक दुचाकी दीर्घकाळ टिकवायची असेल तर त्यात बॅटरीची निवड महत्त्वाची आहे.
काही कंपन्या या इलेक्ट्रिक दुचाकीमध्ये LFP बॅटरी वापर करतात. पण सुझुकी मोटरसायकल इंडियाने त्यांच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक स्कूटर - सुझुकी ई-अॅक्सेसमध्ये LFP बॅटरी तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. चला मग या बॅटरीबद्दलची वैशिष्ट्य जाणून घेऊयात.
लिथियम आयर्न फॉस्फेट (LFP) बॅटरी अनेक महत्त्वाचे फायदे असून दैनंदिन प्रवासासाठी ती अतिशय उपयुक्त ठरते.
· जास्त आयुष्य : LFP बॅटरी सामान्यतः NMC बॅटरीपेक्षा दोन ते तीन पट जास्त काळ वाहनाला साथ देते.
· जास्त सुरक्षित : LFP बॅटरी ही जास्त गरम होण्याची शक्यता कमी आहे. शिवाय आगही लागण्याची शक्यता कमी आहे.
· टिकाऊपणा: LFP बॅटरी ही NMC पेक्षा किंचित जड आणि कमी ऊर्जा-घनता देणारी आहे. LFP बॅटरी दीर्घ आयुष्यापर्यंत कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यास फायदेशीर आहे. ज्यामुळे एका चार्जवर उच्च श्रेणीच्या बॅटरी टिकाऊपणाला महत्त्व देणाऱ्या रायडर्ससाठी त्या सर्वात महत्त्वाची भूमिका निभवते.
दीर्घ बॅटरी लाइफ!
(X-Axis: Battery Life | Y-Axis: Battery Capacity Retention)
वरील आलेखात असं दाखविण्यात आलं आहे की, वारंवार चार्जिंगसह LFP आणि NMC बॅटरीची क्षमता कशी कमी होते हे दर्शविण्यात आलं आहे.
या आलेखानुसार निळी रेषा सुझुकी ई – अँक्सेसमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या LFP बॅटरीबद्दल सांगितलं आहे. ही बॅटरी दीर्घ कालावधीत किंवा अनेक चार्जिंग सायकलमध्ये क्षमतेमध्ये मंद आणि अधिक स्थिर असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. तर या आलेखानुसार NMC बॅटरीसाठी ठिपकेदार रेषा अधिक तीव्र घट असल्याचे दर्शविते. या आलेखानुसार असं सिद्ध होतं की चार्जिंग सायकलची संख्या वाढत असताना ती अधिक वेगाने क्षमता कमी होत असल्याचे दाखवते.
LFP सह, बॅटरी वापरण्यायोग्य आयुष्यापेक्षा दुप्पट आणि NMC बॅटरीच्या तुलनेत चार्जिंग सायकलच्या संख्येपेक्षा दुप्पट असेल, अशी अपेक्षा कंपनीने दाखवली आहे. याचा फायदा म्हणजे बॅटरी कमी बदलावी लागले. तसंच दीर्घकालीन खर्च कमी राहिल आणि रायडरसाठी अधिक मनःशांती देणारी असणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना सगळ्यात महागडे आणि त्रासदायक काम म्हणजे बॅटरी बदलणे. सुरुवातीला 100 किमी रेंज देणारी स्कूटर जिची बॅटरी NMC असेल तर ती लवकर खराब झाल्यास ती कालांतराने कमी रेंज देते.
सुझुकी ई-अॅक्सेस सारख्या LFP बॅटरीसह, रेंज रिटेन्शन खूप चांगले असते. एवढंच नाही तर रायडर्सना वर्षानुवर्षे अधिक सुसंगत रेंज अनुभवायला मिळतात. ज्यामुळे बॅटरी बदलण्याची गरज कमी असते आणि स्कूटरचे आयुष्य वाढण्यास मदत मिळते.
(X-Axis: Driving Distance | Y-Axis: Range per Charge)
दीर्घकालीन श्रेणी सुसंगतता!
वरील आलेखात NMC आणि LFP बॅटरीच्या चार्जमधील श्रेणी वेळेनुसार कशी बदलते याबद्दल तुलना करण्यात आली आहे.
