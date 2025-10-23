English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एकाच झटक्यात ₹1300000000000 चं नुकसान, 'या' व्यक्तीच्या घोषणेने Googleला घाम फुटला; मूल्यांकनही घसरलं

Openai Atlas Browser: हा ब्राउझर गुगलच्या सर्च आणि क्रोम ब्राउझरच्या वर्चस्वाला धोका देईल, अशी भीती गुंतवणूकदारांना वाटतेय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 23, 2025, 01:13 PM IST
एआय ब्राऊसर

Openai Atlas Browser: ओपनएआयने नुकताच चॅटजीपीटी अ‍ॅटलस नावाचा एआय-संचालित वेब ब्राउझर लाँच केलाय. जो गुगल क्रोमसारख्या पारंपरिक ब्राउझर्सना थेट टक्कर देतोय. कंपनीचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी लाइव्हस्ट्रीममध्ये यासंदर्भात घोषणा केली. हा ब्राउझर केवळ स्पर्धक नसून, वेब ब्राउझिंगची संपूर्ण व्याख्या बदलणारा आहे. वर्षातून एकदाच येणारी ही संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. लाँचनंतर काही तासांतच गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेटचे शेअर्स 4.8% ने घसरले. ज्यामुळे 150 अब्ज डॉलर (13 लाख कोटी रुपये) चे मूल्यांकन कमी झाले.

अल्फाबेट शेअर्सवर घातक परिणाम

अ‍ॅटलस ब्राउझरच्या घोषणेनंतर अल्फाबेटचे शेअर्स झपाट्याने खाली आले, जे 250.49 डॉलरपर्यंत घसरले.ओपनएआयचा हा ब्राउझर गुगलच्या सर्च आणि क्रोम ब्राउझरच्या वर्चस्वाला धोका देईल, अशी भीती गुंतवणूकदारांना वाटतेय.. हा लाँच ओपनएआयचा सर्च क्षेत्रात विस्तारतोय. ज्यात 800 दशलक्ष साप्ताहिक सक्रिय यूजर्स आहेत. गुगलला आता एआय-संचालित सर्च आणि ब्राउझिंगमध्ये स्पर्धा करावी लागणार आहे ज्यामुळे अल्फाबेटचे बाजारमूल्य एकाच दिवशी प्रचंड घटल्याचे दिसून आले. रॉयटर्सने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.

अ‍ॅटलस ब्राउझरचे खास फिचर्स

क्रोमियम तंत्रावर आधारित अ‍ॅटलस ब्राउझर सध्या मॅकओएसवर उपलब्ध आहे. तर विंडोज, आयओएस आणि अँड्रॉइडसाठी लवकरच येणार आहे. त्यात चॅटजीपीटी सायडबार आहे. ज्यामुळे यूजर्स वेबपेजचे सारांश मागू शकतात, उत्पादनांची तुलना करू शकतात किंवा डेटा विश्लेषण करू शकतात. ब्राउझर मेमरी फिचर्समुळे यूजर्स  हिस्ट्रीवर आधारित वैयक्तिक शिफारशी देऊ शकतात. तर एजंट मोडद्वारे रेसिपी पाहून पदार्थ ऑर्डर करण्याचे काम सेकंदांत पूर्ण होते.

ओपनएआयची स्टॅटर्जी

ओपनएआयचा हा ब्राउझर चॅटजीपीटीला वेब ब्राउझिंगशी जोडतो, ज्यामुळे यूजर्सना संभाषणात्मक सर्च मिळते. हे गुगलच्या कीवर्ड-आधारित सर्चला आव्हान आहे. असे असले तरी गोपनीयतेची चिंता वाढवणारं आहे. टेकक्रंचने याबद्दल माहिती दिलीय. ब्राउझर हिस्ट्री आणि डेटा स्टोरेजवर सेटिंग्जद्वारे नियंत्रण मिळते. प्लस आणि प्रो सबस्क्रायबर्सना एजंट मोड उपलब्ध आहे. ओपनएआयचे मूल्यांकन 500 अब्ज डॉलर आहे, जे गुगलला घाम आणणारे असल्याचे म्हंटलंय.

FAQ

1. प्रश्न: ओपनएआयच्या अॅटलस ब्राउझर लाँचमुळे गुगलला किती नुकसान झाले?

उत्तर: 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी ओपनएआयने चॅटजीपीटी अॅटलस ब्राउझर लाँच केल्यानंतर, गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेटचे शेअर्स 4.8% ने घसरले, ज्यामुळे त्यांचे बाजारमूल्य 150 अब्ज डॉलर (अंदाजे 13 लाख कोटी रुपये) ने कमी झाले. सॅम ऑल्टमन यांच्या घोषणेनंतर काही तासांतच ही घसरण झाली, कारण गुंतवणूकदारांना अॅटलस ब्राउझर गुगल क्रोमच्या वर्चस्वाला आव्हान देईल अशी भीती वाटली.

2. प्रश्न: अॅटलस ब्राउझरची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?

उत्तर: क्रोमियम तंत्रज्ञानावर आधारित अॅटलस ब्राउझर सध्या मॅकओएसवर उपलब्ध आहे आणि लवकरच विंडोज, आयओएस, आणि अँड्रॉइडवर येईल. यात चॅटजीपीटी सायडबार आहे, जे वेबपेजचे सारांश, उत्पादन तुलना, आणि डेटा विश्लेषण करते. विशेष एजंटिक मोड स्वयंचलितपणे कार्ये पूर्ण करतो, जसे की रेसिपी पाहून घटक ऑर्डर करणे, जे सेकंदांत होते. याशिवाय, मेमरी वैशिष्ट्य वैयक्तिक शिफारशी देते, ज्यामुळे ब्राउझिंग अनुभव वेगवान आणि वैयक्तिक बनतो.

3. प्रश्न: अॅटलस ब्राउझरमुळे गुगलसमोरील आव्हाने काय आहेत?

उत्तर: अॅटलस ब्राउझर चॅटजीपीटीला वेब ब्राउझिंगशी जोडून गुगलच्या कीवर्ड-आधारित सर्च आणि क्रोम ब्राउझरला थेट आव्हान देतो. ओपनएआयचे 800 दशलक्ष साप्ताहिक सक्रिय वापरकर्ते आणि 500 अब्ज डॉलरचे मूल्यांकन गुगलला धोका निर्माण करतात. गोपनीयतेच्या चिंता असल्या तरी, अॅटलसचा संभाषणात्मक सर्च आणि स्वयंचलित कार्यक्षमता यामुळे गुगलला जेमिनी एआय क्रोममध्ये आणण्याची गरज आहे. हे भारतासह जागतिक टेक बाजारात स्पर्धा तीव्र करेल.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

