मारुतीच्या 'या' बेस्ट सेलर कारमध्ये तांत्रिक बिघाड; कंपनीने परत बोलवले 39,000 युनिट्स

Maruti Suzuki Grand Vitara Recall: जीएसटी सुधारणांनंतर ग्रँड विटाराची किंमत १०.७७ लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि टॉप मॉडेलसाठी ती १९.७२ लाख रुपयांपर्यंत जाते.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 15, 2025, 01:23 PM IST
Maruti Suzuki Grand Vitara Recall: भारतात सातत्याने नवनवीन एसयुव्ही कार लाँच होत आहेत. बाजारात या एसयूव्ही कारची क्रेझदेखील पाहायला मिळतेय. या दरम्यान देशातील सर्वात मोठी कार कंपनीने त्यांची लोकप्रिय ग्रँड एसयुव्हीचे 39,000हून अधिक युनिट्स रिकॉल केले आहेत. रिकॉल म्हणजे या युनिट्समध्ये काही तांत्रिक अडचणी आल्यानंतर कार परत मागवल्या आहेत. कंपनीकडून या कारमधील तांत्रिक दुरुस्ती केल्यानंतर ग्राहकांना परत दिल्या जातील. 

मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL)ने  म्हटलं आहे की, 9 डिसेंबर 2024 ते 29 एप्रिल 2025 दरम्यान लाँच करण्यात आलेल्या ग्रँड विटारा एसयुव्हीमध्ये फ्युल गेज दिसणाऱ्या सिस्टममध्ये काही तांत्रिक बाबी आढळल्या होत्या. कंपनीनुसार, स्पीडोमीटर असेंबलीमध्ये असलेले फ्यूल लेव्हल इंटिकेटर आणि वॉर्निंग लाइट कधीकधी फ्युल लेव्हल किती आहे याचा इंडिकेटर नीट दाखवत नव्हतं. ज्यामुळं वाहन चालकांना टँकमध्ये किती इंधन आहे याबाबत योग्य माहिती मिळत नव्हती. रिकॉलमध्ये ग्रँड विस्ताराचे 39,506 युनिट्सचा समावेश आहे. 

मारुती सुझुकीने म्हटलं आहे की, ज्यांना ही तांत्रिक अडचण आली आहे त्या वाहनांच्या मालकांनी कंपनी किंवा त्यांच्या अधिकृत डिलरशी संपर्क करावा. ग्राहकांना त्यांच्या घराजवळ असलेल्या सुझुकी वर्कशॉपमध्ये बोलवण्यात येईल. तिथे टेक्निशियन तपासणी करतील आणि गरज पडल्यास दुरुस्ती करण्यात येईल. दुरुस्तीचा विनाशुल्क असणार आहे. कंपनीने याला प्रिकॉशनेरी स्टेप म्हणत ग्राहकांना वेळीच संपर्क करण्यास सांगितलं आहे. जेणेकरुन ते सुरक्षित ड्रायव्हिंग करु शकतील. 

भारतातील ऑटो कंपन्या गेल्या काही वर्षांपासून स्वेच्छिक रिकॉल कोडअंतर्गंत सेफ्टी आणि कॉलिटीबाबत सतर्क झाले आहेत. रिकॉल हा त्याचाच एक भाग आहे. 

मारुती सुझुकीने अलीकडेच एसयुव्ही पोर्टफोलिओची गती वाढवली आहे. जेणेकरुन प्रिमीयम आणि हायग्रोथ सेगमेंटमध्ये पकड मजबूत करु शकतील. टोयोटोसोबतमिळून डेव्हलपर ग्रँड विटारा कंपनीची फ्लॅगशिप कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही रेंजपैकी एक आहे. यात स्ट्राँग-हायब्रिड पावरट्रेन, ऑन व्हील ड्राइव्ह ऑप्शनसोबतच मॉर्डन फिचर्सदेखील मिळणार आहेत. 

किंमत आणि मायलेज

मारुती सुझुकीने अलीकडेच जीएसटी रिफॉर्मनंतर ग्रँड विस्ताराची किंमत 1,07,000 रुपयांपर्यंत कपात केली आहे. आता 10.77 लाख रुपयांपासून सुरू होऊन टॉप मॉडेलसाठी 19.72 लाख रुपयांपर्यंत जाते. कंपनीचा दावा आहे की, याच्या पेट्रोल व्हेरियंट 21.11 किमी प्रतिलीटर आणि सीएनजी व्हेरियंट 26.6 किमी प्रतिकिग्रापर्यंत मायलेज देते. 

FAQ 

प्रश्न १: मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा कारचे युनिट्स का रिकॉल (परत) मागवले जात आहेत?

उत्तर: ग्रँड विटारा एसयूव्हीमध्ये फ्यूल गेज (इंधन पातळी दाखवणारी) प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक बिघाड आढळल्यामुळे हे युनिट्स परत मागवण्यात येत आहेत.

प्रश्न २: या तांत्रिक समस्येमुळे नेमका काय परिणाम होत होता?

उत्तर: स्पीडोमीटर असेंबलीमध्ये असलेला फ्यूल लेव्हल इंडिकेटर (इंधन पातळी सूचक) आणि वॉर्निंग लाइट कधीकधी इंधनाची योग्य पातळी दाखवत नव्हता, ज्यामुळे वाहनचालकांना टँकमध्ये किती इंधन आहे याची अचूक माहिती मिळत नव्हती.

प्रश्न ३: रिकॉलमध्ये ग्रँड विटाराचे एकूण किती युनिट्स समाविष्ट आहेत?

उत्तर: रिकॉलमध्ये ग्रँड विटारा एसयूव्हीचे एकूण ३९,५०६ युनिट्सचा समावेश आहे.

