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LPG e-KYC: फक्त 6 दिवस शिल्लक... सब्सिडी गॅस सिलेंडर बंद होणार का? एलपीजी बुकिंगबद्दलचे नवीन अपडेट

गॅस सेवा पुरवठादार त्यांच्या ग्राहकांना एसएमएस किंवा सोशल मीडियाद्वारे 16 ऑगस्टपर्यंत एलपीजी सिलेंडरशी संबंधित ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 10, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:32 PM IST
LPG e-KYC: फक्त 6 दिवस शिल्लक... सब्सिडी गॅस सिलेंडर बंद होणार का? एलपीजी बुकिंगबद्दलचे नवीन अपडेट
Image Credit: एलपीजी गॅस आधार eKYC शेवटची तारीख (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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