/LPG e-KYC: फक्त 6 दिवस शिल्लक... सब्सिडी गॅस सिलेंडर बंद होणार का? एलपीजी बुकिंगबद्दलचे नवीन अपडेट

प्रत्येकाच्या घरामध्ये इंडेन, एचपी किंवा भारत गॅसचे कनेक्शन हे असेलच, तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय नागरिकांसाठी ही बातमी आहे, जर तुमच्याकडे इंडेन, एचपी किंवा भारत गॅसचे कनेक्शन असेल आणि तुम्ही अद्याप तुमचे आधार ई-केवायसी पूर्ण केले नसेल, तर ही माहिती खूप उपयुक्त आहे. गॅस एजन्सींनी ई-केवायसी प्रक्रिया आता अनिवार्य केल्या आहेत. जर गॅस सेवा पुरवठादार त्यांच्या ग्राहकांना एसएमएस किंवा सोशल मीडियाद्वारे 16 ऑगस्टपर्यंत एलपीजी सिलेंडरशी संबंधित ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सतत सूचित करत आहेत. मुदतीपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास, तुम्हाला एलपीजी सिलेंडर मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात. ही प्रक्रिया घरबसल्या सहजपणे पूर्ण करता येते आणि यासाठी फक्त काही मिनिटे लागतात.
घाबरण्याची गरज नाही, ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे तुमचे गॅस कनेक्शन पूर्णपणे रद्द होणार नाही. तथापि, जर तुम्ही विहित वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करण्यात अयशस्वी झालात, तर तुमचे कनेक्शन तात्पुरते निलंबित केले जाऊ शकते किंवा तुमचे अनुदान थांबवले जाऊ शकते.
ई-केवायसी न केल्यामुळे ग्राहकांच्या विविध श्रेणींवर परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत (PMUY) मिळणारे 300 रुपयांचे अनुदान निलंबित केले जाऊ शकते. सामान्य ग्राहकांना अनुदानित दराऐवजी जास्त व्यावसायिक दराने सिलिंडर खरेदी करावे लागू शकतात.
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आता ई-केवायसी करण्यासाठी लांब रांगेत थांबण्याची गरज नाही. तुम्ही हे तुमच्या स्मार्टफोनवरून करू शकता, तुमच्या गॅस पुरवठादाराचे अधिकृत ॲप डाउनलोड करा.
इंडेन गॅस: इंडियनऑइल वन ॲप
भारत गॅस: हॅलो बीपीसीएल अॅप
एचपी गॅस: एचपी पे अॅप
यासोबतच, प्ले स्टोअरवरून आधारफेसआरडी ॲप डाउनलोड करा. तुमच्या नोंदणीकृत नंबरने ॲपमध्ये लॉग इन करा आणि ई-केवायसी विभागात जाऊन तुमचा चेहरा स्कॅन करा. तुमची पडताळणी त्वरित पूर्ण होईल.
दिल्लीमध्ये 14-किलोग्रामच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत 942 रुपये आहे. कोलकातामध्ये एलपीजी सिलेंडरची किंमत 968 रुपये आणि मुंबईमध्ये 941.50 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये घरगुती सिलेंडरची किंमत 957.50 रुपये आहे.