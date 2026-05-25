Petrol-Diesel ची चिंता कायमची मिटली;भारतातील पहिली 'फ्लेक्स-फ्युएल' कार 'या' दिवशी होतेय लाँच

Ethanol Car: सध्या भारतातील बहुतांश वाहनं E20 म्हणजे 20% इथेनॉल मिश्रणापर्यंतच सपोर्ट करतात. मात्र नवीन तंत्रज्ञान असलेली ही कार E100 म्हणजे जवळपास 100% इथेनॉलवर चालेल.
Ethanol Car: भारतामध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आता इथेनॉल आधारित वाहनांवर मोठा भर देताना दिसत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी 5 जून जागतिक पर्यावरण दिनी देशातील पहिली 100% इथेनॉलवर धावणारी फ्लेक्स-फ्यूल कार लॉन्च होणार असल्याची माहिती दिली आहे. ही कार मारुती सुझूकी बाजारात आणणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
फ्लेक्स-फ्यूल कार म्हणजे अशी गाडी जी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून तयार केलेल्या विविध मिश्रणांवर चालू शकते. सध्या भारतातील बहुतांश वाहनं E20 म्हणजे 20% इथेनॉल मिश्रणापर्यंतच सपोर्ट करतात. मात्र नवीन तंत्रज्ञान असलेली ही कार E100 म्हणजे जवळपास 100% इथेनॉलवर चालण्यास सक्षम असू शकते. यासाठी इंजिन, फ्यूल पाइप, इग्निशन सिस्टम आणि फ्यूल स्टोरेजमध्ये विशेष बदल केले जातात.
भारत सध्या मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस आयात करतो. यामुळे देशावर आर्थिक ताण वाढतो आणि प्रदूषणाचाही प्रश्न गंभीर बनतो. याच पार्श्वभूमीवर सरकार पर्यायी इंधनाला प्रोत्साहन देत आहे. देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या इंधनाचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. इथेनॉल हे ऊस, मका आणि कृषी उत्पादनांपासून तयार होत असल्याने शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा होऊ शकतो, असे गडकरी यांनी सांगितले.
कंपनीने यापूर्वी जपान मोबिलिटी शोमध्ये फ्लेक्स-फ्यूल तंत्रज्ञानावर आधारित मॉडेल सादर केले होते. काही अहवालांनुसार ही नवीन कार WagonR किंवा Fronx प्लॅटफॉर्मवर आधारित असू शकते. मात्र कंपनीकडून अधिकृत मॉडेलचे नाव अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. भारतात चारचाकी विभागात अशी कार लॉन्च झाल्यास हा मोठा तांत्रिक बदल मानला जाईल.
इथेनॉल पेट्रोलपेक्षा स्वस्त असू शकते, त्यामुळे भविष्यात इंधन खर्च कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र काही ऑटो तज्ज्ञांच्या मते, इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचे मायलेज पेट्रोलपेक्षा कमी असू शकते. तसेच भारतात E100 फ्यूल पंपांची संख्या अजूनही मर्यादित आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात ग्राहकांना उपलब्धतेच्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांसोबतच इथेनॉल आणि हायड्रोजन तंत्रज्ञानालाही मोठे महत्त्व दिले जात आहे. सरकारच्या मते, फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावरील खर्चातही बचत होऊ शकते. जर ही योजना यशस्वी झाली, तर पुढील काही वर्षांत भारतातील वाहन बाजारात मोठा बदल दिसू शकतो.