या आलेखातील लाल ठिपके असलेली रेषा ही NMC बॅटरी असं दाखवतेय की, ती जास्त रेंजने सुरू होते. परंतु ड्रायव्हिंग अंतर वाढत असताना घट होण्याचा वेग कमी असतो. त्या तुलनेत, सुझुकी ई-अॅक्सेसमध्ये LFP बॅटरी घन निळी रेषा असणारी थोडी कमी रेंजने सुरू होते. पण कालांतराने अधिक स्थिर आणि सुसंगत राहते, असं या आलेखात दाखविण्यात आले आहे.
उदाहरणार्थ बोलायचं झालं तर, सुरुवातीला, NMC- स्कूटर ही LFP पेक्षा थोडी जास्त रेंज देऊ शकते. पण, एका विशिष्ट कालावधीनंतर उदा., 1.5 वर्षे, सुमारे 80 किमी/दिवस वापर गृहीत धरल्यास LFP बॅटरीची रेंज NMC बॅटरीशी तितकीच मेळ खाते. शिवाय, LFP बॅटरी ही समान श्रेणी राखते, कालांतराने ती फायदा देते.
या सगळ्या नंतर एकच समोर येत आहे की, बॅटरीच्या ऱ्हासाचा विचार न केल्यास सुरुवातीच्या श्रेणीचे आकडे दिशाभूल करणारे असतात. तुम्हाला सुरुवातीला NMC चांगले आकडे देतील, पण आयुष्यभर LFP चे हळूहळू होणारे नुकसान दिसेल पण की तुम्ही ज्या रेंजपासून सुरुवात करता ती रेंज तुम्ही दीर्घकाळ टिकवून ठेवता.
केवळ फक्त रेंजवर नाही तर प्रत्यक्ष कामगिरी बाबतही ही बॅटरी खूप महत्त्वाची आहे.
खरं तर जेव्हा वाहनांची तुलना केली जाते, तेव्हा फक्त रेंज नाही तर अनेक घट महत्त्वाचे असतात. भारतातील अनेक कंपन्या या वाहनांच्या रेंजवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी वाहनाच्या प्रत्यक्ष कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करतात. उदाहरणार्थ, सुझुकीने ई-अॅक्सेसमध्ये ही याच विचारसरणीला पुढे घेऊन जाते. त्यात 3.1 kWh बॅटरीवर 95 किमीची वास्तविक-जगातील रेंज देते. शिवाय वापराच्या डेटानुसार, सरासरी भारतीय रायडर दररोज सुमारे 30 किमी प्रवास करतो. याचा अर्थ बहुतेक रायडर्स चार्जिंग दरम्यान तीन दिवसांपर्यंत प्रवास करु शकतात.
ही बॅटरी म्हणजे मजबूत आणि आत्मविश्वासाने भरलेली आहे!
बॅटरी रसायनशास्त्र महत्वाचे आहे, पण बॅटरी संरक्षण आणि चाचणी देखील तितकेच महत्त्वाचे असते. स्कूटरमध्ये विशेषतः सुझुकी ई-अॅक्सेसमध्ये, बॅटरी एका मजबूत अॅल्युमिनियम केसमध्ये ठेवली गेली आहे. जी स्कूटरच्या फ्रेममध्ये एकत्रित केली जाते. यामुळे ती बाह्य नुकसानास कमी संवेदनशील बनली आहे. तसंच आगीशी संबंधित घटनांपासून ही बॅटरी सुरक्षित मानली गेली आहे.
याशिवाय, प्रत्येक ई-अॅक्सेस स्कूटर आणि बॅटरी कठोर चाचणी प्रोटोकॉलमधून अधीन असते. ज्यात अति उष्णता आणि थंड तापमान, कंपन, मोटर बेंच, क्रश आणि पंक्चर चाचण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्यामुळे ते वास्तविक जगातील रायडिंग परिस्थितींना तोंड देऊ शकतात याची खात्री कंपनीकडून देत आहे.
इलेक्ट्रिक स्कूटर निवडणे म्हणजे केवळ स्पेसिफिकेशनचा न पाहता, तर ती तुमच्यासाठी एक उत्तम निवड असायला हवी. LFP बॅटरी तंत्रज्ञानाच्या एकात्मिकतेसह, सुझुकी भारतीय रस्ते आणि शहरी प्रवासाच्या गरजांसाठी टिकाऊ, विश्वासार्ह आणि व्यावहारिक असलेल्या EV तयार करतात.