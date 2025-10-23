एकाच झटक्यात ₹1300000000000 चं नुकसान, 'या' व्यक्तीच्या घोषणेने Googleला घाम फुटला; मूल्यांकनही घसरलं

Openai Atlas Browser: ओपनएआयने नुकताच चॅटजीपीटी अॅटलस नावाचा एआय-संचालित वेब ब्राउझर लाँच केलाय. जो गुगल क्रोमसारख्या पारंपरिक ब्राउझर्सना थेट टक्कर देतोय. कंपनीचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी लाइव्हस्ट्रीममध्ये यासंदर्भात घोषणा केली. हा ब्राउझर केवळ स्पर्धक नसून, वेब ब्राउझिंगची संपूर्ण व्याख्या बदलणारा आहे. वर्षातून एकदाच येणारी ही संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. लाँचनंतर काही तासांतच गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेटचे शेअर्स 4.8% ने घसरले. ज्यामुळे 150 अब्ज डॉलर (13 लाख कोटी रुपये) चे मूल्यांकन कमी झाले.
अॅटलस ब्राउझरच्या घोषणेनंतर अल्फाबेटचे शेअर्स झपाट्याने खाली आले, जे 250.49 डॉलरपर्यंत घसरले.ओपनएआयचा हा ब्राउझर गुगलच्या सर्च आणि क्रोम ब्राउझरच्या वर्चस्वाला धोका देईल, अशी भीती गुंतवणूकदारांना वाटतेय.. हा लाँच ओपनएआयचा सर्च क्षेत्रात विस्तारतोय. ज्यात 800 दशलक्ष साप्ताहिक सक्रिय यूजर्स आहेत. गुगलला आता एआय-संचालित सर्च आणि ब्राउझिंगमध्ये स्पर्धा करावी लागणार आहे ज्यामुळे अल्फाबेटचे बाजारमूल्य एकाच दिवशी प्रचंड घटल्याचे दिसून आले. रॉयटर्सने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.
क्रोमियम तंत्रावर आधारित अॅटलस ब्राउझर सध्या मॅकओएसवर उपलब्ध आहे. तर विंडोज, आयओएस आणि अँड्रॉइडसाठी लवकरच येणार आहे. त्यात चॅटजीपीटी सायडबार आहे. ज्यामुळे यूजर्स वेबपेजचे सारांश मागू शकतात, उत्पादनांची तुलना करू शकतात किंवा डेटा विश्लेषण करू शकतात. ब्राउझर मेमरी फिचर्समुळे यूजर्स हिस्ट्रीवर आधारित वैयक्तिक शिफारशी देऊ शकतात. तर एजंट मोडद्वारे रेसिपी पाहून पदार्थ ऑर्डर करण्याचे काम सेकंदांत पूर्ण होते.
ओपनएआयचा हा ब्राउझर चॅटजीपीटीला वेब ब्राउझिंगशी जोडतो, ज्यामुळे यूजर्सना संभाषणात्मक सर्च मिळते. हे गुगलच्या कीवर्ड-आधारित सर्चला आव्हान आहे. असे असले तरी गोपनीयतेची चिंता वाढवणारं आहे. टेकक्रंचने याबद्दल माहिती दिलीय. ब्राउझर हिस्ट्री आणि डेटा स्टोरेजवर सेटिंग्जद्वारे नियंत्रण मिळते. प्लस आणि प्रो सबस्क्रायबर्सना एजंट मोड उपलब्ध आहे. ओपनएआयचे मूल्यांकन 500 अब्ज डॉलर आहे, जे गुगलला घाम आणणारे असल्याचे म्हंटलंय.
